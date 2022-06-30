 اتفاق الجيش والقوى المدنية في السودان، بداية عهد جديد؟ | مسائية DW | DW | 05.12.2022

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مسائية DW

اتفاق الجيش والقوى المدنية في السودان، بداية عهد جديد؟

في السودان توقيع اتفاق بين الجيش والقوى السياسية تمهيدا لنقل السلطة للمدنيين، هل ينهي الأزمة في السودان؟ وهل يفتح الطريق أمام انسحاب حقيقي للجيش من الحياة السياسية؟

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Sudan's Army chief Gen. Abdel-Fattah Burhan, center, and others hold a document following the signature of an initial deal aimed at ending a deep crisis caused by last year's military coup, in Khartoum, Sudan, Monday, Dec. 5, 2022. Sudanâ€™s coup leaders and the main pro-democracy group signed a deal to establish a civilian-led transitional government following the military takeover last year. But key players refused to participate, and no deadline was set for the transition to begin. (AP Photo/Marwan)

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KHARTOUM, SUDAN - NOVEMBER 01: Sudanese people gather in front of the United Nations (UN) Integrated Transition Assistance Mission (UNITAMS) headquarters to stage a protest against Äòforeign interferenceÄô in SudanÄôs affairs in Khartoum, Sudan on November 01, 2022. Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

طريق السودان الصعب إلى التحول الديمقراطي 22.11.2022

رغم غياب أي انفراجة ملموسة في خروج السودان من أزمته العاصفة، يطالب متظاهرون برحيل المبعوث الأممي للسودان، الألماني فولكر بيرتس، في حين يرى خبراء أن هناك ما يبعث على التفاؤل.

Abdel-Fattah Burhan Schlagworte: Sudan, Abdel Fattah al-Burhan Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: Sudanesisches Fernsehen Wann wurde das Bild gemacht?: 04.07.2022 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Khartum Bildbeschreibung: Bei welcher Gelegenheit / in welcher Situation wurde das Bild aufgenommen? Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen? Der selbst ernannte Staatschef, General Abdel Fattah al-Burhan, bei einer Ansprache im sudanesischem Fernsehen, bei der er mitteilt, dass das Militär im Sudan sich aus den Gesprächen über die politische Zukunft des Landes zurückzieht. Copyright: SDSTS /EBU

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This grab taken from Sudan TV shows army general Abdel Fattah al-Burhan addressing the Sudanese people on October 25, 2021. - al-Burhan declared a nationwide state of emergency, dissolved the authorities leading country's transition to democracy, and announced the formation of a new government after armed forces detained leaders Monday in what activists denounced as a coup. (Photo by Sudan TV / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / SUDAN TV - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

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