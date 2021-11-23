 اتفاق تعاون أمني بين المغرب وإسرائيل | DW الأخبار | DW | 24.11.2021

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اتفاق تعاون أمني بين المغرب وإسرائيل

اتفاق تعاون أمني غير مسبوق بين المغرب وإسرائيلي وقعه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، والوزير المكلف بالدفاع المغربي. الاتفاق يشمل بيع معدات امنية وتدريبات عسكرية، وتعزيز الامن السيبراني

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