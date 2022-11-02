 اتفاقيات بالمليارات بين الرياض وسيول.. الأهداف والدلالات | مسائية DW | DW | 17.11.2022

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مسائية DW

اتفاقيات بالمليارات بين الرياض وسيول.. الأهداف والدلالات

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الثنائي في مجاليْ الطاقة والدفاع واتفاقيات بالمليارات بين الطرفين.. أي دلالات للتوجه السعودي الأعمق نحو الشرق؟

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