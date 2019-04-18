 ابن سكولز ينصح دي ليخت بالانتقال إلى عملاق إسباني | عالم الرياضة | DW | 02.05.2019

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عالم الرياضة

ابن سكولز ينصح دي ليخت بالانتقال إلى عملاق إسباني

طلب ابن بول سكولز أسطورة فريق مانشستر يونايتد من نجم أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت الانتقال إلى فريق إسباني عملاق، فيما يُتوقع أن تحدد الأسابيع القليلة المُقبلة وجهة النجم الهولندي، الذي يُسيل لعاب أكبر الفرق الأوروبية.

Fußball Champions League Real Madrid - Ajax Amsterdam (picture-alliance/Pro Shots/H.J. Dijks)

صورة من الأرشيف.

تتصارع عدة أندية أوروبية عملاقة على موهبة أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت، فالدولي الهولندي الشاب وكابتن الفريق الهولندي العريق، قدم أوراق اعتماده كواحد من أحسن اللاعبين الشباب حالياً في عالم الساحرة المستديرة.

وينسج مانشستر يونايتد منذ مدة خيوطه حول دي ليخت، إذ يأمل "الشياطين الحمر" في الظفر بخدمات المدافع الصلب، من أجل مساعدة الفريق على تجاوز المشاكل الدفاعية، التي يُعاني منها بشدة في الآونة الأخيرة.

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بعدما نجح برشلونة في الظفر بخدمات الموهوب الهولندي فرينكي دي يونغ، ذكرت تقارير صحفية أن النادي الكتالوني متوجس من ردة فعل باريس سان جيرمان، الذي قد يستخدم طريقة خاصة للرد على "صفعة" ضياع صفقة دي يونغ من بين أيديه. (24.01.2019)

بعدما رفض سابقاً كل العروض المقدمة للتعاقد معه، يستعد برشلونة للتضحية بواحد من نجوم الفريق من أجل ضم مدافع أياكس أمستردام الشاب ماتياس دي ليخت في فترة الانتقالات الصيفية. فهل تنجح خطة النادي الكتالوني؟ (28.03.2019)

بيد أن أحد أبناء أساطير "الشياطين الحمر" له رأي مغاير، فقد طلب أرون سكولز ابن نجم مانشستر يونايتد بول سكولز من مدافع أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت أن يدير هذا الأخير ظهره لمانشستر يونايتد وينتقل عوضاً عن ذلك إلى برشلونة، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتابع أرون سكولز (19 عاماً) حديثه إلى دي ليخت قائلاً "اذهب إلى برشلونة واستمتع بمسيرتك الكروية هناك"، فيما يُتوقع أن يجر كلام ابن سكولز انتقادات لاذعة عليه، بسبب رغبة جماهير مانشستر يونايتد في رؤية دي ليخت بقميص الفريق بداية من الموسم القادم.

من جهة أخرى، ساهم ماتياس دي ليخت مؤخراً في فوز أياكس أمستردام على توتنهام 1-0 برسم ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ أصبح الفريق الهولندي قريباً جداً من حجز تأشيرة المرور إلى نهائي الكأس "ذات الأذنين".

يُشار إلى أن صحيفة "ذا صن" البريطانية، أوضحت أن مينو رايولا وكيل أعمال ماتياس دي ليخت يُحاول إقناعه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد على حساب برشلونة، الذي يبدو أنه الأقرب للظفر بخدمات الدولي الهولندي الواعد.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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ابن سكولز ينصح دي ليخت بالانتقال إلى عملاق إسباني

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