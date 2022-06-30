اتفاق الجيش والقوى المدنية في السودان، بداية عهد جديد؟

اتفاق إطاري جديد في السودان.. ترحيب دولي واحتجاجات بالخرطوم

في الوقت الذي رحبت فيه دول عربية وغربية بالاتفاق الجديد بين المكون العسكري وأحزاب مدنية سودانية، احتج الآلاف في الخرطوم على توقيع الاتفاق، الذي لم يتناول بعض القضايا الشائكة، مثل العدالة الانتقالية.