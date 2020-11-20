 اتفاق روسي-تركي لبناء مركز مشترك لمراقبة تطبيق اتفاق السلام في كاراباخ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.12.2020

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اتفاق روسي-تركي لبناء مركز مشترك لمراقبة تطبيق اتفاق السلام في كاراباخ

تركيا وروسيا تتفقان على إقامة مركز مشترك مهمته مراقبة وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، وفق مصادر تركية.

لحظة سلّم الانفصاليون الأرمن الإقليم إلى أذربيجان..

لحظة سلّم الانفصاليون الأرمن الإقليم إلى أذربيجان ..الصورة لمقاتل من الأرمن يسلم على الطرف الآخر علم الإقليم (25 تشرين الثاني/ نوفمبر).

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء (الأول من ديسمبر/ كانون الأول، توقيع اتفاق مع الجانب الروسي لإنشاء مركز مشترك في منطقة ناغورني كاراباخ لمراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت الوزارة، عبر تويتر، أن الأعمال متواصلة من أجل تفعيل عمل المركز التركي-الروسي المشترك، في أقرب وقت.

مختارات

تسلمت أذربيجان أولى المناطق الثلاث المتفق عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعاد لباكو السيطرة على سبعة أقاليم كانت تشكل شريطاً أمنياً للانفصاليين الأرمن. هذا في وقت طالبت فرنسا بإشراف دولي على تطبيق الاتفاق.

كشفت أرمينيا عن عدد قتلاها في النزاع الذي دار بينها وبين أذربيجان في إقليم ناغورني كاراباخ، وذلك بعد أيام على توقيع اتفاق سلام بعد انتصارات كبيرة حققتها أذربيجان ودفعت بسكان المنطقة من الأرمن إلى الرحيل.

آلاف الأرمينيين مستمرون في التظاهر ووصف رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالخائن بعد توقيعه على اتفاق وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ. التوقيع الذي قال باشينيان أنه جاء بضغط من الجيش وضع مستقبله السياسي في مهب الريح.

روسيا تنشر قواتها في ناغورني كاراباخ عقب اتفاق لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، وصفه الرئيس الأذربيجاني بـ "الاستسلام" ونظيره الأرميني بـ "المؤلم"، واحتجاجات في يريفان لما اعتبر "تكريس لمكاسب أذربيجان".

ولفتت وكالة "الأناضول" التركية إلى أن وزير الدفاع خلوصي أكار ونظيره الروسي سيرجي شويغو وقعا مذكرة تفاهم في 11 تشرين ثان/نوفمبر الماضي حول إنشاء المركز.

وتوصلت الأطراف المتنازعة بوساطة روسية إلى اتفاق وقف إطلاق اعتبرته أذربيجان "انتصارا" لها، وتكريسا لما حققته على أرض المعارك. بينما اعتبره أرمن الإقليم "استسلاما" من قبل الحكومة الأرمينية.

واستعادت باكو ذات الأغلبية المسلمة أجزاء كبيرة من الأراضي التي فقدتها لصالح القوات المتحالفة مع أرمينيا المسيحية في أوائل تسعينيات القرن الماضي. بينما بدأت يريفان الشهر الماضي التنازل عن السيطرة على مناطق في ناغورني كاراباخ لصالح أذربيجان كما تخلى الانفصاليون الأرمن عن أراضٍ داخل الإقليم.

ووفقا لاتفاق السلام المذكوربعد معارك دامية استمرت لأسابيع. ولمراقبة احترام هذا الاتفاق بدأت موسكو نشر قواتها "لحفظ السلام".

وفي مقترح أُرسل إلى البرلمان التركي في السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، طلب الرئيس رجب طيب إردوغان الموافقة على إرسال جنود إلى أذربيجان بهدف المشاركة في المهمة الروسية التركية.

و.ب/إ.ف (أ ف ب، د ب أ) 

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الأرمن قلقون بشأن مواقعهم الدينية في ناغورني كاراباخ

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