 اتحاد إسلامي ″مستقل″ في ألمانيا.. إلى أي مدى؟ | سياسة واقتصاد | DW | 28.01.2019

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سياسة واقتصاد

اتحاد إسلامي "مستقل" في ألمانيا.. إلى أي مدى؟

أسست مجموعة من المساجد في ولاية سكسونيا السفلى اتحادا إسلاميا جديدا تحت اسم "مسلمون في ولاية سكسونيا السفلى". ويسعى الاتحاد اتباع نهج مستقل عن بلدان المسلمين المهاجرين، لكن إلى أي مدى يمكن تحقيق هذا على أرض الواقع؟

Tag der offenen Moschee (picture-alliance/dpa/P. Steffen )

أحد مساجد ولاية سكسونيا السفلى في ألمانيا

قامت مجموعة من المساجد في ولاية ساكسونيا السفلى بتأسيس اتحاد إسلامي جديد تحت اسم "مسلمون في ولاية سكسونيا السفلى" في مدينة هانوفر يوم السبت الماضي. ويقدم الاتحاد الإسلامي الجديد نفسه على أنه اتحاد مستقل عن البلدان الأصلية للمهاجرين المسلمين في ألمانيا، كما قال المتحدث باسمه فيروز فلادي في تصريح له لوكالة الأنباء الإنجيلية (epd).

ويضم الاتحاد الإسلامي الجديد مساجد من أوسنابروك وهانوفر وبراونشفايغ ونينبورغ وفشتا ومدن أخرى. ورئيس الاتحاد الجديد، هو أفني ألتينر، الرئيس السابق للاتحاد الإسلامي "الشورى". وبحسب المؤسسين فإن أسباب تأسيس الاتحاد الإسلامي الجديد تعود إلى الانتقادات الموجهة للاتحاد الإسلامي- التركي للشؤون الدينية "ديتيب"، بسبب تبعيته للدولة التركية وخضوعه لنفوذها.

"مسلمون ألمان"

مختارات

يكفل الدستور الألماني مبدأ حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، وبهذا يحق للمسلمين بناء مساجد في كل مكان بشرط الحصول على رخص تنظيمية. ويدور اليوم جدل حول فرض ضريبة على المساجد للكشف عن عددها ومصادر تمويلها. (03.01.2019)

تسعى الحكومة الألمانية ومنذ فترة ليست بالقصيرة من أجل وضع التمويل الخارجي لمساجد المسلمين في البلاد تحت الرقابة بهدف وقفه في المستقبل. ولهذا الغرض تجري برلين محادثات خصوصا في منطقة الخليج، حيث يتعدى الأمر حدود المال. (31.12.2018)

يسعى الاتحاد الإسلامي الجديد "مسلمون في ولاية سكسونيا السفلى"  إلى رفع صوته في النقاشات حول العلاقة بين الدولة والدين، كما صرح المتحدث باسمه للوكالة نفسها. وتشمل أهداف الاتحاد الإسلامي الجديد أيضا مناقشة مسألة التربية الدينية في المدارس، وتدريب الأئمة  في مساجد ألمانيا والسعي لتمثيل المسلمين في المجالس الاستشارية للمؤسسات الألمانية.

و ينطوي تحت الاتحاد الإسلامي الجديد مساجد عربية وكردية وبوسنية وأفريقية بالإضافة إلى مساجد تركية. لكن حسب تصريح المتحدث باسمه فإن البلدان الأصلية للمهاجرين المسلمين في ألمانيا لن تلعب دوراً في تمثيل المسلمين خلال السنوات القادمة: "نحن مواطنون ألمان، نحن نمثل ساكسونيا السفلى، نحن مسلمون، ونعرف أنفسنا بشكل مستقل عن بلد المنشأ". وأضاف المتحدث أن مصادر تمويل الاتحاد الجديد ستكون من الداخل ولن يعتمد في تمويله على التبرعات من الخارج.

الوفاء للقوانين والقيم الأوروبية

لكن إلى أي مدى يمكن أن يحقق هذا الاتحاد الإسلامي الجديد استقلاليته عن البلدان الأصلية للمسلمين المهاجرين في ألمانيا وعن تأثير الأجندات السياسية الخارجية؟ عن هذا السؤال يجيب الباحث في الشؤون الإسلامية، عبد الحكيم آورغي بالقول إن تأسيس اتحاد إسلامي مستقل "خطوة جيدة وصحيحة وأنها تدل على أن المسلمين يسعون نحو الاستقلال السياسي والمادي  للمؤسسات التي تمثلهم في ألمانيا".

Abdel-Hakim Ourghi - Islamismus-Experte (Privat)

.الباحث في الشؤون الإسلامية عبد الحيم آورغي

واستدرك آورغي في حوار مع DW عربية قائلا: "على مستوى المضمون يجب أن يقوم هذا الاتحاد الجديد على تمثيل مصالح المسلمين وأن يعمل على مفهوم الإسلام الأوروبي والألماني. أتمنى أن تتعلم هذه الاتحادات من أخطاء الماضي وأن تقوم أيضاً باشراك الجيل الجديد من أبناء المهاجرين، الذين ولدوا في ألمانيا،  في تمثيل المسلمين".

وتتردد في الخطاب السياسي الألماني باستمرار مفاهيم  تدول حول "الإسلام الألماني" و"اتحادات إسلامية مستقلة"، بعيدة عن الأجندات الخارجية، وهنا يرى آورغي، أن "الوفاء للقوانين والقيم الغربية هو الخط، الذي يجب أن تسير عليه  الاتحادات الإسلامية في ألمانيا". ويضيف :" بالإضافة إلى احترام القوانين والقيم الألمانية، يجب على مثل هذه المؤسسات الاستقلال عن الدول الأصلية للمسلمين وأن يكون الاتحاد، اتحاد ألماني يمثل مصالح جميع المسلمين في ألمانيا، وليس مصالح بلدانهم الأصلية أو يخدم أجندات سياسية معينة".

ويدعو الباحث والخبير في الشؤون الإسلامية إلى ضرورة توفير هيئة مراقبة  تراقب عمل وتطور هذه الاتحادات الإسلامية في ألمانيا، من أجل ضمان استقلالها السياسي والمادي وتمثيلها جميع المسلمين. الإسلام في حد ذاته متشعب وفيه اختلافات، ولهذا يجب أن يكون هناك اتحاد إسلامي يوحد جميع المسلمين باختلاف بلدانهم الأصلية وانتماءاتهم السياسية والدينية.

ويذكر أن الاتحاد الإسلامي الجديد "مسلمون في ولاية سكسونيا السفلى" يُضاف إلى عدد من الاتحادات الإسلامية المتواجدة في ألمانيا، ومن بينها اتحاد المسلمين "الشورى" في ولاية سكسونيا السفلى و الاتحاد الإسلامي- التركي للشؤون الدينية "ديتيب".    

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    منذ عام 1997، تقام فعالية "يوم المسجد المفتوح" في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، والذي يصادف يوم الوحدة الألمانية. واختيار هذا اليوم بالذات لم يأت مصادفة، فالمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا يود في هذا اليوم أن يؤكد على "أن المسلمين جزء من الوحدة الألمانية بالإضافة إلى التعبير عن ارتباطهم بمجموع السكان في ألمانيا". وفي هذه السنة يتوقع أن يبلغ عدد زوار المساجد 100 ألف شخص.

  • Tag der Offenen Moschee in Berlin 03.10.2014 (picture-alliance/dpa/Paul Zinken)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    الجاليات الإسلامية تريد في هذا اليوم أن تقرب الزوار من الإسلام أكثر، واختارت المساجد كأفضل مكان للالتقاء، فالمساجد ليست مكاناً للصلاة فقط، بل ولعقد اللقاءات والندوات أيضاً.

  • Tag der offenen Moschee in Hürth (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    معظم المساجد تقدم جولات في هذا اليوم، وتظهر الصورة إحدى تلك الجولات في مسجد في بلدة هورت التابعة لمدينة كولونيا، حيث يتلقى الزوار معلومات عن العمارة والتاريخ والحياة اليومية في المساجد التي تعتبر أهم ملتقيات الجاليات الإسلامية في ألمانيا.

  • deutschland Tag der offenen Moschee (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    المسجد المركزي في مدينة دويسبورغ هو من أكبر المساجد في ألمانيا، وتم افتتاحه عام 2008. يشارك المسجد في نشاطات تدعم الاندماج في المدينة. في يوم المسجد المفتوح، يتيح المسجد لزواره، بالإضافة للجولة، فرصة مشاهدة صلاتي الظهر والعصر، بالإضافة إلى تقديم الشاي لهم.

  • Tag der offenen Moschee in Köln (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    يتعرف الزوار على الإسلام أكثر ابتداء من اتباع بعض القواعد البسيطة المتبعة في المساجد، حيث يخلعون أحذيتهم قبل الدخول إلى مكان الصلاة، كما يشاهدون كيف يتوضأ المسلمون. ويقوم المسجد المركزي في كولونيا بتوضيح بعض الطقوس والقواعد للزوار في يوم المسجد المفتوح.

  • Tag der offenen Moschee in Hamburg (picture-alliance/dpa/M. Scholz)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    المسجد الأزرق في هامبورغ، الذي أخذ اسمه من المسجد الأزرق في إسطنبول، لا يقع على البوسفور، بل على نهر ألستر! وهو رابع أكبر مسجد في ألمانيا. في العام الماضي وفي يوم المسجد المفتوح، رسم الفنان حسن روح العالمين "مذبحة كربلاء"، ذات الأهمية الكبيرة في المذهب الشيعي.

  • Katholikentag 2012 Moscheebesuch (picture-alliance/dpa)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    أبواب المساجد لا تفتح في يوم المسجد المفتوح فقط، وإنما هناك فرصة لتبادل الزيارات في يوم الكاثوليك أيضاً، كما في مسجد يافوز السلطان سليم بمانهايم، حيث قامت الراهبات وطالبات الدين من كنيسة مريم العذراء المقابلة للمسجد بجولة تعرفن فيها على الإسلام بشكل أقرب.

  • Tag der offenen Moschee in Frankfurt am Main (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    يحصل الناس أحياناً على بعض الهدايا الرمزية في هذا اليوم، كالصبي الصغير الذي يظهر في الصورة، والذي حصل على مَسبَحة في يوم المسجد المفتوح في منطقة بونامس بفرانكفورت.

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    ويتيح يوم المسجد المفتوح للزوار مشاهدة المصلين عند تأدية الصلاة ولو لمرة واحدة. ورغم أنه لا يمكن للزوار دخول مكان الصلاة إلا أنهم يمكن أن يتابعوا الصلاة من أماكن تطل عليها، كما يظهر في الصورة.

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    وبعد الجولة في يوم المسجد المفتوح، يمكن للزوار أن يستمتعوا بوجبات من جميع أنحاء العالم. وقد قدم مسجد شهيتليك (جامع الشهادة) في حي نويكولن ببرلين تشكيلة واسعة من الأطباق لزواره خلال السنوات الماضية.

  • Tag der Offenen Moschee in Hamburg 03.10.2014 (picture-alliance/dpa/Daniel Reinhardt)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    مسجد فضل عمر في هامبورغ والذي تم افتتاحه عام 1957 لديه شيء للجميع في يوم المسجد المفتوح، حيث تقام فيه ورشات عمل للرسم والخط العربي، بالإضافة إلى معرض يمكن فيه القيام بـ"رحلة عبر الزمن الإسلامي". كما يقدم الرعاية للأطفال، ومشروبات منعشة لراكبي الدراجات خلال استراحتهم.

  • Tag der offenen Moschee in Dresden (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    وفي مدينة دريسدن أيضاً تدعو المساجد الناس للتعرف على الإسلام وإلى التبادل الثقافي. وقد أطلق مسجد المصطفى في المدينة برنامجاً يتم فيه تقديم القهوة للزوار إضافة إلى محاضرات توضيحية عن الإسلام. هيلينا فايزه/ محي الدين حسين


مختارات

يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

في يوم الوحدة الألمانية المصادف الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، تفتح المساجد في ألمانيا أبوابها فيما يعرف بـ"يوم المسجد المفتوح"، في خطوة تهدف لتعريف الزوار بالإسلام عن كثب من خلال إقامة العديد من النشاطات. (02.10.2017)  

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