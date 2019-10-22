اتفاق تركي روسي حول تمديد الهدنة في شمال سوريا 150 ساعة أخرى

خطط أمريكية لإبقاء قوات لحماية المنشآت النفطية في سوريا

قال الرئيس الأمريكي ترامب إن بعض القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا ستنتشر في مكان آخر وأن قوات أخرى ستبقى لحماية حقول النفط في شمال شرق سوريا، بينما أعلن العراق بأن القوات الأمريكية القادمة من سوريا لن تظل على أراضيه.