 اتفاقية أممية حاسمة لحماية أعالي البحار.. هل تغير من واقع كوكبنا؟ | التغيرات المناخية | DW | 20.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

بيئة ومناخ

اتفاقية أممية حاسمة لحماية أعالي البحار.. هل تغير من واقع كوكبنا؟

بعد محادثات استمرت 15 عاماً أقرّت الأمم المتحدة أول معاهدة دولية لحماية أعالي البحار في اتفاق بيئي تاريخي مصمم لحماية الأنظمة البيئية النائية الضرورية من أجل البشرية، فما هي أهم بنودها؟

أسماك في المياه قبالة جزر المالديف - صورة بتاريخ 28 سبتمبر 2022

من الذي يحمي الأسماك والمخلوقات البحرية الأخرى في المياه الدولية؟

تبنت  الأمم المتحدة  اتفاقية تاريخية "حاسمة" لحماية مساحات شاسعة من النظم البيئية الحيوية للمحيطات في خطوة رحبت بها المجموعات البيئية التي تعتقد أنها ستساعد على عكس فقدان التنوع البيولوجي البحري وتعزيز التنمية المستدامة. وفي هذا السياق قالت ريبيكا هابارد مديرة منظمة "تحالف أعالي البحار" في حوار DW: "معاهدة أعالي البحار جزء لا يتجزأ من القدرة على حماية المحيط". يتكون التحالف من أكثر من 50 منظمة غير حكومية ترغب في تعزيز إدارة المحيطات.

مختارات

وأضافت هابارد: "لكن من المهم أيضاً التخفيف من الانهيار المناخي وحماية أرواح وسبل عيش المليارات من الناس حول العالم".

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإقرار المعاهدة الاثنين (19 يونيو/ حزيران 2023) التي وصفها بأنها "إنجاز تاريخي"، معتبراً أنها تؤسس لإطار عمل قانوني لتوسيع نطاق  حماية البيئة  ليشمل المياه الدولية، أي ما يعادل أكثر من 60 في المئة من محيطات العالم. وتابع غوتيريش: "المحيط هو شريان الحياة لكوكبنا واليوم نجحتم في بث حياة جديدة وأمل في منح المحيط فرصة".

بعد محادثات استمرت أكثر من 15 عاماً وشملت مفاوضات رسمية على مدى أربع سنوات، اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أخيراً على  نص المعاهدة في آذار/ مارس الماضي في أعقاب محادثات ماراثونية. ومنذ ذلك الحين خضع النص لتدقيق معمّق من محامين ومترجمين في الأمم المتحدة لضمان تطابقه في لغات الهيئة الست الرسمية.

وقالت ريبيكا هابارد إن "على البلدان الآن أن تصادق على (المعاهدة) بأسرع ما يمكن لدخولها حيز التنفيذ كي نتمكن من حماية محيطنا، وبناء قدرتنا على التكيّف مع  التغيّر المناخي  وحماية حياتنا وسبل عيش المليارات من الناس".

ولفتت مجموعة من العلماء في مجلة "ذي لانسيت" العلمية إلى أن "المحيطات الصحية، من مياه السواحل وصولاً إلى أعالي البحار وأعماق البحار، أساسية من أجل صحة البشر ورفاههم وبقائهم".

تحديات التغير المناخي

أدرك العلماء بشكل متزايد  أهمية المحيطات  التي تنتج معظم الأكسجين في العالم وتحد من التغير المناخي عبر امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتضم مناطق غنية بالتنوع البيولوجي على مستوى مجهري في كثير من الأحيان.

لكن في ظل وقوع الجزء الأكبر من محيطات العالم خارج المناطق الاقتصادية الخالصة لكل بلد، ما يعني بالتالي بأنها لا تخضع للولاية القضائية لأي دولة معيّنة، فإن توفير الحماية لما يسمى بـ "أعالي البحار" يتطلب تعاوناً دولياً.

وأدى ذلك إلى تجاهلها في الكثير من الخلافات المتعلّقة بالبيئة إذ كان الضوء يسلّط على  المناطق الساحلية  وبعض الأنواع التي لها رمزية كبيرة.

الصيد الجائر في المياه الدولية - صورة بتاريخ 4 فبراير 2021

يكاد يكون من المستحيل السيطرة على الصيد الجائر في المياه الدولية

وستكون القدرة على إقامة مناطق بحرية محمية في المياه الدولية أداة رئيسية في المعاهدة. وحالياً، تخضع نسبة واحد في المئة تقريباً من أعالي البحار لتدابير حماية.

وتعتبر المعاهدة أساسية للبلدان الساعية لحماية 30 في المئة من محيطات وأراضي العالم بحلول 2030، بحسب ما توصلت إليه حكومات العالم في اتفاق تاريخي منفصل أُبرم في مونتريال في كانون الأول/ ديسمبر.

وفي هذا السياق قال وزير الدولة الفرنسي لشؤون البحار إيرفيه بيرفيل إننا بإقرار المعاهدة "نمنح أنفسنا الوسائل لتحقيق" هدف الـ 30 بالمئة. ودعا إلى تسريع عمليات المصادقة لكي تدخل المعاهدة حيّز التنفيذ بحلول موعد مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمحيطات المقرر أن تستضيفه مدينة نيس الفرنسية في حزيران/ يونيو 2025.

وتعرض المعاهدة التي يطلق عليها رسميا "اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية"، متطلبات لإجراء دراسات عن التأثير البيئي للأنشطة المقترحة في المياه الدولية.

ورغم أنها غير مذكورة في النص، إلا أن هذه الأنشطة قد تشمل الصيد والنقل البحري وصولاً إلى تلك الأكثر إثارة للجدل مثل التعدين في أعماق البحر أو حتى برامج الهندسة الجيولوجية الهادفة لمكافحة الاحترار العالمي.

وتحدد المعاهدة مبادئ لتقاسم منافع "الموارد الجينية البحرية" التي يتم جمعها خلال الأبحاث العلمية في المياه الدولية، وهي نقطة خلافية رئيسية كادت تخرج مفاوضات آذار/ مارس الماضي عن مسارها في اللحظة الأخيرة.

وكافحت الدول النامية التي لا تملك المال اللازم لتمويل هذا النوع من الأبحاث لنيل حقوق تقاسم المنافع، على أمل عدم تخلفها عن الركب في ما يراه كثيرون سوقا مستقبلية ضخمة في الاستغلال التجاري للموارد الجينية البحرية، خصوصا من قبل شركات أدوية ومواد لتجميل تبحث عن "جزيئيات سحرية".

الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا - صورة بتاريخ 14 أبريل 2021

أشهر مثال على هلاك المرجان هو الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا

ستكون المعاهدة متاحة للتوقيع عليها في 20 أيلول/ سبتمبر المقبل، عندما سيحضر العشرات من قادة الدول إلى الأمم المتحدة في نيويورك في إطار اجتماعات الجمعية العامة. وبعد إقرار النص، يجب الانتظار لمعرفة عدد البلدان التي ستقرر الانضمام.

روسيا تنسحب

بدورها سارعت روسيا للانسحاب من المعاهدة ما إن تم تبينها، معتبرة أن هناك عناصر في النص "غير مقبولة على الإطلاق". وتتوقع منظمات غير حكومية الوصول إلى عتبة مصادقة 60 دولة اللازمة لتطبيق المعاهدة بما أن التحالف الطموح للاتفاقية الأممية الجديدة الذي ضغط من أجل المعاهدة يضم حوالى 50 دولة بينها بلدان الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تشيلي والمكسيك والهند واليابان.

لكن هدف 60 دولة لا يشكل تبنيا عالميا شاملا لها إذ أن الأمم المتحدة تضم 193 دولة عضو وهو العدد الذي يسعى المدافعون عن المحيطات لكسب تأييده. وفي هذا السياق دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي إلى "المضي قدما بهذا الزخم"، وقال "لنواصل العمل من أجل حماية محيطاتنا وكوكبنا وكل المتواجدين عليه".

ع.غ/ و.ب (آ ف ب، DW)

  • A look at the beauty of the oceans from space station Mir 1995 (NASA)

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

    كوكبنا الأزرق

    تغطي المحيطات حوالي 71 بالمئة من سطح الأرض وتحتضن عالم الأحياء البحرية، الجزء الأساسي للحياة، إذ تنتج ما يتراوح بين 50 إلى 80 بالمئة من الأكسجين، وبالتالي فهي تلعب دورا مهما في دورة الكربون على الأرض. يعتقد العلماء أن تاريخ نشأة البحار يعود لـ 4.4 مليار سنة.

  • Light under water

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

    البحار والمحيطات.. عالم مليء بالأسرار

    بعيدا عن مساحته الشاسعة، فإن المعلومات المتوافرة لدينا عن المحيطات، محدودة بشكل كبير، الأمر الذي يشكل تحديا للعلماء الذين لا تتوقف مساعيهم للكشف عن أسرار الحياة في بطن المحيطات والبحار. ومن المهم في هذه المرحلة الزمنية التي تشهد تغيرات مناخية واضحة، معرفة التغيرات التي تحدث في دورات الحياة داخل البحار والمحيطات والتعامل معها بأفضل شكل ممكن.

