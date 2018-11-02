ابن البط عوام.. وابن رحيم ستيرلينغ هداف! (فيديو)

منذ انتقاله إلى فريق مانشستر سيتي، أثبت رحيم ستيرلينغ علو كعبه كواحد من أحسن اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة، إذ يتمتع النجم الإنجليزي (24 عاماً) بمهارات كروية رائعة تُساعده على خلخلة دفاعات أقوى الفرق المنافسة، فضلاً عن سرعته الكبيرة، والتي تُمكنه من خلق الفارق في أكثر من مرة.

وتعول جماهير مانشستر سيتي كثيراً على توهج ستيرلينغ في مباراة الخميس ( الثالث من يناير/كانون الثاني 2019)، أمام ليفربول في لقاء قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ورغم ما تكتسي هذه المباراة من أهمية بالغة لمانشستر سيتي في سعيه للحفاظ على لقب "البريميرليغ"، غير أن ستيرلينغ قرر تقاسم بعض من لحظات حياته الخاصة مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" أن رحيم ستيرلينغ، نشر على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صوراً لابنه تياغو (عاما واحدا) وهو يلعب كرة القدم في المنزل. وأردف الموقع البريطاني أن تياغو، الذي يبلغ من العمر عاماً واحداً فقط، أظهر قدرة كبيرة على تسديد الكرة، فيما يبدو أن تياغو ورث عن ابيه رحيم حب كرة القدم.

وأشار موقع "ديلي ميل" إلى أن تياغو، تلقى على ما يبدو عدة نصائح من أبيه عن كيفية تسديد الكرة ووضعها في شباك الفرق المنافسة. وتابع أن الابن ظهر أيضاً في فيديو قصير على موقع "إنستغرام" وهو يحتفل بعد تسديده للكرة، ويرمي نفسه على أرضية المنزل كجزء من الاحتفال.

يُشار إلى أن جماهير مانشستر سيتي، تنفست الصعداء بعدما عاد الفريق أمس الأحد (30 ديسمبر/كانون الأول 2018) إلى سكة الانتصارات على حساب فريق ساوثهامبتون 3-1. وانتزع مانشستر سيتي المركز الثاني من توتنهام، فيما يحلق ليفربول وحيداً في الصدارة برصيد 54 نقطة.