 اتحادات رياضية منعتهن.. متحولات الجنس وجدل المنافسات النسائية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.06.2022

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رياضة

اتحادات رياضية منعتهن.. متحولات الجنس وجدل المنافسات النسائية

تسير عدة اتحادات نحو منع متحولات الجنس، -وهن رياضيات كنّ يشاركن في منافسات الذكور، وخضعن لعمليات تحول جنسي-، من المشاركة في مسابقات السيدات، وتبرّر الاتحادات القرار بـ"الإنصاف"، لكن هناك من يرفض هذه القواعد الجديدة.

من منافسات ريغبي السيدات في بريطانيا - أرشيف

من منافسات ريغبي السيدات في بريطانيا- أرشيف

أضحت الرابطة الدولية لرياضة الرغبي ثاني اتحاد رياضي عالمي يمنع متحولات الجنس من المشاركة في المسابقات الدولية الخاصة بالسيدات، وفق ما أعلنته أمس الثلاثاء، وأشارت إلى أن  هناك حاجة لمشاورات متعددة وأبحاث للوصول إلى قواعد جديدة لعام 2023.

وتحدثت الرابطة عن وجود مخاطر الرعاية الاجتماعية والقانونية وكذلك ما يخصّ سمعة اللعبة والمشاركين فيها، مبرزة أنه إلى حين الوصول إلى قواعد جديدة، فإن اللاعبات المتحوّلات جنسيا لن يكنّ قادرات على اللعب في المباريات الدولية الخاصة بالسيدات،

وقالت الرابطة إنها مسؤولة عن ضمان توازن حق الأفراد في اللعب، ضد المخاطر المحتملة، وأنها حريصة على ضمان الحق في جلسة استماع عادلة للجميع.

ويأتي تحرك رابطة الرغبي بعد أيام على قرار مماثل للاتحاد الدولي للسباحة، إذ قام بتجديد قوانينه لمنع الرياضيين المتحولين جنسياً من المشاركة في المسابقات النسائية لفئة النخبة.

توجه عالمي

وجاء ذلك إثر إعلان رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، الكويتي  حسين المسلم، عن توجه لإطلاق "فئة مفتوحة" من أجل السماح للرياضيين المتحولين جنسياً بالمنافسة في فئة منفصلة على مستوى النخبة.

منافسات السباحة للسيدات - أرشيف

الاتحاد الدولي للسباحة كان أول من اتخذ القواعد الجديدة في منافسات السيدات

وقال المسلم في الكونغرس الاستثنائي للاتحاد الدولي "لا أريد أن يُقال لأي رياضي إنه لا يستطيع المنافسة على أعلى مستوى"، مضيفاً "سأشكل مجموعة عمل لإنشاء فئة مفتوحة في بطولاتنا. سنكون أول اتحاد يقوم بهذه الخطوة".

وقال المدير التنفيذي للاتحاد الدولي برنت نوفيكي إن الهيئة الناظمة للسباحة العالمية مصممة على أن تبقي الفصل في المنافسة بين الرجال والنساء. وتابع أن الاتحاد الدولي "يدرك أن بعض الأفراد قد لا يكونون قادرين على المنافسة في الفئة التي تتوافق بشكل أفضل مع جنسهم القانوني أو الهوية الجنسية".

وقال إنه بموجب القواعد، ستكون مسابقات الذكور مفتوحة أمام الجميع لكن "لا يمكن للرياضيين المتحولين جنسياً من الذكور إلى الإناث وللرياضيين ثنائيي الجنس التنافس في مسابقات السيدات أو تسجيل رقم قياسي عالمي، إلا إذا تمكنوا من إثبات أنهم لم يختبروا أي عنصر من عناصر البلوغ الذكري".

وشكل الاتحاد الدولي للسباحة ثلاث لجان خبراء، واحدة طبية وواحد قانونية وأخرى مكونة من الرياضيين، للنظر في هذه المسألة. ووجدت اللجنة الطبية أن الرجال الذين يتحولون الى نساء احتفظوا بأفضلية.

وأوضحت الطبيبة ساندرا هانتر من جامعة ماركيت في ميلووكي أن "بعض المزايا التي يكتسبها الذكور في سن البلوغ هي مزايا هيكلية ولا يخسرونها عند كبت الهرمونات". وعددت هانتر المزايا الهيكلية الذي يحتفظ بها المتحولون من رجال الى سيدات وهي "رئة أكبر وقلب أكبر، عظام أطول، قدمان ويدان أكبر حجماً".

اتحادات أخرى

مختارات

أبدت عداءة جنوب إفريقيا كاستر سيمنيا استياء شديدا من الجدل الدائر حول جنسها، فالعديد من المواقع تلمح إلى أنها ولدت رجلا، قبل أن تتحول إلى امرأة، فيما يتعامل معها الاتحاد الدولي لألعاب القوى على أن لديها "أفضلية".

