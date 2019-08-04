اتفاق تركي أمريكي على إنشاء "مركز عمليات مشترك" لشمال سوريا

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن أنقرة وواشنطن توصلتا لاتفاق يقضي بتشكيل مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا. ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع التركية أنه "تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء (السابع من آب/أغسطس 2019) إنها اتفقت مع الولايات المتحدة على تأسيس مركز عمليات مشترك في تركيا للتنسيق وإدارة المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال سوريا.

وظلت تركيا والولايات المتحدة العضوان بحلف شمال الأطلسي مختلفتين على مدى أشهر بشأن حجم وقيادة المنطقة الآمنة، ما دفعت بالجانب التركي بالتهديد بحملة عسكرية في شرق الفرات بسوريا لطرد "وحدات حماية الشعب" الكردية منها والتي قاتلت تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وطردته من تلك المناطق بدعم أمريكي، فيما تعتبرها أنقرة منظمة "إرهابية".

وقالت وزارة الدفاع بعد محادثات على مدى ثلاثة أيام في أنقرة إن البلدين اتفقا أيضا على اتخاذ إجراءات إضافية لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم. كما نقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم إن الولايات المتحدة اقتربت من وجهة النظر التركية بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا وإن خطط بلاده للانتشار العسكري اكتملت.

بقي أن نشير إلى أنه لم يصدر موقف رسمي من الجانب الأمريكي حول هذا الاتفاق وكذلك حول تصريحات وزير الدفاع التركي حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)