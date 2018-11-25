 اتفاق بريكست: نهاية عقود من زواج قائم على الحذر | أخبار | DW | 25.11.2018

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أخبار

اتفاق بريكست: نهاية عقود من زواج قائم على الحذر

يمهد الاتفاق الذي توصلت إليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي الطريق لإنهاء زواج استمر نحو 46 عاما. بيد أن هذا الزواج كان قائما على الحذر المتبادل بدلا من الأحلام المشتركة. ومع ذلك يرى مراقبون أن بريطانيا كانت المستفيدة.

EU-Sondergipfel zum Brexit in Brüssel (Getty Images/S. Gallup)

في تعليقها على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوربي، قالت بوليت شنابر، أستاذة التاريخ البريطاني المعاصر في جامعة السوربون في باريس: "لقد كانت علاقة نفعية منذ 1973 وكان التركيز دائما على البعد الاقتصادي وليس السياسي". وأضافت "كان البعد العاطفي شبه منعدم".

وعارضت بريطانيا الانضمام في البداية إلى المشروع الأوروبي عندما ظهر بعد الحرب العالمية الثانية. وقال أناند مينون أستاذ السياسة الأوروبية في جامعة كينغز كوليدج في لندن "لم نشعر بأننا على درجة من الضعف تجعلنا ننضم" إلى المشروع. وبدلاً من ذلك فضلت بريطانيا التركيز على علاقاتها الخاصة بالولايات المتحدة وما تبقى من إمبراطورتيها.

ومع ذلك فقد دعمت لندن المساعي للتكامل في القارة الأوروبية. ودعا رئيس وزراء بريطانيا وقت الحرب العالمية الثانية ونستون تشرتشل إلى إنشاء "الولايات المتحدة الأوروبية" في كلمة ألقاها في زوريخ عام 1946. ولكن في مطلع الستينات تدهورت الأوضاع في بريطانيا، وبدأ نموها الاقتصادي في التراجع، مما جعل خيار الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة أكثر جاذبية.    

ديغول عارض انضمام بريطانيا للمشروع الأوروبي

مختارات

بعد مخاض طويل، تنفست المستشارة الألمانية كما عدد من الزعماء الأوروبيين الصعداء، لكن الكثيرين منهم أعربوا عن حزنهم لهذا الطلاق الذي جاء بعد مخاض طويل لم تنته كل فصوله بعد لأن البرلمان البريطاني لم يصادق عليه بعد. (25.11.2018)

إسبانيا تقول إن قمة الاتحاد الأوروبي التي ستصادق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد ستلغى إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول جبل طارق، وتطالب إسبانيا تضمين دورها في القرارات الخاصة بتلك المنطقة. (23.11.2018)

قال تيم اوليفر المحاضر في جامعة لافبورو في لندن "أدرك زعماء بريطانيا في الستينات أن بلادهم لا يمكنها أن تكون خارج المنظمة الأوروبية الغربية الرائدة للاقتصاد والسياسة والشؤون الأمنية غير التقليدية". وأضاف "كان على بريطانيا أن تكون متواجدة داخلها لتسهم في تشكيلها". لكن الانضمام إلى المشروع الأوروبي لم يكن أمراً سهلاً.

واعترض رئيس فرنسا في ذلك الوقت شارل ديغول عام 1961 على أول طلب لبريطانيا للانضمام، ورأى أنها "حصان طروادة" للولايات المتحدة، مشككا في روح بريطانيا الأوروبية. وتلا ذلك اعتراض فرنسي آخر في 1967. ولم يتم الترحيب ببريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة سوى في الأول من كانون الثاني/يناير 1973. ولكن ولسوء حظ بريطانيا، فقد اندلعت أول أزمة نفطية في العام نفسه، ولم يتحقق النمو الاقتصادي المنشود. ومع ذلك فقد صوت 67% من البريطانيين لصالح البقاء في السوق الأوروبية المشتركة في استفتاء جرى في عام 1975.

بيد أن هذه النتيجة لم تهدئ من التشكك في جدوى الانضمام إلى المشروع الأوروبي، حيث تردد السياسيون من جميع الأطياف في الدفاع عن المشروع، ولم يطل الوقت حتى اندلعت أول أزمة بهذا الشأن. فقد رفضت لندن في 1979 المشاركة في النظام النقدي الأوروبي ودافعت عن سيادتها الوطنية والمالية.

