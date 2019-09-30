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اتفاقية شينغن

تسمح اتفاقية شنغن بالتنقل بحرية بين 26 دولة أغلبها أعضاء في الاتحاد الأوربي، لكن بعض الدول أعادت الرقابة على حدودها بسبب أزمة اللاجئين وخطر الإرهاب. ويتم العمل بالاتفاقية منذ أواسط تسعينات القرن الماضي.

تنص اتفاقية شينغن على إلغاء الراقابة على دخول الأشخاص عند اجتيازهم حدود الدول الأعضاء في الاتفاقية. والتي يطلق عليها دول منطقة شينغن ومن أبرز الدول الأوروبية التي وقعت عليها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وهولندا وبلجيكا. الجدير ذكره أن الاتفاقية أخذت اسمها من اسم بلدة "شنغن" الصغيرة في لوكمسبورغ.

Polizisten der Bundespolizei und der französischen Police National kontrollieren am Samstag (14.11.2015) gemeinsam am deutsch-französischen Grenzübergang Goldene Bremm in Saarbrücken Fahrzeuge die aus Frankreich kommen. Grund sind die Terroranschläge in Paris am Tag zuvor. Grenze14111501D.jpg Terroranschläge in Paris - Grenzkontrollen an der Deutsch-französischen Grenze +++ (C) Imago/Becker&Bredel

ألمانيا تعلن عن زيادة عمليات التفتيش على كل حدودها 30.09.2019

بعد إعلانه تمديد المراقبة والتفتيش على الحدود الألمانية النمساوية، كشف وزير الداخلية الألماني عن خطط لزيادة عمليات التفتيش العشوائية على حدود بلاده مع الدول الأخرى أيضا، وهو ما انتقده الحزب الاشتراكي وحزب الخضر المعارض.
16.09.2015 *** ARCHIV - Ein Bundespolizist kontrolliert am 16.09.2015 an der deutsch-österreichischen Grenze in Simbach am Inn (Bayern) Fahrzeuge. Foto: Armin Weigel/dpa (zu dpa Bayern will Grenzen wieder selbst kontrollieren) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/A. Weigel

العدل الأوروبية تشدد على "عدم قانونية" عمليات التفتيش بين الحدود 21.06.2017

اعتبرت محكمة العدل الأوروبية عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة عند الحدود بين دول شينغن "غير قانونية"، إذا اعتمدت على ذات الآليات التي حيّدت عبر اتفاقية شينغن.

17.09.2015 ***** Dinghies overcrowded with Afghan and Syrian refugees arrives at a beach on the Greek island of Lesbos after crossing a part of the Aegean sea from Turkey (seen in the background) September 17, 2015. REUTERS/Yannis Behrakis

ضغوط على اليونان لضبط الحدود الأوروبية بشكل أفضل 25.01.2016

تعرضت اليونان خلال اجتماع لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي لضغوط شديدة لدفعها إلى الإمساك بشكل أفضل بحدودها مع تركيا إلى حد التلويح باستبعادها من اتفاقية شينغن، وسط مساعي أوروبية لتمديد فرض الرقابة على حدود منطقة شينغن
06.11.2015+++ ARCHIV - Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sitzt nach einem Treffen der EU Außenminister am 06.11.2015 im Convention Center in Luxemburg in einer Pressekonferenz. Asselborn hat angesichts der Flüchtlingskrise vor einem Zerfall der Europäischen Union und einer Wiedereinführung von Grenzkontrollen zwischen den EU-Staaten gewarnt. Foto: JULIEN WARNAND/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/J. Warnand

وزير خارجية لوكسمبورغ يحذر من تفكك الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة اللاجئين 09.11.2015

حذر وزير خارجية لوكسمبورغ يان أسلبورن من إمكانية حدوث تفكك للاتحاد الأوروبي في ظل أزمة اللجوء التي تواجها أوروبا حاليا. وأوضح أسلبورن من أنه إذا سقطت اتفاقية شينغن، فسيسقط أيضا "الإنجاز الأكبر للاتحاد الأوروبي."
15.09.2015 ***** Migrants sleep on a highway in front of a barrier at the border with Hungary near the village of Horgos, Serbia, September 16, 2015. Hungary's right-wing government shut the main land route for migrants into the European Union on Tuesday, taking matters into its own hands to halt Europe's influx of refugees. REUTERS/Marko Djurica

