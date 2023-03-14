 اتفاق تزويد أستراليا بالغواصات.. للردع أم للتصعيد ضد الصين؟ | مسائية DW | DW | 14.03.2023

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مسائية DW

اتفاق تزويد أستراليا بالغواصات.. للردع أم للتصعيد ضد الصين؟

بعد إعلان الولايات المتحدة عن اتفاق ٍلتزويد أستراليا بغواصاٍت نووية بالتعاون مع بريطانيا.. الصين وروسيا تنددان وتحذران.. وتساؤلاتٌ عن حجم الصفقة والخطةِ الزمنية وتأثيراتِها على المنطقة..

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