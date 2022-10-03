اتفاق أوروبي على فرض حزمة عقوبات ثامنة على روسيا

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2022) على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بعد ضمها أربع مناطق أوكرانية، على ما أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي.

وأضافت الرئاسة التشيكية عبر تويتر: "توصل السفراء إلى اتفاق سياسي بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا، في إطار رد قوي من الاتحاد الأوروبي على ضم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين غير القانوني لأراض أوكرانية".



وذكرت مصادر دبلوماسية أنه من المقرر وضع سقف لأسعار صادرات النفط الروسية ضمن حزمة العقوبات الثامنة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك عقب التوصل للاتفاق.

ويمهد الاتفاق الطريق أمام فرض حظر على نقل أساطيل الشحن الأوروبية النفط الروسي الذي يبلغ سعره أعلى من مستوى محدد بالنسبة للدول خارج الاتحاد الأوروبي، من خلال استخدام سقف سعري يستهدف الايرادات النفطية للكرملين، مثلما اتفقت دول مجموعة السبع في السابق.

وتمدد هذه الخطوة حظرًا سابقًا على خدمات الشحن الأوروبية وتأمين نقل النفط الروسي، وتمثل إضافة لحظر الكتلة الأوروبية لواردات النفط والفحم المنقولة بحرًا. وتحظر الاجراءات العقابية الأخرى على الدول الأوروبية الانضمام لشركات حكومية روسية، كما تقيد صادرات الكيماويات والأجهزة الكهربائية لروسيا، وتفرض حظرًا على واردات المنتجات الروسية التي تقدر قيمتها بـ7 مليار يورو (8,6 مليار دولار).

ومن المقرر أن يتم اتخاذ مزيد من الخطوات القانونية قبل أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ. وستنشر الأسماء والكيانات المستهدفة بهذه العقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الخميس، حسب دبلوماسيين.



م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)