اتفاق تركي روسي حول تمديد الهدنة في شمال سوريا 150 ساعة أخرى

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
التفاصيل بعد قليل
قال الرئيس الأمريكي ترامب إن بعض القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا ستنتشر في مكان آخر وأن قوات أخرى ستبقى لحماية حقول النفط في شمال شرق سوريا، بينما أعلن العراق بأن القوات الأمريكية القادمة من سوريا لن تظل على أراضيه.
قبيل يوم واحد من انتهاء مفعول سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا والمقاتلين الأكراد أطلق الرئيس الأمريكي ترامب تصريحات تناول فيها الجانبين على السواء مجددا نيته سحب جميع قواته من سوريا. بيد أن البنتاغون تكلم لغة أخرى.
غيّر السناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، وهو أحد أشد المنتقدين لانسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، من لهجته وذكر أنه يعتقد الآن أن "الحلول التاريخية" ممكنة، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب "يفكر خارج الصندوق".
© 2019 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول