اتفاقيات بالمليارات بين الرياض وسيول.. الأهداف والدلالات

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ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الثنائي في مجاليْ الطاقة والدفاع واتفاقيات بالمليارات بين الطرفين.. أي دلالات للتوجه السعودي الأعمق نحو الشرق؟
تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية، أعلنت الرياض عن استثمارات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات محلية، من بينها مشروع "شاهين" الذي تستثمر فيه أرامكو نحو 7 مليارات دولار.
قال مسؤول إن عدد القتلى المسجلين في حادث تدافع في منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية سول ارتفع إلى 149وأصيب حوالى 150 آخرين. وسقط عدد كبير من الأشخاص في زقاق ضيق خلال فعاليات للاحتفال بالهالوين.
أطلقت كوريا الشمالية أربع صواريخ بالستية مجددًا باتجاه البحر قبيل مشاركة قاذفة استراتيجية أمريكية في أكبر مناورات جوية مشتركة مع كوريا الجنوبية. وهددت بيونغ يانغ سيول وواشنطن بـ"دفع أكبر ثمن في التاريخ".
ردًا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً فوق اليابان، أطلقت أمريكا وكوريا الجنوبية صواريخ بالستية باتجاه البحر "للتأكيد على الاستعداد للرد على استفزاز" بيونغ يانغ. لكن فشل إطلاق صاروخ أثار الذعر في كوريا الجنوبية.
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