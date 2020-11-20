اتفاق روسي-تركي لبناء مركز مشترك لمراقبة تطبيق اتفاق السلام في كاراباخ

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء (الأول من ديسمبر/ كانون الأول، توقيع اتفاق مع الجانب الروسي لإنشاء مركز مشترك في منطقة ناغورني كاراباخ لمراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت الوزارة، عبر تويتر، أن الأعمال متواصلة من أجل تفعيل عمل المركز التركي-الروسي المشترك، في أقرب وقت.

ولفتت وكالة "الأناضول" التركية إلى أن وزير الدفاع خلوصي أكار ونظيره الروسي سيرجي شويغو وقعا مذكرة تفاهم في 11 تشرين ثان/نوفمبر الماضي حول إنشاء المركز.

وتوصلت الأطراف المتنازعة بوساطة روسية إلى اتفاق وقف إطلاق اعتبرته أذربيجان "انتصارا" لها، وتكريسا لما حققته على أرض المعارك. بينما اعتبره أرمن الإقليم "استسلاما" من قبل الحكومة الأرمينية.

واستعادت باكو ذات الأغلبية المسلمة أجزاء كبيرة من الأراضي التي فقدتها لصالح القوات المتحالفة مع أرمينيا المسيحية في أوائل تسعينيات القرن الماضي. بينما بدأت يريفان الشهر الماضي التنازل عن السيطرة على مناطق في ناغورني كاراباخ لصالح أذربيجان كما تخلى الانفصاليون الأرمن عن أراضٍ داخل الإقليم.

ووفقا لاتفاق السلام المذكوربعد معارك دامية استمرت لأسابيع. ولمراقبة احترام هذا الاتفاق بدأت موسكو نشر قواتها "لحفظ السلام".

وفي مقترح أُرسل إلى البرلمان التركي في السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، طلب الرئيس رجب طيب إردوغان الموافقة على إرسال جنود إلى أذربيجان بهدف المشاركة في المهمة الروسية التركية.

و.ب/إ.ف (أ ف ب، د ب أ)