سياسيتان متحولتان جنسياً من ولايتين مختلفتين في ألمانيا ولكنهما تنتميان لنفس الحزب: "حزب الخضر" تفوزان بمقعدين في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ). كيف كان رد فعلهما؟

كما شدد الاتحاد الدولي للدراجات (UCI) بدوره قواعده بشأن أهلية المتحولين جنسياً، وذلك عبر مضاعفة الفترة الزمنية التي يحتاجها متسابق متحول من ذكر إلى أنثى لأجل المشاركة في المنافسة.

من جهته، ألمح رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو إلى أن هيئته قد تحذو حذو السباحة في تطبيق سياسة أكثر صرامة بشأن الرياضيين المتحولين جنسياً الذين ينافسون في المسابقات النسائية.

وقال كو خلال تواجده في العاصمة المجرية بودابست على هامش بطولة العالم للسباحة "مسؤوليتي هي حماية نزاهة الرياضة النسائية ونأخذ ذلك على محمل الجد، وإذا كان ذلك يعني أنه يتعين علينا إجراء تعديلات على البروتوكولات في المستقبل، فسنقوم بذلك".

وتابع بطل أولمبيادي 1980 و1984 في 1500 م "لقد أوضحت دائمًا: إذا تم دفعنا إلى الزاوية وأجربنا على اتخاذ قرار بين الإنصاف أو الدمج، فسأظل دائمًا في جانب الإنصاف". وأضاف: "لطالما اعتقدنا وكررنا باستمرار، أن البيولوجيا تتفوق على الجنس وسنواصل مراجعة لوائحنا بما يتماشى مع هذا الامر".

وبموجب قواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى، يتعين على النساء المتحولات جنسيًا إثبات أن لديهن مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون لمدة 12 شهرًا على الأقل قبل المنافسة.

كما كشف متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الفيفا يتبع خطى اتحادات رياضية أخرى في مراجعة القواعد الخاصة بالرياضيين المتحولين جنسيا.

وأضاف :"سيحصل الفيفا على إرشادات من عدة معنيين (طبيون وقانونيون وعلماء في الأداء وحقوقيون)، إضافة إلى إطار عمل اللجنة الأولمبية الدولية في (تشرين الثاني) نوفمبر 2021 حول المساواة والإدماج وعدم التمييز على أساس الهوية والاختلافات الجنسية."

وتابع :"نظرا لأن العملية جارية حاليا، فإن الفيفا ليس في وضع يسمح له  بالتعليق على تفاصيل التعديلات المقترحة على القواعد الحالية."

أصل الجدل

دخلت السباحة في جدل حول تنافس النساء المتحولات جنسياً ضد النساء اللواتي ولدن اناثاً، وباتت ليا توماس وجه القضية في الولايات المتحدة.

المتحولة جنسيا ليا توماس خلال مشاركتها في منافسات السيدات

المتحولة جنسيا ليا توماس خلال مشاركتها في منافسات السيدات

ونافست توماس، المتخصصة في السباحة الحرة، مع فريق الرجال في جامعة بنسلفانيا من 2017 إلى غاية 2019، لكن بعد عملية التحول الجنسي وخضوعها للعلاج الهرموني المطلوب، شاركت في فريق السيدات هذا الموسم.

وباتت توماس أول رياضية معروفة من المتحولين جنسياً تفوز بلقب ضمن مسابقات النخبة في الولايات المتحدة عندما تفوقت على صاحبة الميدالية الفضية الأولمبية إيما ويانت في سباق 500 متر حرة في أتلانتا في آذار/مارس الماضي.

ولا تحظى قرارات الاتحادات الرياضية بالترحيب من لدن المنظمات المناصرة للمتحولين جنسيا، وكتبت مجموعة Athlete Ally بأن معايير الأهلية الجديدة في السباحة "تمييزية وضارة وغير علمية"، وتابعت على حسابها على تويتر: "إذا كنا نريد حقًا حماية الرياضة النسائية ، فيجب أن نضم جميع النساء".

يجادل المدافعون عن دمج المتحولين جنسياً بأنه لم يتم إجراء دراسات كافية حتى الآن حول تأثير الانتقال على الأداء البدني ، وأن نخبة الرياضيين غالباً ما يكون لديهم تطرف في بعض وظائف الجسد.

