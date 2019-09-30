تسمح اتفاقية شنغن بالتنقل بحرية بين 26 دولة أغلبها أعضاء في الاتحاد الأوربي، لكن بعض الدول أعادت الرقابة على حدودها بسبب أزمة اللاجئين وخطر الإرهاب. ويتم العمل بالاتفاقية منذ أواسط تسعينات القرن الماضي.

تنص اتفاقية شينغن على إلغاء الراقابة على دخول الأشخاص عند اجتيازهم حدود الدول الأعضاء في الاتفاقية. والتي يطلق عليها دول منطقة شينغن ومن أبرز الدول الأوروبية التي وقعت عليها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وهولندا وبلجيكا. الجدير ذكره أن الاتفاقية أخذت اسمها من اسم بلدة "شنغن" الصغيرة في لوكمسبورغ.