اتفاق تعاون أمني بين المغرب وإسرائيل

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اتفاق تعاون أمني غير مسبوق بين المغرب وإسرائيلي وقعه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، والوزير المكلف بالدفاع المغربي. الاتفاق يشمل بيع معدات امنية وتدريبات عسكرية، وتعزيز الامن السيبراني
شددت الخارجية الأمريكية في بيان على "مواصلة دعمها" لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحلّ نزاع الصحراء الغربية، معتبرة خطة الرباط بأنها "جادّة وجديرة بالثقة وواقعية". وصدر البيان عقب اجتماعٍ لوزيري خارجية البلدين.
يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى فرنسا لبحث قضية تتعلق ببرنامج تجسس باعته شركة إن.إس.أو الإسرائيلية. ويعد البرنامج "بيغاسوس" في صميم فضيحة عالمية للتجسس يشتبه بأنها شملت صحافيين ونشطاء حقوقيون.
نفت الحكومة المغربية التقارير الصحفية الأجنبية حول استخدام أجهزتها الأمنية برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة إسرائيلية للتجسس على صحافيين ونشطاء وعاملين في مؤسسات دولية. ومحكمة تقضي بسجن صحافي مغربي بتهمة "التجسس".
وقع وزيرا خارجية المغرب وإسرائيل اتفاقات لاستحداث آلية تشاور سياسي بين البلدين وأخرى للتعاون في مجالات الثقافة والرياضة والخدمات الجوية، في أول زيارة رسمية لمسؤول اسرائيلي رفيع المستوى بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.
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