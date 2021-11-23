اتفاق تعاون أمني بين المغرب وإسرائيل

تشاور سياسي واتفاقيات تعاون.. وزير خارجية إسرائيل في الرباط

وقع وزيرا خارجية المغرب وإسرائيل اتفاقات لاستحداث آلية تشاور سياسي بين البلدين وأخرى للتعاون في مجالات الثقافة والرياضة والخدمات الجوية، في أول زيارة رسمية لمسؤول اسرائيلي رفيع المستوى بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.