ع.ا/ ( أ ف ب، د ب أ)

  • أصبحت أليكس ماريا بيتر أول متحولة جنسياً تفوز بمسابقة جيرماني نيكست توب موديل لأفضل عارضة أزياء في ألمانيا

    متحولة جنسياً تفوز بمسابقة "عارضة ألمانيا المستقبلية"

    الفائزة: أليكس

    أصبحت أليكس ماريا بيتر من مدينة كولونيا أول متحولة جنسياً تفوز بمسابقة "جيرماني نيكست توب موديل" لأفضل عارضة أزياء في ألمانيا. وقالت عارضة الأزياء (23 عاماً): "أن تكون مختلفاً هو أمر طبيعي أكثر مما نعترف به لأنفسنا".

  • تم منح فرصة المشاركة للنساء المهمشات وذوات الوزن الزائد والمتحولات جنسياً واللاجئات

    متحولة جنسياً تفوز بمسابقة "عارضة ألمانيا المستقبلية"

    المساواة من خلال "التضمين"

    أصبح "التضمين" شعاراً عالمياً، وقد سلطت المسابقة الضوء عليه من خلال إضافة رمز "*" إلى شعاره، وهو رمز "تضمين البعد الاجتماعي للجنس" الذي يعني تكافؤ الفرص بين الجميع. فقد تم منح فرصة المشاركة للنساء المهمشات وذوات الوزن الزائد والمتحولات جنسياً واللاجئات.

  • عارضة الأزياء داشا

    متحولة جنسياً تفوز بمسابقة "عارضة ألمانيا المستقبلية"

    "دعم الذين يتعرضون للتنمر"

    ولدت داشا في أوكرانيا وتعيش في ألمانيا منذ الخامسة من عمرها. وتقول إنها تعرضت للتنمر معظم حياتها. ولذلك فإن سبب مشاركتها في المسابقة كانت لإيصال رسالة مهمة، كما تقول: "أريد أن أكون مثالية وأدعم الأشخاص الذين يتعرضون للتنمر". تزن الشابة الواثقة من نفسها والبالغة من العمر 21 عاماً 85 كيلوغراماً (187 رطلاً).

  • عارضة الأزياء السورية سولين

    متحولة جنسياً تفوز بمسابقة "عارضة ألمانيا المستقبلية"

    سورية تعيش حلمها

    في عام 2015، فرت سولين وعائلتها من سوريا ووصلوا إلى ألمانيا عبر تركيا. تقول الفتاة البالغة من العمر 20 عاماً: "أنا الفتاة التي لم تستطع تحقيق أحلامها. الآن أنا هنا وأعيش حلمي". فازت سولين بالمركز الثالث في المسابقة.

  • عارضة الأزياء رومينا

    متحولة جنسياً تفوز بمسابقة "عارضة ألمانيا المستقبلية"

    حماية الفتيات الصغيرات من وسائل التواصل!

    يبلغ طول رومينا 1,68 متراً، ورغم أنها ليست قصيرة، إلا أن طول المشاركات في المسابقة بشكل عام يجب أن يكون 1,76 متراً على الأقل. والآن تريد رومينا دعم الفتيات الضغيرات اللواتي يتابعن بشكل أعمى ترندات وسائل التواصل الاجتماعي.

  • عارضة الأزياء سارا نورو مع هايدي كلوم

    متحولة جنسياً تفوز بمسابقة "عارضة ألمانيا المستقبلية"

    الجمال يتجاوز لون البشرة

    هاجر والدا سارا نورو من إثيوبيا، وتقول إنها كانت أول طفلة سوداء تولد في مستشفى في بلدة إيردينغ ببافاريا. كانت أيضاً أول عارضة أزياء سوداء تفوز بالمسابقة في 2009. ومنذ ذلك الحين تشارك في مشاريع تنموية في موطنها الأصلي.

  • هايدي كلوم

    متحولة جنسياً تفوز بمسابقة "عارضة ألمانيا المستقبلية"

    تنوع في المسابقة

    بدأت المسابقة في 2006 وتقدمها عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة هايدي كلوم( في الصورة(. في الماضي كانت المشاركة تقتصر في الغالب على النساء البيض والنحيفات والطويلات. أما الآن فقد ازدادت المسابقة تنوعاً.

  • نسويات في احتجاج ضد مسابقة جيرماني نيكست توب موديل

    متحولة جنسياً تفوز بمسابقة "عارضة ألمانيا المستقبلية"

    الجمال الحقيقي يتجاوز جمال الجسد

    رغم أن العديد يشجعون المسابقة، إلا أن المنتقدين يرون أنها ترسل أحياناً رسائل خاطئة، منها أن جمال الجسد أفضل من التعليم مثلاً. في نسخة هذا العام أيضاً احتجت نسويات على "إضفاء الطابع الجنسي على أجساد النساء". سوزانا كورتز/م.ع.ح/ع.ج.م