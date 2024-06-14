اتفاق أوروبي مبدئي على التفاوض بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا

قبل يوم من بدء مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا، اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على الأطر التفاوضية بشأن مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد. وسيتم وضع اللمسات النهائية رسميا على قرار السفراء الأسبوع القادم.

أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس أوروبا أنّ سفراء دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 "اتّفقوا من حيث المبدأ" على بدء مفاوضات انضمام كلّ من أوكرانيا ومولدافيا إلى التكتل في 25 حزيران/ يونيو الجاري.

وقالت الرئاسة في بيان إنّ "السفراء اتّفقوا من حيث المبدأ على أطر التفاوض الخاصة بمفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا. الرئاسة البلجيكية ستدعو إلى عقد أولى المؤتمرات بين الحكومات في 25 حزيران/ يونيو". وأضافت أنّ هذا القرار ستتمّ الموافقة عليه رسمياً خلال اجتماع وزاري سيعقد في 21 حزيران/ يونيو.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي، في الأصل، تريد فعليا مناقشة الحزمة الـ 14 من العقوبات على روسيا في اجتماعها اليوم الجمعة، غير أن ألمانيا أعربت في السابق عن مخاوفها بشأن هذه الحزم، وهي مخاوف لم يتم حسمها بعد. ومع ذلك فإن الاتفاق على بدء محادثات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا يعد إشارة مهمة، وخاصة لكييف.

ويأتي ذلك قبل يوم من بدء مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا الذي سيعقد في سويسرا، سعيا لكسب أوسع دعم دولي ممكن لخطة السلام الأوكرانية مع انسحاب كامل لروسيا من الأراضي الأوكرانية.

الاتحاد الأوروبي يفتح باب مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وتقدمت كييف بطلب للانضمام للتكتل في شباط/ فبراير 2022، بعد تصعيد روسيا للصراع الممتد شرقي أوكرانيا عبر شن غزو شامل للبلاد. وطلبت مولدوفا، التي كان إقليم ترانسنيستريا الانفصالي الموالي لروسيا يمثل مصدر قلق أمني مستمر لها منذ الحرب التي دارت أوائل تسعينيات القرن العشرين، الانضمام للتكتل بعد شهر.

كما تقدمت جورجيا، التي دخلت حربا ضد روسيا عام 2008، بطلب للانضمام للتكتل في آذار/ مارس 2022.

وقد اعترف زعماء الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي بترشيح أوكرانيا ومولدوفا للعضوية منذ عام في حزيران/ يونيو 2023 ومنح قادة التكتل جورجيا وضع المرشح في كانون الأول/ ديسمبر 2023، وفي الوقت ذاته وافق القادة على بدء محادثات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا.

وتشمل قائمة المرشحين الرسميين الآخرين، كلا من ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومونتينغرو ومقدونيا الشمالية وصربيا وتركيا.

وقبل أسبوع أعلنت المفوضية الأوروبية تحقق جميع شروط بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للتكتل. وشمل ذلك الإصلاحات في مجال مكافحة الفساد، وتحسين وضع حماية الأقليات القومية، وتقليص نفوذ طبقة النخبة (الأوليغارشية).

ع.ج/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)