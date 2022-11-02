اتفاقيات بالمليارات بين الرياض وسيول.. الأهداف والدلالات

بن سلمان يتجه نحو جنوب شرق آسيا.. اتفاقيات بالمليارات مع كوريا الجنوبية

تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية، أعلنت الرياض عن استثمارات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات محلية، من بينها مشروع "شاهين" الذي تستثمر فيه أرامكو نحو 7 مليارات دولار.