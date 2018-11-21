اتفاق حول جبل طارق.. إزالة العقبة الإسبانية أمام بريكست

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز رسميا السبت (24 تشرين ثان/نوفمبر 2018) في مدريد أن مدريد حصلت على "اتفاق حول جبل طارق" وستصوت "لمصلحة بريكست". وقال سانشيز في إعلان مباشر عبر التلفزيون "أبلغت ملك إسبانيا بأننا توصلنا إلى اتفاق بشأن جبل طارق". وأضاف أن "إسبانيا رفعت اعتراضها وستصوت لمصلحة بريكست".

كما أعلنت الحكومة البريطانية في نفس الوقت أنها تؤيد إجراء مفاوضات مع إسبانيا بشأن جبل طارق بعد بريكست، تلبية لدعوة مدريد.

وقال ناطق باسم رئاسة الحكومة البريطانية في بيان "بشأن مفاوضات الانسحاب ونظرا لبعض الشروط الخاصة بجبل طارق، أجرينا محادثات مع إسبانيا تشارك فيها مباشرة حكومة جبل طارق. هذه المحادثات كانت بناءة وننتظر بفارغ الصبر اعتماد المقاربة نفسها للعلاقات المستقبلية".

وبذلك بات الطريق ممهدا لزعماء الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاق بريكست في القمة الاستثنائية المقررة يوم غد الأحد، بعد أن قالت مدريد إنها لا تعترض على الاتفاق وستصوت لصالحه.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب)