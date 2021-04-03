ابن المستشار الراحل هليموت كول يقاضي الحكومة الألمانية

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم السبت (الثالث من أبريل/ نيسان 2021) أن فالتر كول، ابن المستشار الألماني الراحل هيلموت كول، رفع دعوى على وزير الصحة الاتحادي الألماني ينس شبان أمام محكمة مدينة بون للمطالبة بما يقرب من 5.5 مليون يورو بسبب صفقة كمامات.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت متحدثة باسم المحكمة إن من غير الممكن في الوقت الراهن التنبؤ بموعد الجلسة.

وحسب معلومات صحيفة "بيلد" فإن الدعوى المدنية تأتي على خلفية توريد مليون كمامة طراز (إف إف بي2) للوزارة في الربيع الماضي، حيث كانت شركة (كول كونسالت) شاركت في المناقصة التي عقدتها الوزارة آنذاك وحصلت على أمر تكليف بتوريد مليون كمامة من هذا النوع بسعر 4.50 يورو للقطعة، لكن الوزارة لم تسدد الفاتورة بعد.

وفي تصريحات للصحيفة، قال كول الابن: "لا أفهم لماذا يخالف ينس شبان ووزارته تعاقداتهما، ويبدو أن مبدأ الوفاء بالعقود ليس ساريا بالنسبة لهما".

وفي تغريدة له على حسابه في موقع تويتر أوضح كول الابن أن تاريخ الدعوى يعود إلى أبريل/ نيسان عام 2020، مستغربا من توقيت تسليط الضوء عليها حاليا.

من جانبه، رفض متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية التعليق على ما أوردته الصحيفة، وقال:" نحن لا نعلق على التفاصيل الخاصة بإجراءات جارية".

ع.ج.م/ص. ش (د ب أ)