اتفاق تونسي ليبي على ايواء مشترك لجميع اللاجئين على الحدود بينهما

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توصلت تونس وليبيا لاتفاق مشترك حول اسواء المهاجرين غير القانونيين على الحدود بينهما. كما قامت السلطات التونسية بحملة كبيرة ضد مهربي البشر للحد من الهجرة عبر سواحلها.
ارتفعت حصيلة غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل صفاقس التونسية إلى 11 قتيلا و44 مفقودا. وانتشل حرس السواحل التونسية 901 جثة لمهاجرين غرقوا قبالة سواحل البلاد منذ بداية العام الحالي وحتى شهر يوليو/تموز، وهو رقم غير مسبوق.
حاول ما يقرب من 200 ألف شخص دخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني في أول سبعة شهور من العام الجاري، ما يمثل أكبر عدد لهذه الفترة منذ أعوام. وأكثر من نصف محاولات الدخول عن طريق البحر المتوسط، أخطر طريق للهجرة في العالم
حثت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة السلطات التونسية على تعزيز جهود "البحث والإنقاذ" بشكل عاجل للمهاجرين العالقين على الحدود مع ليبيا.
بينما تتزايد المخاطر من تداعيات أزمة النيجر المحتملة وخصوصا في حال تطورها إلى نزاع مسلح، يشتد طوق الأزمات حول الدول المغاربية. فكيف وإلى أين تجدّف سياسات العواصم المغاربية؟
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