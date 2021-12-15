ابنة نافالني تتسلم جائزة سخاروف من البرلمان الأوروبي نيابة عنه

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- من المقرر أن يمنح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف لحرية الفكر ، للسياسي الروسي المعارض السجين ألكسي نافالني اليوم
قضت محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة على مواطن روسي بتهمة اغتيال مواطن جورجي من الأقلية الشيشانية. تقول المحكمة إن القاتل تلقى أوامر من جهات روسية لتنفيذ عملية القتل وروسيا تتحدث عن "إساءة خطيرة" للعلاقات بين البلدين
طبول الحرب تدق من جديد بين روسيا وأوكرانيا في لعبة بوكر روسية جديدة بطلها الرئيس الروسي فلادمير بوتين في تحد واضح للغرب الذي يسعى، عبر التلويح بالعقوبات، لزيادة تكلفة أي مغامرة عسكرية على غرار ما حدث في جورجيا والقرم.
منح البرلمان الأوروبي جائزة سخاروف للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التفكير لعام 2021 للمعارض الروسي أليكسي نافالني، تقديرا لشجاعته في محاربة "فساد نظام بوتين"، بحسب رئيس البرلمان الأوروبي.
يزور المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد بولندا، حيث من المقرر أن يستقبله رئيس وزراءها بمراسم عسكرية. يأتي ذلك وسط تفاقم الخلاف بين بولندا والاتحاد الأوروبي إضافة إلى أزمة اللاجئين.
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