وجهة نظر: أوروبا ستستيقظ فقط عندما يتأثر الاقتصاد 18.09.2015

يتوافد آلاف اللاجئين على أوروبا بحثا عن ملاذ آمن فيها، ويبدو أنه ليس لدى الاتحاد الأوروبي خطة للتعامل مع هذا الوضع، أيضا بسبب خلافات أعضائه. وحسب المعلق فيليكس شتاينر فإن أوروبا ستستيقظ فقط، عندما يتأثر اقتصادها بذلك.
ARCHIV - Ein Boot mit Flüchtlingen aus Nordafrika nähert sich am 09.04.2011 der süditalienischen Insel Lampedusa und wird von einem Patrouillenboot der Küstenwache in den Hafen geschleppt. Der Flüchtlingsstrom aus Nordafrika beschäftigt am Montag (11.04.2011) die EU-Innenminister bei ihrem Treffen in Luxemburg. Mindestens 22 000 Flüchtlinge sind seit Beginn der politischen Unruhen in Nordafrika im Januar allein auf der italienischen Insel Lampedusa angekommen. EPA/ETTORE FERRARI +++(c) dpa - Bildfunk+++

دول منطقة شينغن تقرر العودة إلى نظام مراقبة حدودها عند"الضرورة" 07.06.2012

قرر وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي إدخال تعديلات على اتفاقية شينغن التي تضمن حرية التنقل، تتضمن إمكانية إجراءات مراقبة الحدود والوافدين إذا رأت ذلك ضروريا. يأتي ذلك على خلفية تدفق المهاجرين مع اندلاع الثورات العربية.
Italian Premier Silvio Berlusconi (L) and French President Nicolas Sarkozy at Villa Madama in Rome, Italy, 26 April 2011. Italian Prime Minister Silvio Berlusconi and French President Nicolas Sarkozy met in Rome on Tuesday to discuss the latest exodus of North African migrants, which has raised questions about the issue of open borders in Europe. Italian and French officials were expected to make public after Tuesday's meeting a plan containing proposed revisions to the European Union's Schengen treaty, which governs travel between its 25 co-signatory nations. Since January's uprising in Tunisia, an estimated 23,000 - mostly young, unemployed male Tunisians - have crossed the Mediterranean and arrived on the Italian island of Lampedusa - geographically the closest European Union territory to Tunisia. Italy and France have since been embroiled in a spat over who should accommodate the migrants. EPA/ALESSANDRO DI MEO +++(c) dpa - Bildfunk+

روما وباريس تطالبان بإنهاء "القمع العنيف" للمظاهرات في سوريا 26.04.2011

عقب لقائهما اليوم في روما طالب نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الإيطالي برلسكوني بإنهاء العنف في سوريا. كما أعلنا عن تقديم طلب لتغيير اتفاقية شينغن نظراً للظروف الاستثنائية الحالية بسبب تدفق اللاجئين من شمال إفريقيا.
The hand of a marble statue of Marcus Aurelius, who was Roman Emperor between 161 and 180 AD, is seen against the EU logo at the EU Council headquarters in Brussels, Saturday, Dec. 13, 2003. The issue of voting rights in an expanded EU council threatens to block approval of the draft constitution and torpedo the EU summit, which began Friday. (AP Photo/Domenico Stinellis)

اتفاقية شينغن - نعمة على الأوروبيين ونقمة على اللاجئين والمهاجرين السريين؟ 25.03.2010

مضى عقد ونصف على دخول اتفاقية شينغن حيز التنفيذ، وبقدر الحرية التي أتاحتها هذه الاتفاقية للتنقل في فضاء شينغن بقدر ما ساهمت في تشديد قوانين الهجرة وإجراءات الدخول لاسيما على القادمين من الدول الفقيرة ومن ضمنها العربية.
Muammar al-Gaddafi, Libyische Flagge, Schweizer Flagge, Schweizer Franken. Montage: Florian Görner, Juni 2009

