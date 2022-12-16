 اتفاق بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي لتزويده بالطاقة الكهربائية النظيفة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.12.2022

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سياسة واقتصاد

اتفاق بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي لتزويده بالطاقة الكهربائية النظيفة

في محاولة جديدة من الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده على المحروقات الروسية، وقّع التكتل اتفاقاً جديداً مع أذربيجان لتزويد الاتحاد بالكهرباء من خلال كابل بحري يربط أذربيجان والمجر عبر جورجيا ورومانيا.

Symbolbild Gas

صورة من الأرشيف

ستزوّد أذربيجان الاتحاد الأوروبي بالكهرباء من خلال كابل بحري جديد، وفقاً لاتفاق تمّ توقيعه، السبت (17 كانون الأول/ديسمبر 2022) في رومانيا، ويهدف إلى تنويع موارد التكتّل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لايين في بوخارست "قررنا إدارة ظهورنا للوقود الأحفوري الروسي والالتفات نحو شركائنا الموثوقين في مجال الطاقة".

مختارات

لم يتمّ تحديد الإطار المالي والفنّي للاتفاق في البيان الذي نشره الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس على هامش اجتماع بين مختلف الأطراف الموقّعة.

وينص الاتفاق على افتتاح موقع البناء في أيلول/سبتمبر 2023 للتشغيل في أقرب وقت ممكن في العام 2029. ويبلغ طول الكابل 1195 كيلومتراً ويغمره البحر الأسود بالكامل تقريباً. ويجب أن يربط الكابل بين أذربيجان والمجر عبر جورجيا ورومانيا. وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "نستعدّ لبناء أطول كابل كهربائي بحري...".

صنع في ألمانيا - الطاقة وأهميتها المتزايدة

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير، يضاعف الاتحاد الأوروبي شراكاته الاستراتيجية مع دول منتجة مختلفة في محاولة لتقليل اعتماده على المحروقات الروسية.

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إنّ الأمر مرتبط بـ"مساهمتنا في أمن الطاقة الأوروبي" وبـ"جسر جديد بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان". كما ذكرت وكالة أنباء بلومبيرغ أن الرئيس الأذربيجاني أكد أن حجم الصادرات لأوروبا لن يقل عن 11.6 مليار متر مكعب العام المقبل، مقابل 11.3 في عام 2022.

ويشكّل الكابل الكهربائي "طريقاً جديداً مليئاً بالفرص" بالنسبة لجورجيا "الدولة ذات الأوروبية" والتي يمكن أن تصبح "مركزاً للطاقة"، وفقاً لفون دير لايين. وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه سيجعل من الممكن نقل الكهرباء "إلى جيراننا مثل مولدافيا وأوكرانيا وسيُسهم في تحديث نظام الطاقة الأوكراني".

ويغطّي الاتفاق مجالات أخرى للتعاون، مثل "تقنيات الطاقة الجديدة" و"إنتاج الهيدروجين" و"توسيع البنية التحتية للنقل"، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة الرومانية.

خ.س/ف.ي (أ ف ب، د ب ا)

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/Construction Photography/Photoshot)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2 - خط غاز شرق المتوسط

    تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2- خط غاز شركة شرق المتوسط

    لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي

    أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/Saipem)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    4 - خط الغاز المصري - القبرصي

    وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي

    وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

  • Infografik Karte most important Gas Pipelines in the in the eastern of the Mediterranean sea AR

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة

    يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.


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