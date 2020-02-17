 اتفاق أوروبي على مراقبة تطبيق حظر الأسلحة إلى ليبيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.02.2020

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أخبار

اتفاق أوروبي على مراقبة تطبيق حظر الأسلحة إلى ليبيا

بعد الخلاف على إحياء عملية "صوفيا" البحرية بسبب إنقاذ المهاجرين، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على القيام بمهمة جديدة لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا. وستقدم الدول الأعضاء طائرات وزوارق للمهمة، التي يمكن أن تتوقف في أي وقت!

الفرقاطة الألمانية أوغسبورغ، التي شاركت في عملية صوفيا بالبحر المتوسط (17 سبتمبر/ أيلول 2018)

الفرقاطة الألمانية "أوغسبورغ" شاركت من قبل في عملية صوفيا، التي توقفت في سبتمبر/ أيلول 2019

بعد شهور من توقف الدوريات البحرية في عملية "صوفيا"، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين 17 شباط/ فبراير 2020) أنّهم اتفقوا على بدء مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا والذي يتم انتهاكه بشكل متكرر.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم في بروكسل: "هذه المهمة سيكون لها أيضا عنصر بحري موجه إلى الطرق التي يسلكها الذين يجلبون أسلحة إلى ليبيا، أي في شرق البحر المتوسط".

ومن جانبه قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو "إن الاتحاد الأوروبي سينشر سفنا في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا أدت المهمة إلى تدفّق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها". وأضاف أن المهمة ليست إحياء للعملية صوفيا وسيتم نشرها على الساحل الشرقي لليبيا حيث يجري تهريب السلاح.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم سبع طائرات وسبعة زوارق للمهمة في حال توفرها.

وكان هايكو ماس قد دعا النمسا ودولا أخرى إلى عدم عرقلة إحراز تقدم في الرقابة على حظر توريد أسلحة لليبيا بسبب مخاوف متعلقة بسياسة الهجرة، وقال في وقت سابق اليوم خلال اجتماع ببروكسل: "الذين يفكرون في المقام الأول في قضايا الهجرة، يتعين عليهم أن يعلموا أنه لا يمكن حل مشكلات الهجرة إلا إذا لم تبق ليبيا دولة فاشلة".

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مؤتمر برلين يشدد على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد على خلاف بشأن استئناف الدوريات البحرية في إطار العملية "صوفيا". وانتشلت سفن العملية "صوفيا" أيضا المهاجرين في عرض البحر إلى أن تم تعليق المهمة في أواخر العام الماضي بسبب خلاف حول المكان الذي ينبغي أن ينقل إليه الأشخاص الذين تم إنقاذهم.

يُذكر أن 16 دولة ومنظمة اتفقت قبل أربعة أسابيع خلال قمة برلين بشأن ليبيا على إنهاء التدخل الخارجي في النزاع الليبي الدائر منذ تسعة أعوام وتطبيق حظر تصدير السلاح للأطراف المتصارعة. وتعتبر ليبيا دولة عبور مهمة للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Leinen los

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    تعد سفينة "فرانكفورت"، أكبر سفينة تابعة للبحرية الألمانية. وتشارك السفينة في مهمة "صوفيا" تحت إشراف الاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وإنقاذ اللاجئين من الغرق.

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Ortung von Flüchtlingsbooten

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    يراقب طاقم السفينة عرض البحر على مدار الساعة باستخدام الرادار، وذلك للتمييز بين قوارب المهربين والسفن التجارية والسياحية. ويأمل الجيش الألماني من خلال المقابلات التي يجريها مع اللاجئين على متن السفينة، في معرفة المزيد عن شبكات التهريب.

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Leinen los

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    الأمواج المرتفعة ليست الوقت المناسب للاجئين لعبور المتوسط على زوارقهم الصغيرة. وفي انتظار ظهور قارب محتمل يجري طبيب الفريق الألماني فحصاً للسمع لطاقم السفينة. وعند الحاجة يمكن إجراء عمليات جراحية على متن السفينة أيضا.

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Kommandant Andreas Schmekel

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    يشرف القائد شميكل (يمين الصورة) على طاقم السفينة الذي يضم مائتي شخص. وبالإضافة إلى البحارة وأعضاء الفريق الطبي هناك أيضا طباخون، وخبازون وقساوسة. ويقضي الفريق شهورا عدة في عرض البحر.

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Leinen los

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    يثبت الضابط يان.س مصباحا كهربائيا في هذا المكان الذي يعد المحطة الأولى للمهاجرين على متن السفينة. بجانبه صورتين تشيران إلى أن "الأسلحة محظورة".

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Maschinengewehr

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    إذا لم تظهر قوارب التهريب يخصص طاقم السفينة الوقت للتدريبات على مدفع رشاش، ومحاكاة عملية إخماد الحرائق، تحسبا لأي طارئ.

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Kombüse

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    إضافة إلى الحراسة والتدريب يقوم طاقم السفينة أيضا بعملية التنظيف والخدمة داخل المطبخ. ويتم تنظيف السفينة يوميا ًعلى الرابعة بعد الزوال لمدة ساعة. طاقم السفينة يعمل باستمرار، ووقت الفراغ شبه غائب.

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    في إطار مهمة "صوفيا" تقوم سفن البلدان المشاركة في العملية بتدريبات مشتركة كما هو الحال هنا بالنسبة للفرقاطة الألمانية "كارلسروه"، وحاملة الطائرات الإيطالية "كافور"، إلى جانب سفينة "فرانكفورت".

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Deck

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    تقوم سفينة "فرانكفورت" بتزويد السفن الصغيرة بالوقود أو المياه. ويمكن علاج المصابين على متنها. وتركز السفينة الآن عملها على خدمة اللاجئين، حيث تقوم بحملهم إلى أقرب ميناء أو تنقلهم إلى سفينة أخرى.

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Motivationshilfe

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    طاقم السفينة يعيش في عزلة عن العالم الخارجي بسبب غياب خدمة الإنترنت. وينتظر أعضاء الفريق لحظة رسو السفينة من حين لآخر في أحد المواني للاستراحة وتصفح بريدهم الالكتروني.

    الكاتب: دانييل بيلس/ عبد الرحمان عمار


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