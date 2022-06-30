اتفاق الجيش والقوى المدنية في السودان، بداية عهد جديد؟

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في السودان توقيع اتفاق بين الجيش والقوى السياسية تمهيدا لنقل السلطة للمدنيين، هل ينهي الأزمة في السودان؟ وهل يفتح الطريق أمام انسحاب حقيقي للجيش من الحياة السياسية؟
في الوقت الذي رحبت فيه دول عربية وغربية بالاتفاق الجديد بين المكون العسكري وأحزاب مدنية سودانية، احتج الآلاف في الخرطوم على توقيع الاتفاق، الذي لم يتناول بعض القضايا الشائكة، مثل العدالة الانتقالية.
رغم غياب أي انفراجة ملموسة في خروج السودان من أزمته العاصفة، يطالب متظاهرون برحيل المبعوث الأممي للسودان، الألماني فولكر بيرتس، في حين يرى خبراء أن هناك ما يبعث على التفاؤل.
أعفى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الأعضاء الخمسة المدنيين من عضوية مجلس السيادة الحاكم الذي يرأسه ليصبح كافة أعضاء المجلس من العسكريين وأعضاء حركات التمرد المسلحة. فكيف قابل المكون المدني هذا القرار؟
بينما يواصل مئات السودانيين اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بحكم مدني، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة لن تشارك في الحوار الوطني. البرهان برر خطوته بأنها لإتاحة المجال لتشكيل حكومة مدنية.
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