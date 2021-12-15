 ابنة نافالني تتسلم جائزة سخاروف من البرلمان الأوروبي نيابة عنه | DW الأخبار | DW | 15.12.2021

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ابنة نافالني تتسلم جائزة سخاروف من البرلمان الأوروبي نيابة عنه

- من المقرر أن يمنح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف لحرية الفكر ، للسياسي الروسي المعارض السجين ألكسي نافالني اليوم

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