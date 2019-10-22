 اتفاق تركي روسي حول تمديد الهدنة في شمال سوريا 150 ساعة أخرى | أخبار | DW | 22.10.2019

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أخبار

اتفاق تركي روسي حول تمديد الهدنة في شمال سوريا 150 ساعة أخرى

Sotschi Erdogan und Putin (Reuters)

التفاصيل بعد قليل

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USA setzen Truppenabzug aus Syrien fort

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