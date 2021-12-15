ابنة نافالني تتسلم جائزة سخاروف من البرلمان الأوروبي نيابة عنه

أوكرانيا ـ حيرة الغرب في مواجهة لعبة البوكر الروسية

طبول الحرب تدق من جديد بين روسيا وأوكرانيا في لعبة بوكر روسية جديدة بطلها الرئيس الروسي فلادمير بوتين في تحد واضح للغرب الذي يسعى، عبر التلويح بالعقوبات، لزيادة تكلفة أي مغامرة عسكرية على غرار ما حدث في جورجيا والقرم.