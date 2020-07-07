 اتفاق حول رفع حصة النساء في مواقع ومناصب حزب ميركل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.07.2020

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أخبار

اتفاق حول رفع حصة النساء في مواقع ومناصب حزب ميركل

بعد محادثات طويلة، تبنّت قيادة حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مقترحاً بزيادة تدريجية في تمثيل النساء في المستويات القيادية للحزب وفي حصته من المناصب السياسية والتمثيل البرلماني لتصل النسبة إلى 50% بحلول عام 2025.

ميركل في مؤتمر خاص لتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية (أرشيف)

عملت ميركل على تعزيز دور المرأة في صفوف حزبها (أرشيف)

وافقت قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على مقترح بزيادة تمثيل النساء داخل الحزب إلى 50% بحلول عام 2025.

مختارات

وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون خاص بزيادة حصة النساء في المناصب الإدارية القيادية وسط تحفظ من قبل بعض السياسيين واتحادات أرباب العمل. ووفقا لهذا المشروع، من المقرر فرض عقوبات على الشركات التي لا تتقيد بالحصة. (11.12.2014)

وتوصلت لجنة الحزب المحافظ للشؤون الهيكلية إلى اتفاق بشأن اقتراح حول حصة ملزمة من التمثيل النسائي في الحزب، في وقت متأخر أمس الثلاثاء (السابع من تموز/يوليو) عقب 11 ساعة من المحادثات. ويتضمن المقترح، الذي يعتبر تسوية في وجه معارضة له داخل الحزب، زيادة تدريجية في تمثيل النساء خلال السنوات المقبلة.

ووفقاً للمقترح، فإنه من المخطط أن تشغل النساء نسبة 30% من المناصب الحكومية والمقاعد البرلمانية الخاصة بالحزب المسيحي الديمقراطي بحلول عام 2021، وبنسبة 40% بحلول عام 2023، وبنسبة 50% بحلول عام 2025.

وبحسب المقترح فإن القواعد الجديدة ستطبق فقط في حالة الانتخابات الجماعية، كما هو الحال بالنسبة لنواب الرؤساء والمستشارين القانونيين، لكنها لن تطبق في حالة الانتخابات الفردية، كما هو الحال بالنسبة للرؤساء أو أمناء السر على المستوى الاتحادي.

ومن المقرر طرح المقترح خلال المؤتمر العام للحزب المقرر عقده مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل في شتوتغارت، حيث سيصوت المندوبون على ما إذا كانوا سيتبنون الإجراءات الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن النساء ممثلات تمثيلاً جيداً في أعلى المناصب في الحزب، مع ميركل كرئيسة للحكومة، وأنيغريت كرامب-كارينباور، التي تتولى حالياً منصب وزيرة للدفاع وزعيمة الحزب.

ومع ذلك، فإن التمثيل النسائي للحزب في البرلمان الألماني (بوندستاغ) يشكل أقل من 20% من الكتلة البرلمانية للحزب، والتي تضم أيضا الشقيق الأصغر للحزب (الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري).

وللمقارنة، تشكل النساء حوالي 43% من الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وبالإضافة إلى الاتفاق على حصة ملزمة للنساء في الحزب، حددت وثيقة المقترح التي تقع في  16 صفحة، والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، خطط الاعتراف بمجموعة من الأعضاء المثليين جنسياً في الحزب، والمعروفة باسم "إل إس أو"، كمنظمة رسمية داخل الحزب. وتم تأجيل المناقشة حول وضع المجموعة إلى وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)

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    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

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  • Berlin | Annegret Kramp-Karrenbauer und Ursula von der Leyen (Reuters/H. Hanschke)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    نساء على رأس قيادة الجيش الألماني

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  • Ursula von der Leyen (picture-alliance/dpa/W. Weihs)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

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  • CDU-Parteitag 2010 (dapd)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

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  • Angela Merkel und Andrea Nahles (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    امرأة على رأس الحزب الاشتراكي للمرة الأولى

    آندريا ناليس..أول امرأة تتولى رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (استقالت في حزيران/يونيو 2019)، كما كانت أول امرأة تتولى رئاسة الكتلة البرلمانية للاشتراكيين لنحو عامين تقريبا.

  • Alice Weidel AFD (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    الأحزاب اليمينية واستقطاب النساء

    رغم أن المشهد الذكوري هو المهيمن عادة على الأحزاب اليمينية الشعبوية، إلا أن دراسة ألمانية أظهرت مؤخرا زيادة استقطاب تلك الأحزاب بشكل متزايد للنساء ليس كعضوات فحسب، بل للأدوار القيادية أيضا. آليسا فايدل، الرئيس المشارك للكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، اسم بارز في هذا السياق.

  • Deutschland Bundestag Kanzlerwahl (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    تواجد نسائي على قمة المناصب السياسية ولكن!

    رغم أن أعلى منصب سياسي في ألمانيا بيد امرأة منذ سنوات ورغم التمثيل النسائي الواضح سواء على مستوى الأحزاب أو الوزارات، إلا أن الإحصائيات تشير إلى تراجع الحضور النسائي على مستوى الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات خاصة بعد انتخابات 2017، إذ بلغت نسبة النساء بين نواب البرلمان أقل من 31 بالمائة.

  • Claudia Roth Bündnis 90 Die Grünen (Getty Images)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    روت وميركل..خلاف سياسي لا يفسد للود قضية

    السياسية الألمانية البارزة في حزب الخضر، كثيرا ما انتقدت قرارات سياسية لميركل، لكنها أقرت للمستشارة في الوقت نفسه بأنها "سياسية غير ملتصقة بكرسي السلطة". تولت كلاوديا روت رئاسة حزب الخضر للمرة الأولى خلال حقبة المستشار السابق غيرهارد شرودر ثم عادت مرة أخرى لقيادة الحزب قبيل وصول ميركل لكرسي المستشارية. وتتولى روت منذ عام 2013 منصب نائب رئيس البرلمان الألماني.

    الكاتب: ابتسام فوزي


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هل هي فكرة جيدة أن يشارك جنود ألمان في مهمة محتملة للأمم المتحدة في لبيبا؟ نوربرت روتغن، أحد المرشحين لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، حزب ميركل، يدعم هذه الفكرة. لكنه يبدو وكأنه يغرد خارج السرب. التفاصيل في هذا التقرير.

Deutschland CDU-Regionalkonferenz Düsseldorf l Merz, Kramp-Karrenbauer und Spahn

حزب ميركل يعقد مؤتمره العام وسط صراعات على الزعامة 22.11.2019

الصراع في حزب ميركل حول الزعامة له تداعيات على أجندة اختيار مرشح أو مرشحة الحزب لمنصب المستشارية. وفي خضم هذا الصراع يعقد الحزب المحافظ مؤتمره العام بمدينة لايبزيغ اليوم الجمعة ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

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