Belgien Brüssel EU England Brexit-Verhandlungen May und Juncker (Getty Images/AFP/E. Dunand)

جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بروكسيل

قدم داخل الاتحاد وأخرى خارجه

وبعد ذلك أطلقت بريطانيا مبادرات ترسخ وحدتها السياسية مما زاد من الانتقادات بأنها تضع قدما داخل المشروع الأوروبي وآخر خارجه. ورفضت بريطانيا عام 1985 المشاركة في اتفاق شنغن للتنقل الحر، وفي 1993 رفضت الانضمام إلى اليورو.

وقد أوضحت رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر موقف بريطانيا المناهض للفدرالية في كلمة ألقتها عام 1988 في كلية أوروبا في مدينة بروج. ورفضت تاتشر في هذه الكلمة فكرة "الدولة الأوروبية العليا التي تمارس هيمنة جديدة من بروكسل".

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تيريزا ماي وبريكست - من سيحسم المعركة؟

ومع تعمق الوحدة السياسية الأوروبية في التسعينات، تسارع رفض لندن لبروكسل، ما قاد إلى تأسيس حزب "استقلال بريطانيا" الذي دعا إلى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وأدى نجاح الحزب خاصة في انتخابات البرلمان الأوروبي في 2014 عندما تصدر الانتخابات، بالحكومة التي يقودها المحافظون إلى تشديد خطابهم.

وزادت أزمة منطقة اليورو والهجرة الواسعة النطاق من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا وأزمة اللاجئين في السنوات القليلة الماضية من الاستياء، ما دفع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى الدعوة إلى إجراء استفتاء حول البقاء في الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2016.

وبالنسبة لمؤيدي البريكست، فإن التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي سيعني أن بريطانيا "ستستعيد التحكم" أخيرا في حدودها وفي القانون والوضع المالي.

وقال باسكال يوانين المدير التنفيذي لمؤسسة روبرت شومان، التي تحمل اسم سياسي فرنسي يعتبر واحدا من "الآباء المؤسسين" للاتحاد الأوروبي "لقد كان البريطانيون يتمتعون بوضع أشبه بالحلم منذ دخولهم الاتحاد، ولكن كانت لهم اعتراضات على عدد من الأمور". وأضاف "ولكنهم الآن سيكونون خارج مؤسسات الاتحاد ولن يكون لهم صوت، وعليهم في الوقت ذاته الالتزام بعدد من القوانين الأوروبية".

م.أ.م/أ.ح/ (أ ف ب)

  • London EU Referendum Kampagne Leave.eu Brexit Symbolbild

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    طالما مرت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأوقات صعبة ومفاوضات معقدة بدأت من طلب بريطانيا لعضوية المجموعة الاقتصادية التي سبقت الاتحاد في عام1961، والتي لاقت اعتراضا فرنسيا أعاق المشروع لمدة 12 عاما. وبعد دخول المملكة المتحدة عضوا في المجموعة في عام 1973 بقيت العلاقة مشوبة بالتوتر والمشاحنات.

  • Premierminister Harold MacMillan in 10 Downing Street in London

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    9 أب/ أغسطس 1961

    رئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان تقدم بترشيح عضوية بلاده إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية ( السوق الاوروبية المشتركة) ، التي سبقت الاتحاد الأوروبي ومهدت له.

  • Bildergalerie Französische Präsidenten Affären

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    14 كانون الثاني/يناير 1963

    الجنرال شارل ديغول لجا إلى الفيتو للمرة الأولى معترضا على دخول المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة ولجا إليه للمرة الثانية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 لنفس الغرض.

  • Premierminister Edward Heath bei seiner Unterzeichnung der Beitrittsurkunde zur EU 1972 in Brüssel

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    الأول من كانون الثاني/ يناير 1973

    رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث وقع وثيقة الانضمام الى المجموعة الأوروبية في 22 كانون الثاني/ يناير 1972. وبذلك اصبحت المملكة المتحدة عضوا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الوقت نفسه مع ايرلندا والدنمرك ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير 1973.

  • Margaret Thatcher Europa Großbritannien Referendum

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    5 حزيران/ يونيو 1975

    رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر قادت البريطانيين للتصويت بنعم للبقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الخامس من حزيران/يونيو 1975. واحتفت تاتشر بأوروبا مرتدية كنزة تحمل أعلام الدول الأوربية. وأيد 67 بالمائة من البريطانيين البقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

  • EU Großbritannien Premierminister Margaret Thatcher 1984

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

    لكن رئيسة الوزراء تاتشر طالبت بعد ستة أعوام من التصويت على الانضمام الى المجموعة الاقتصادية الأوروبية بحسم مقابل مشاركة بلادها في الموازنة الأوروبية وقالت كلمتها الشهيرة "أريد استعادة أموالي"، وهو طلب حصلت عليه في العام 1984.