  • Blick aufs Meer mit Wellen von einem Segelboot aus

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

    جهاز تكييف طبيعي للكوكب

    تلعب المحيطات دورا محوريا في تنظيم حرارة الأرض من خلال امتصاص وعكس ضوء الشمس، وبدأت التغيرات المناخية في التأثير على هذه الآلية، أمر يؤثر على حرارة كوكب الأرض ودورة الكربون وانتاج الأكسجين.

  • Vielfarbige Fische in einem Korallenriff

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

    أشكال متنوعة للحياة

    تحتضن البحار والمحيطات ما لا يقل على 230 ألف من أنواع النباتات والحيوانات، إذ تجد الأسماك والحيوانات غير الفقرية، مكانا آمنا لها في أعماق المسطحات المائية، وتزدهر النباتات بشكل كبير في المسطحات المائية غير العميقة، فيما تفضل الأحياء المائية الضخمة كالحيتان وأسماك القرش والدولفين، المسطحات المائية المفتوحة.

  • Tinenfischwurm mit weichen blauen Stacheln und spiralartigen Fühlern

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

    أغرب وأعجب الكائنات

    يرجح العلماء أن أكثر من ثلثي أشكال الحياة في المحيطات والبحار، لم تكتشف بعد. فكل عام يكتشف العلماء أنواعا جديدة من النباتات والحيوانات، التي تختلف تماما عن كل ما تم اكتشافه حتى الآن، تماما مثل هذا الكائن الذي أطلق عليه العلماء اسم " السمكة الدودة"، بعد اكتشافه عام 2007.

  • Doppelfoto - ein gesundes und ein ausgeblichen Korallenriff.

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

    جرس إنذار!

    فقدان هذه الطحالب للونها يعتبر من علامات الخطر، فاللون المزدهر لهذه الكائنات ونموها المتسارع يعتمد على كائنات دقيقة، يتأثر عملها بتلوث البيئة وبدرجات الحرارة المرتفعة، وهذا ما يظهر في اللون الباهت لها.

  • Ein Firschschwarm schwimmt in einer kreisförmigen Bewegung unter Wasser

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

    كائنات لا تستطيع حماية نفسها من الحرارة

    تمثل التغيرات المناخية تهديدا واضحا للحياة في البحار والمحيطات، إذ رصدت دراسات حديثة، ارتفاعا في سرعة معدلات انقراض بعض أنواع الأسماك والكائنات البحرية، بنسبة تصل للضعف مقارنة بأنواع شبيهة بها على اليابسة. الارتفاع الكبير في درجات الحرارة هو المسؤول الأول عن هذه التغيرات، إذ لا تجد الكائنات المائية في البحار والمحيطات، أماكن تحتمي بها من الحرارة المرتفعة.

  • Eisschollen in Grönland

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

    مخاطر لا تحصى لذوبان الجليد

    يتسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض في ذوبان الثلوج في المناطق الجليدية، الأمر الذي يؤدي بدوره لارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات وأيضا في انبعاث غاز الميثان، ما يؤدي لما يعرف بظاهرة "حمضية المحيطات" والتي تشير إلى زيادة حموضة المسطحات المائية.

  • Ein Boot und Badenden am Algarve-Strand in Portugal

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

    ارتباط الإنسان بالمياه..علاقة مهددة؟

    استقرت الشعوب المختلفة منذ آلاف السنين بمحاذاة الشواطئ واستفادت من البحار كمصادر للحياة والغذاء كما أثرت البحار والمحيطات على الحضارات المختلفة بشكل واضح. ويعيش الآن نحو مليار شخص في المناطق الساحلية..حياة صارت مهددة بسبب ارتفاع منسوب المسطحات المائية.

  • Fishing boat on the Thai coast

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

    حماية الحياة البرية..تحديات في انتظار الأجيال المقبلة

    تشكل نسبة المسطحات المائية التي لم يقترب منها البشر حتى الآن، ما لا يزيد عن 13 بالمئة من إجمالي مساحة المسطحات المائية في العالم، فعمليات الصيد بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية، لم تترك تقريبا أي منطقة مهما بدت بعيدة وغير مأهولة. حماية هذه المناطق القليلة مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأجيال المقبلة. انك مولز/ ا.ف