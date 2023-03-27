اتفاق على اجتماع قريب بين وزيري خارجية إيران والسعودية

أسابيع قليلة بعد الإعلان عن المصالحة السعودية الإيرانية، اتفق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على الاجتماع خلال شهر رمضان، وفقا لما أعلنت عنه الاثنين (27 مارس/ آذار 2023)، الوكالة السعودية للأنباء، موضحة أن المسؤولين أجريا محادثة هاتفية للمرة الثانية على التوالي خلال أيام قليلة.

واتفقت إيران والسعودية في وقت سابق من هذا الشهر على استئناف العلاقات بعد سنوات من العداء الذي هدد الاستقرار والأمن في الخليج وساهم في تأجيج صراعات في الشرق الأوسط من اليمن إلى سوريا.

وجاء الإعلان عن الاتفاق بين الجانبين، والذي تمّ بوساطة الصين، بعد محادثات لم يكشف عنها من قبل في بكين بين مسؤولين أمنيين كبار من البلدين.

ويقول محللون إن الجانبين سيستفيدان من خفض التصعيد إذ تسعى إيران لتقويض الجهود الأمريكية الرامية لعزلها في المنطقة في حين تحاول السعودية التركيز على التنمية الاقتصادية.

وقطعت السعودية العلاقات مع إيران في عام 2016 بعد اقتحام سفارتها في طهران خلال نزاع بين البلدين بشأن إعدام رجل دين شيعي في الرياض.

واتهمتالمملكة إيران بالمسؤولية عن هجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة على منشآتها النفطية في عام 2019 وكذلك هجمات على ناقلات نفط في الخليج. ونفت إيران تلك الاتهامات.

وشنت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود على السعودية التي تقود تحالفا لقتال الحوثيين، وفي عام 2022 وسع الحوثيون نطاق الهجمات لتشمل أيضا الإمارات.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)