  • Audioslideshow Helmut Kohl Margaret Thatcher

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    20 أيلول/سبتمبر 1988

    وفي عام 1988 رفضت تاتشر في كلمة لها في بروج (بلجيكا) أي تطوير فدرالي للهيكلية الأوروبية. في الصورة لقاء تاتشر بالمستشار الألماني الأسبق هليموت كول في عام 1988.

  • Niederlande EU Deutschland Vertrag von Maastricht Unterzeichnung

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    7 شباط/ فبراير 1992

    ألمانيا وبريطانيا وقعتا معاهدة ماستريخت، العمل الثاني الأساسي للهيكلية الأوروبية بعد معاهدة روما في عام 1957. وتمتعت بريطانيا ببند استثنائي اتاح لها عدم الانضمام تحت مظلة العملة الموحدة ( اليورو) .

  • Audioslideshow Helmut EU-Gipfel Maastricht 1991

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    23 تموز/ يوليو 1993

    توصل رئيس الوزراء المحافظ جون ميجور إلى إقناع البرلمان بإقرار معاهدة ماستريخت بعدما لوح بالاستقالة. في اليوم نفسه وصف ثلاثة من وزرائه المشككين بأوروبا بـ "الجبناء". في الصورة احتفال القادة الأوربيين بمعاهدة ماستريخت.

  • Großbritannien Tony Blair & Gerhard Schröder

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    20 نيسان/ ابريل 2004

    رئيس الوزراء العمالي المؤيد لأوروبا توني بلير اعلن نيته تنظيم استفتاء حول الدستور الأوروبي الذي لم يتم إقراره في نهاية الأمر بسبب معارضة فرنسا والدنمرك. في الصورة توني بلير مع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر.

  • Brüssel EU Gipfel - David Cameron

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    23 كانون الثاني/ يناير 2013

    رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون تعهد في كلمة له إجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي في حال فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في العام 2015.

  • Europawahl Grobritannien Nigel Farage 22.05.2014

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    22 أيار/ مايو 2014

    تصدر حزب الاستقلال البريطاني المشكك بأوروبا والمعادي للهجرة نتائج الانتخابات الأوروبية مع أكثر من 26% من الأصوات ليحصل على 24 نائبا.

  • Großbritannien Cameron mit neu gewählten Abgeordneten seiner Partei

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    7 أيار/ مايو 2015

    فاز الحزب المحافظ في الانتخابات التشريعية. وتبني القانون بتنظيم استفتاء قبل نهاية العام 2017 قبيل عيد الميلاد في 2015.

  • Britischer Premier Cameron stellt Wahlprogramm vor

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    20 شباط/ فبراير 2016

    أعلن ديفيد كاميرون أن الاستفتاء سينظم في 23 حزيران/يونيو 2016 غداة إعلان اتفاق حول إصلاحات كان يطالب بها خلال قمة في بروكسل.

  • Großbritannien Brexit Pro- und Contra-Veranstalltungen

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    15 نيسان/ ابريل 2016

    انطلاق الحملة الرسمية للاستفتاء المقرر في 23 حزيران/ يونيو من نفس العام في المملكة المتحدة .

  • Brexit Presse London

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    23 حزيران/ يونيو 2016

    صوُّت الناخبون البريطانيون لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بنسبة وصلت الى 52% ممن ادلوا باصواتهم.

  • Belgien EU-Gipfel Theresa May und Donald Tusk (Reuters/G. Vanden Wijngaert)

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    29 آذار/مارس 2017

    رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يتسلم رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفعّل المادة 50 من اتفاقية لشبونة لتبدأ بذلك عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكست). يفترض أن تستمر هذه العملية سنتين وتنجز عند الساعة 23,00 من التاسع والعشرين من آذار/مارس 2019.

  • Belgien Brüssel EU England Brexit-Verhandlungen May und Juncker (Getty Images/AFP/E. Dunand)

    بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

    توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق موقت حول العلاقات بينهما بعد بريكست، بعد أسبوع على تفاهمهما على "اتفاق انسحاب" بريطانيا. هذان الاتفاقان يفترض أن يقرهما القادة الأوروبيون في قمة استثنائية في بروكسل الأحد 25 نوفمبر تشرين الثاني 2018.

    الكاتب: زمن البدري/م.س


مختارات

بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

شهدت العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي توترا دائما منذ طلب بريطانيا عضوية المجموعة الاقتصادية التي سبقت الاتحاد وطالما حصلت بريطانيا على امتيازات خاصة بها، لكن ذلك لم يمنعها عن االمغادرة. ملف صور يوجز تاريخ العلاقة. (25.11.2018)  

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