ليبيا تستخدم ورقة الضغط الأوروبية في نزاعها مع سويسرا 16.02.2010

أحدث قرار السلطات الليبية بمنع رعايا الدول الأعضاء في اتفاقية شينغن من الدخول إلى أراضيها، ردود فعل متفاوتة لدى العواصم الأوروبية التي فوجئت، فيما يبدو، بالقرار بينما كانت تعتزم إبرام صفقات تجارية ضخمة مع طرابلس.
Autos fahren am Dienstag (06.12.2005) unter den Richtungswegweisern mit der Aufschrift Stettin, Rostock, Wismar am Autobahnkreuz Wismar auf der Ostseeautobahn A20 entlang. Vom 7. Dezember an heiﬂt es ´Freie Fahrtª zwischen L¸beck und Stettin (Szczecin): Nach insgesamt elf Jahren Bauzeit werden bei Tribsees (Kreis Nordvorpommern) und Greifswald die letzten beiden Teilst¸cke der 324 Kilometer langen Ostseeautobahn für den Verkehr freigegeben. Zur Inbetriebnahme in Tribsees wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. Die rund 1,9 Milliarden Euro teure A 20 gilt als längster deutsche Autobahnneubau nach 1945. Die vierspurige Trasse führt von Lübeck ¸ber Rostock zum Autobahndreieck mit dem R¸genzubringer und weiter ¸ber Greifswald und Neubrandenburg bis zur A 11 Berlin - Stettin. Der Bau erforderte insgesamt 320 Br¸ckenbauwerke, darunter 14 groﬂe Autobahnbr¸cken. Foto: Jens B¸ttner dpa/lmv +++(c) dpa - Bildfunk+++

400 مليون مواطن أوروبي سينتقلون بحرية بعد توسيع منطقة شينغن 20.12.2007

اعتبارا من منتصف ليل الجمعة سيتمكن 400 مليون أوروبي من التنقل بحرية ومن دون عوائق في منطقة شينغن التي تضم 24 دولة. نقابة الشرطة الألمانية تعتبر القرار سياسيا ولا يستجيب للمخاوف الأمنية المتعلقة بتعقب المجرمين عبر الحدود.
Zwei Grenzsteine an der deutsch-polnischen Grenze am Strand von Ahlbeck, Insel Usedom, fotografiert am Donnerstag, 22. Nov. 2007. Durch die Erweiterung des Schengen-Raumes werden an den Grenzen der Bundesrepublik Deutschland zur Republik Polen die Grenzkontrollen zum Ende diesen Jahres entfallen. (AP Photo/Frank Hormann) ---Two boundary stones are seen at the German-Polish border in Ahlbeck, northern Germany, Thursday, Nov. 22, 2007. Citizens from nine new EU member nations, most in Eastern Europe and among them Poland, will be able to travel passport-free to most other countries in the bloc as of Dec. 21, 2007. (AP Photo/Frank Hormann)(AP Photo/Frank Hormann)

رجال شرطة ألمان يتظاهرون بسبب توسيع حدود اتفاقية شينغن 23.11.2007

مع اقتراب موعد فتح حدود شرق ألمانيا مع بولندا والتشيك بمقتضى اتفاقية شنغن، تتزايد مخاوف رجال الشرطة الألمانية من أن يؤدي هذا الإجراء إلى تفشي الجريمة والهجرة غير الشرعية، وذلك رغم محاولات شويبله طمأنة نقابات رجال الشرطة.
Polling officials count the ballots of the nationwide poll on the Schengen/Dublin agreements with the EU and the law on same sex partnership in a school in Buehl, near Zurich, Switzerland, Sunday, June 5, 2005. Swiss citizens accepted clearly the new law on same sex partnership giving gay couples the same legal rights as married heterosexual couples. The results on the Schengen/Dublin agreements are not yet confirmed but analyses show a 52 per cent support for the accords. Switzerland would be the only non EU-member to join the Schengen/Dublin agreements on closer police and asylum cooperation. The treaties are part of a second set of bilateral accords with the EU. (AP Photo/Keystone, Steffen Schmidt)

الجزيرة الضائعة تنضم إلى اتفاقية شينغن 06.06.2005

بعد الانتكاسة التي تعرضت لها عملية توحيد أوروبا اثر رفض الشعبين الفرنسي والهولندي لوثيقة الدستور الأوروبي، تنفس عدد كبير من صناع القرار الصعداء بعد تصويت السويسريين لصالح انضمام بلادهم لاتفاقيتي شينغن ودبلن.
The hand of a marble statue of Marcus Aurelius, who was Roman Emperor between 161 and 180 AD, is seen against the EU logo at the EU Council headquarters in Brussels, Saturday, Dec. 13, 2003. The issue of voting rights in an expanded EU council threatens to block approval of the draft constitution and torpedo the EU summit, which began Friday. (AP Photo/Domenico Stinellis)

اتفاقية شينغن الاوروبية: "لا حدود ولا قيود بعد اليوم" 27.03.2005

جواز سفر، تفتيش عن الامتعة، حدود، تأشيرة دخول! هذه الألفاظ لم يعد لها وجود لدى الاجيال الاوروبية الشابة، فبفضل "اتفاقية شينغن" اصبح بالامكان التنقل بين 12 دولة أوروبية دون حدود أو قيود تُذكر. مثال ربما لـ "شينغن" عربي؟