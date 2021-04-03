ابن المستشار الراحل هليموت كول يقاضي الحكومة الألمانية

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم السبت (الثالث من أبريل/ نيسان 2021) أن فالتر كول، ابن المستشار الألماني الراحل هيلموت كول، رفع دعوى على وزير الصحة الاتحادي الألماني ينس شبان أمام محكمة مدينة بون للمطالبة بما يقرب من 5.5 مليون يورو بسبب صفقة كمامات.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت متحدثة باسم المحكمة إن من غير الممكن في الوقت الراهن التنبؤ بموعد الجلسة.
وحسب معلومات صحيفة "بيلد" فإن الدعوى المدنية تأتي على خلفية توريد مليون كمامة طراز (إف إف بي2) للوزارة في الربيع الماضي، حيث كانت شركة (كول كونسالت) شاركت في المناقصة التي عقدتها الوزارة آنذاك وحصلت على أمر تكليف بتوريد مليون كمامة من هذا النوع بسعر 4.50 يورو للقطعة، لكن الوزارة لم تسدد الفاتورة بعد.
وفي تصريحات للصحيفة، قال كول الابن: "لا أفهم لماذا يخالف ينس شبان ووزارته تعاقداتهما، ويبدو أن مبدأ الوفاء بالعقود ليس ساريا بالنسبة لهما".
وفي تغريدة له على حسابه في موقع تويتر أوضح كول الابن أن تاريخ الدعوى يعود إلى أبريل/ نيسان عام 2020، مستغربا من توقيت تسليط الضوء عليها حاليا.
من جانبه، رفض متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية التعليق على ما أوردته الصحيفة، وقال:" نحن لا نعلق على التفاصيل الخاصة بإجراءات جارية".
ع.ج.م/ص. ش (د ب أ)
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المستشار الأسبق هيلموت كول.. محطات في حياة رجل عظيم
مراسم تأبين غير مسبوقة
أقيمت مراسم تأبين مهيبة وغير مسبوقة، داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ لتأبين هيلموت كول، اعترافا بجهود المستشار الألماني الأسبق من أجل أوروبا.
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المستشار الأسبق هيلموت كول.. محطات في حياة رجل عظيم
قادة العالم في وداع كول
مجموعة من قادة أوروبا والعالم حضروا مراسم تأبين هيلموت كول.
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المستشار الأسبق هيلموت كول.. محطات في حياة رجل عظيم
فيلم تسجيلي
خلال مراسم التأبين في البرلمان الأوروبي، تم عرض فيلم يسلط الضوء على حياة كول، الذي تولى منصب مستشار ألمانيا لمدة 16 عاما.
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المستشار الأسبق هيلموت كول.. محطات في حياة رجل عظيم
توفي المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول عن 87 عاماً في منزله بلودفيغسهافن في جنوب غرب ألمانيا، تاركاً إرثاً سياسياً ضخماً أبرزه توحيد شطري ألمانيا ووضع الأسس العملية لتوحيد القارة الأوروبية.
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المستشار الأسبق هيلموت كول.. محطات في حياة رجل عظيم
أصبح هيلموت كول مستشارا لألمانيا في أول أكتوبر/ تشرين الأول 1982، وبقي في منصبه 16 عاماً، وهي أطول مدة لمستشار ألماني. وخسر الانتخابات عام 1998، فاستقال من رئاسة حزبه.
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المستشار الأسبق هيلموت كول.. محطات في حياة رجل عظيم
بدأ ظهور كول على الساحة السياسية في عهد المستشار آديناور. فانضم لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عام 1947، ودرس القانون أولا ثم التاريخ وعلم نظم الدولة.
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المستشار الأسبق هيلموت كول.. محطات في حياة رجل عظيم
1966 أصبح رئيسا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ولاية راينلاند بفالتس وبعدها بعامين حل محل رئيس وزراء الولاية ثم حصل لحزبه على الأغلبية المطلقة في انتخابات 1971.
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المستشار الأسبق هيلموت كول.. محطات في حياة رجل عظيم
في يونيو/ حزيران 1973 انتخب رئيسا للحزب الديمقراطي المسيحي، وبقي في هذا المنصب 25 عاماً. ابتسامة تعبر عن سعادته عند اختياره في بون، وبجواره الأمين العام الجديد للحزب كورت بيدنكوبف.
