 اتفاق حول جبل طارق.. إزالة العقبة الإسبانية أمام بريكست | أخبار | DW | 24.11.2018

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أخبار

اتفاق حول جبل طارق.. إزالة العقبة الإسبانية أمام بريكست

أعلنت الحكومة البريطانية أنها تؤيد إجراء مفاوضات مع إسبانيا بشأن جبل طارق بعد بريكست، تلبية لطلب مدريد، التي هددت بعرقلة اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. رئيس الحكومة الإسبانية أكد وجود اتفاق حول جبل طارق.

Spanien Statement Premierminister Pedro Sanchez in Madrid (Reuters/S. Perez)

رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز رسميا السبت (24 تشرين ثان/نوفمبر 2018) في مدريد أن مدريد حصلت على "اتفاق حول جبل طارق" وستصوت "لمصلحة بريكست". وقال سانشيز في إعلان مباشر عبر التلفزيون "أبلغت ملك إسبانيا بأننا توصلنا إلى اتفاق بشأن جبل طارق". وأضاف أن "إسبانيا رفعت اعتراضها وستصوت لمصلحة بريكست".

كما أعلنت الحكومة البريطانية في نفس الوقت أنها تؤيد إجراء مفاوضات مع إسبانيا بشأن جبل طارق بعد بريكست، تلبية لدعوة مدريد.

وقال ناطق باسم رئاسة الحكومة البريطانية في بيان "بشأن مفاوضات الانسحاب ونظرا لبعض الشروط الخاصة بجبل طارق، أجرينا محادثات مع إسبانيا تشارك فيها مباشرة حكومة جبل طارق. هذه المحادثات كانت بناءة وننتظر بفارغ الصبر اعتماد المقاربة نفسها للعلاقات المستقبلية".

وبذلك بات الطريق ممهدا لزعماء الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاق بريكست في القمة الاستثنائية المقررة يوم غد الأحد، بعد أن قالت مدريد إنها لا تعترض على الاتفاق وستصوت لصالحه.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب)

  • Symbolbild - Streit um künstliches Riff zwischen Großbritannien und Spanien

    جبل طارق: الصراع على الجيب البريطاني

    تصعيد للنزاع

    تتنازع إسبانيا والمملكة المتحدة بسبب إقامة أكثر من 70 كتلة إسمنتية قبالة سواحل جبل طارق. وفي نهاية شهر يوليو/ تموز قامت حكومة جبل طارق هناك بتشييد شعاب اصطناعية في البحر الأبيض المتوسط. مهمة هذه الحواجز البيتونية حماية المياه الساحلية ومنع الأنشطة غير المشروعة للصيادين الإسبان. إسبانيا اعتبرت الإجراء بأنه غير قانوني، لأن تلك المياه تخضع للسيادة الإسبانية.

  • (Foto: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

    جبل طارق: الصراع على الجيب البريطاني

    احتجاج صيادي الأسماك

    احتجاجا على تلك الحواجز التي وضعت تحت الماء، قام 38 قارب صيد إسباني بالدخول يوم الأحد 18 أغسطس/ آب إلى سواحل المنطقة البريطانية. الصيادون الإسبان احتجوا على بناء الحاجز واشتكوا من أنه يمنعهم من الدخول إلى مناطق الصيد. زوارق حراس الشواطئ أغلقت الطريق عليهم وأجبرتهم على العودة.

  • Gibraltar Ankunft British Royal Navy 19.08.2013

    جبل طارق: الصراع على الجيب البريطاني

    سفينة حربية قبالة الساحل

    الصراع شهد تصعيدا جديدا عندما رست سفينة حربية بريطانية يوم الاثنين 19 أغسطس/ آب قبالة سواحل جبل طارق. رحلة السفينة المسلحة التي كانت ستشارك في مناورات بحرية، كان متفق عليها سابقا مع إسبانيا. تزامن هذا الأمر مع التوترات الدبلوماسية.

  • Gibraltar Spanien Grenzübergang Stau Warteschlange Touristen

    جبل طارق: الصراع على الجيب البريطاني

    ساعات طويلة من الانتظار

    فرضت إسبانيا مراقبة أكثر صرامة على الحدود لمن يريد دخول إسبانيا من جبل طارق. وصار على سائقي السيارات أن يأخذوا في الاعتبار فترات انتظار تصل إلى ثلاث ساعات أو أكثر. إسبانيا بررت الضوابط بأنها ضرورية للتفتيش عن مهربين.

  • (Foto: Photo credit should read MARCOS MORENO/AFP/Getty Images)

    جبل طارق: الصراع على الجيب البريطاني

    محاولة لصرف الأنظار؟

    رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو اتهم الحكومة الإسبانية بأنها "تريد صرف الأنظار عن مشاكلها الخاصة مثل فسادها وفضائح تبييض الأموال التي تقوم بها". إسبانيا تدفع حاليا باتجاه "مسار تصادمي" وتحاول قطع خيط الحوار الدبلوماسي.

  • Gibraltar Mariano Rajoy David Cameron

    جبل طارق: الصراع على الجيب البريطاني

    مساعدة من الاتحاد الأوروبي

    في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أعرب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي عن استيائه من بناء الشعاب الاصطناعية ورفض هذا الإجراء "غير المقبول" كليا. والآن يفترض أن تقوم بعثة مراقبين من الاتحاد الأوروبي بدراسة الوضع على الحدود. هذا ما اتفق عليه زعيما الدولتين مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو.

  • (Foto: by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

    جبل طارق: الصراع على الجيب البريطاني

    الاتحاد الأوروبي كوسيط

    وتهدف بعثة الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في وضع حد للنزاع المستمر منذ أسابيع بين لندن ومدريد. وستعمل البعثة بمشاركة السلطات الإسبانية والبريطانية وستقوم بالتحقق من الوضع على الحدود. متى يبدأ الخبراء عملهم؟ أمر لم يتضح بعد.

  • Symbolbild - Streit um künstliches Riff zwischen Großbritannien und Spanien

    جبل طارق: الصراع على الجيب البريطاني

    مستعمرة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني

    السبب البعيد للخلاف بين الدولتين هو أن إسبانيا لم تتقبل بشكل كامل انضمام جبل طارق لبريطانيا. في معاهدة أوترخت لعام 1713 تم التوقيع على ملكية البريطانيين لجبل طارق. وبعدها باءت كل المحاولات الإسبانية للسيطرة عليها بالفشل. ووفقا لدستور عام 1969 بات جبل طارق مستعمرة تابعة للتاج البريطاني.

  • (Foto: Quim Llenas/Cover/Getty Images)

    جبل طارق: الصراع على الجيب البريطاني

    البقاء مع بريطانيا

    يتمتع جبل طارق بحكم ذاتي في الشؤون الداخلية. فقط الدفاع والشؤون الخارجية تتولاها المملكة المتحدة. البريطانيون يقولون إنهم سيقبلون عودة الإقليم لإسبانيا في حال وافق السكان على ذلك. في الاستفتائين الذين أجريا في عامي 1967 و 2002، صوت نحو 99 بالمئة من السكان لصالح بقاء جبل طارق تحت التاج البريطاني.

    الكاتب: ماركو أورلوفيتش/ ف.ي


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جبل طارق: الصراع على الجيب البريطاني

تشييد حواجز بيتونية في البحر ضاعف من حدة الصراع بين مدريد ولندن، ومؤخرا اتفق الجانبان على استقبال بعثة مراقبين من الاتحاد الأوروبي إلى إقليم جبل طارق، في محاول لامتصاص الأزمة. (23.08.2013)  

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