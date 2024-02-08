اتفاق ألماني جزائري حول توسيع التعاون بمجال الهيدروجين

خلال زيارته إلى الجزائر، وقع وزير الاقتصاد الألماني هابيك اتفاقًا بين البلدين لإنشاء فريق ثنائي بمجال الهيدروجين وتوريد شحنات من الوقود الأخضر إلى ألمانيا. ووقعت شركة ألمانية عقدًا مع الجزائر لتزويد ألمانيا بالغاز.

وقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب إعلان نوايا لإنشاء فريق عمل ثنائي حول الهيدروجين وتوريد شحنات هيدروجين من الجزائر لألمانيا مستقبلًا، وذلك حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية في برلين اليوم الخميس (الثامن من شباط/فبراير 2024).

وذكرت الوزارة أن هابيك صرح خلال زيارته للجزائر بأن البلدين يحافظان على شراكة طاقة وثيقة منذ عام 2015. وقال الوزير، وهو أيضًا نائب المستشار أولاف شولتس: "نريد الآن توسيع هذه الشراكة وتشجيع الجزائر على إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل متزايد في المستقبل وزيادة الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبالتالي خلق قيمة مضافة جديدة". وتابع الوزير بالقول إن ألمانيا تعتزم دعم الجزائر في ذلك من خلال إمدادها بالمعرفة العملية والخبرة التقنية، وأردف: "ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد لشراء الهيدروجين الأخضر".

تجدر الإشارة إلى أن من المنتظر أن يلعب الهيدروجين دورًا محوريًا في التحول الصديق للمناخ في قطاع الأعمال بألمانيا، على سبيل المثال، في قطاع صناعة الصلب، وهو ما يتطلب استيراد كميات كبيرة من الهيدروجين.

وبحسب ما ذكرته الوزارة، ستقوم ألمانيا والجزائر بتشكيل فريق عمل ثنائي للهيدروجين. وقالت إن من المنتظر بالإضافة إلى ذلك إنشاء محطة تجريبية للهيدروجين. وأضافت الوزارة أن ممثلين عن جهات منها مفوضية الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والنمسا وتونس حضروا المحادثة، وأنهم يدعمون "ممر إتش2 ( الهيدروجين) الجنوبي"، لافتة إلى أن هذا الممر يتضمن تحويل وتوسيع ممر أنابيب الغاز الحالي للهيدروجين المولد من مصادر الطاقة المتجددة - من الجزائر عبر تونس وإيطاليا والنمسا ووصولا إلى جنوب ألمانيا.

واستطردت الوزارة أن الجزائر تسعى إلى تصدير 10% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040 - وسيتم إنتاج هذا الهيدروجين من مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس.

من جهتها قالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان اليوم الخميس إن شركة النفط والغاز الحكومية سوناطراك وشركة "في.إن.جي" الألمانية وقعتا عقدًا تجاريًا تزود الجزائر بموجبه ألمانيا بالغاز الطبيعي.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد استقبل هابيك في وقت سابق اليوم الخميس، بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وزيري الطاقة محمد عرقاب، الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون.

م.ع.ح/ص.ش (د ب أ ، رويترز)