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المستشار الأسبق هيلموت كول.. محطات في حياة رجل عظيم
في 1982 حدث خلاف بين شركاء الحكم، الحزب الاشتراكي والحزب الليبرالي. وتحالف الليبراليون مع المسيحيين فأسقطوا المستشار هيلموت شميت، الذي توجه لتهنئة خليفته هيلموت كول.
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المستشار الأسبق هيلموت كول.. محطات في حياة رجل عظيم
صورة لتصالح تاريخي. كول يضع يده في يد الرئيس الفرنسي ميتران خلال احتفال بالمصالحة الألمانية الفرنسية عام 1984 في مقبرة الجنود قرب فيردون، التي شهدت 1916 قتالا عنيفا بين جنود البلدين.
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المستشار الأسبق هيلموت كول.. محطات في حياة رجل عظيم
بعد سقوط جدار برلين في 1989 نجح كول في إعادة توحيد ألمانيا في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 1990. وفي أكبر لحظاته السياسية يلوح كول وزوجته آنذاك هانيلورا إلى الجماهير من شرفة مبنى البرلمان المحلي في برلين.
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المستشار الأسبق هيلموت كول.. محطات في حياة رجل عظيم
في التسعينات كان كول يستقبل بحماس أسطوري في شرق ألمانيا، كصانع للوحدة. لكنه بعد ذلك لاقي انتقادات عديدة بسبب عدم تنفيذ وعده بأن يجعل من "شرق ألمانيا" أرضا مزدهرة من جديد.
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المستشار الأسبق هيلموت كول.. محطات في حياة رجل عظيم
بدون هيلموت كول، كان سيصعب تصور النجاح الحالي للمستشارة أنغيلا ميركل، فقد كان مرشدا لها، وعين ميركل القادمة من الشرق وزيرة للأسرة ثم بعدها وزيرة للبيئة.
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المستشار الأسبق هيلموت كول.. محطات في حياة رجل عظيم
في سبتمبر/ أيلول 1998 خسر المسيحيون بقيادة كول الانتخابات البرلمانية، تاركا السلطة لأول حكومة من الخضر والاشتراكيين بزعامة غيرهارد شرودر، ليودع كول منصبه باستعراض عسكري كبير.
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المستشار الأسبق هيلموت كول.. محطات في حياة رجل عظيم
أثرت فضيحة تبرعات داخل الحزب عام 2000 على كول بشدة. وتعرض الحزب بسببها لغرامة قدرها 40 مليون مارك. ووقع خلاف داخله، فتخلى كول عن رئاسته الشرفيه للحزب.
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المستشار الأسبق هيلموت كول.. محطات في حياة رجل عظيم
في عام 2001 انتحرت زوجته هانيلورا كول التي كانت تعاني من مرض شدة الحساسية تجاه الضوء. دام زواجهما 41 عاما أسفر عن ولدين هما فالتر وبيتر اللذين أحاطا بوالدهما أثناء الجنازة.
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المستشار الأسبق هيلموت كول.. محطات في حياة رجل عظيم
وبعد أربع سنوات من موت هانيلورا وجد كول شريكة حياة جديدة هي مايكه ريشتر التي تصغره بـ 34 عاما. وتزوجا عام 2008 خلال إقامة كول في مستشفى للتأهيل الصحي.
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المستشار الأسبق هيلموت كول.. محطات في حياة رجل عظيم
في زيارته لألمانيا في سبتمبر/ أيلول 2012 كان البابا السابق بنديكت السادس عشر يريد زيارة شخص واحد في ألمانيا هو مستشار الوحدة هيلموت كول. والتقى الرجلان ومعهما مايكه كول.
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المستشار الأسبق هيلموت كول.. محطات في حياة رجل عظيم
لأجل جهوده لصالح ألمانيا وأوروبا تم تكريم هيلموت كول عام 2012 بإصدر طابع بريدي يحمل صورته. شرف كبير، فأشخاص قليلون جدا هم من أصدرت طوابع بصورهم وهم على قيد الحياة.
الكاتب: غونتر بيركنشتوك / صلاح شرارة