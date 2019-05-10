 ابنة صلاح نجمة احتفاله بالحذاء الذهبي الثاني | عالم الرياضة | DW | 12.05.2019

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عالم الرياضة

ابنة صلاح نجمة احتفاله بالحذاء الذهبي الثاني

رغم عدم فوز نادي ليفربول بلقب الدوري الانجليزي الممتاز غير أن مكة صلاح ابنة نجم نادي ليفربول خطفت الأضواء في آخر يوم في مباراة الدوري خلال احتفال والدها بالفوز بلقب هداف الدوري، مع لاعبين أفريقيين آخرين.

Liverpool's Mohamed Salah bejubelt seinen Treffer gegen den FC Chelsea (picture-alliance/R. Vieira)

احتفل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول اليوم الأحد (12 مايو/ آيار 2019) مع زوجته ماغي وابنته مكة بنيله الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وإن تشاركه هذه المرة مع لاعبَين آخرين. وبعد الفوز على ولفرهامبتون 2 - صفر اليوم في المرحلة الثامنة والثلاثين والأخيرة، احتفل صلاح على أرض الملعب بالحذاء الذهبي بعد تسجيله 22 هدفا، تساويا مع زميله في ليفربول الدولي السنغالي ساديو مانيه، ومهاجم ارسنال الدولي الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ.

 ورافقت صلاح على أرض الملعب زوجته وابنته التي حظيت، كما العام الماضي، بتشجيع جمهور ملعب أنفيلد عندما جرت بالكرة بمفردها على العشب الأخضر، قبل أن تودعها شباك المرمى على وقع الصيحات والتصفيق، بحسب ما أظهرت أشرطة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 من جهته، نشر اللاعب صورة عبر حساباته على مواقع التواصل، وهو يحمل الحذاء الذهبي وطفلته واقفة الى جانبه، مع تعليق ساخر جاء فيه "نعم، أعرف أن لدينا مثله في المنزل، لكن هذا جديد!".

وكان صلاح (26 عاما) قد أنهى الموسم الماضي، الأول له مع الفريق الإنكليزي بعد انتقاله من روما الإيطالي، منفردا بصدارة ترتيب الهدافين مع 32 هدفا، وهو رقم قياسي لبطولة إنكليزية من 38 مرحلة.

وعلى رغم معاناته هذا الموسم من شح في التهديف امتد ثماني مباريات في مختلف المسابقات، أنهى الدولي المصري البطولة الإنكليزية مع 22 هدفا، من أصل 26 له في مختلف المسابقات مع الفريق.

 ورفع المهاجم المصري رصيده في موسمين مع ليفربول الى 70 هدفا (سجل 40 في مختلف المسابقات الموسم الماضي)، علما بأنه لا يزال قادرا على رفع غلته هذا الموسم، اذ تنتظره المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام الإنكليزي في الأول من حزيران/ يونيو المقبل.

ع.خ (ا ف ب)

  • Mohamed Salah, links während eines Spiels, rechts als Katzenkarikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Mohamed Salah (Imago/East News & Tschuttiheft.li)

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