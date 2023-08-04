 اتفاق تونسي ليبي على ايواء مشترك لجميع اللاجئين على الحدود بينهما | DW الأخبار | DW | 11.08.2023

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اتفاق تونسي ليبي على ايواء مشترك لجميع اللاجئين على الحدود بينهما

توصلت تونس وليبيا لاتفاق مشترك حول اسواء المهاجرين غير القانونيين على الحدود بينهما. كما قامت السلطات التونسية بحملة كبيرة ضد مهربي البشر للحد من الهجرة عبر سواحلها.

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