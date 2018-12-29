 ابنة بيل غيتس تزور مصر .. أرض أجداد فارس أحلامها | عالم المنوعات | DW | 29.12.2018

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منوعات

ابنة بيل غيتس تزور مصر .. أرض أجداد فارس أحلامها

أثارت صورا نشرتها جنيفر غيتس، ابنة الملياردير بيل غيتس، وصديقها المصري نائل نصار، خلال زيارة قاما بها مؤخرا لمصر، الكثير من الاهتمام. كثير من المصريين اعتبروا هذه الزيارة ترويجا للسياحة في بلادهم.

USA Jennifer Gates - Tochter von Bill Gates (picture alliance/Zuma/SMG)

نشرت جنيفر غيتس، ابنة الملياردير بيل غيتس، وصديقها نائل نصار، صورا لهما خلال زيارة قاما بها لمصر خلال الأيام القليلة الماضية.

ويبدو أن هذه هي المرة الأولى التي تقضي فيها جنيفر عطلتها في مصر التي أسرتها فيها مناظر النيل والأهرامات كما شاركت على حسابها الخاص بـ"انستغرام".

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views 🗺🛫

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صور الحبيبين حظيت بمتابعة كثيرين، رحبوا بابنة صاحب شركة مايكروسوفت العالمية وصديقها في مصر.

وقد تقاسم نائل صورته وحبيبته مع متابعيه على انستغرام، والواضح أن الصورة في مطعم في المعادي، بالقاهرة، بحسب مواقع مصرية. 

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❤️❤️

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وحسب ما ذكرا، فإنهما في مصر لقضاء عطلة عيد الميلاد مع بعض الأصدقاء، وهو ما أعتبره كثير من المصريين تشجيعا للسياحة بالبلد.

يُشار إلى أن قصة حب جنيفر وحبيبها اهتماما واسعا بعد أن نشرتها صحف عالمية. ابنة بيل غيتس البالغة من العمر 21 عاما، دفعها حبها لركوب الخيل والفروسية إلى التعرف على نائل الذي يشاركها نفس الهواية.

وقد انتقل نائل نصار إلى العيش في كاليفورنيا منذ 2009، وهو ابن لأبوين مصريين، وظفر بلقب بطل كأس العالم للفروسية لهذا العام.

م.م

  • Bill Gates (Getty Images/A. Schmidt)

    بيل غيتس يستعيد عرش الأغنى في العالم

    بيل غيتس

    بيل غيتس رجل أعمال أمريكي ومؤسس أكبر شركة برمجيات في العالم " مايكروسوفت "، التي دخلت سوق الأسهم عام 1986. استطاع تكوين ثروة طائلة تقدر الآن ب 90 مليار دولار. ويُعرف عن بيل غيتس أعماله الخيرية الكثيرة.

  • Amazon Konzern Jeff Bezos (Getty Images/D.Ryder)

    بيل غيتس يستعيد عرش الأغنى في العالم

    جيف بيزوس

    مالك عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" وثاني أغنى الناس في العالم بثروة يبلغ إجمالها 89 مليار دولار. تربع على عرش الأغنى لمدة 8 ساعات بسبب ارتفاع أسهم شركته في بورصة نيويورك. بيد أن الأسهم تراجعت ليعود بيزوس بعدها إلى المرتبة الثانية من جديد.

  • Amancio Ortega (picture alliance/dpa)

    بيل غيتس يستعيد عرش الأغنى في العالم

    أمانسيو أورتيغا

    رجل أعمال وملياردير إسباني أسس شركة الملابس الجاهزة "زارا" ويملك ثروة تبلغ حوالي 83 ملياردولار. ويُعتبر أورتيغا مثالاً للإنسان العصامي الذي بدأ من الصفر وتسلقى أعلى مراتب النجاح بعد أن عاش طفولة بائسة وترك حجرات الدراسة في وقت مبكر من حياته.

  • Warren Buffet (picture-alliance/dpa)

    بيل غيتس يستعيد عرش الأغنى في العالم

    وارن بافيت

    رجل أعمال ومستثمر أمريكي. تخرج من جامعة نبراسكا وعمل في بدايته في بورصة "وال ستريت" قبل أن يؤسس شركة " بيركشايرهاثواي ". استطاع أن يجمع ثروة تُقدر ب 74 مليار دولار. يُشارك بافيت في العديد من الندوات التي تحث الشباب على النجاح، بالإضافة إلى أعماله الخيرية العديدة.

  • Facebook CEO Mark Zuckerberg (picture-alliance/dpa/P. Dasilva)

    بيل غيتس يستعيد عرش الأغنى في العالم

    مارك زوكربيرغ

    مؤسس فايس بوك أكبر موقع اجتماعي في العالم. تبلغ ثروته حوالي 72 مليار دولار.

  • Der mexikanische Milliardär Carlos Slim (AP)

    بيل غيتس يستعيد عرش الأغنى في العالم

    كارلوس سليم

    مستثمر ورجل أعمال مكسيكي من أصل لبناني. يمتلك إمبراطورية ضخمة تضم العديد من شركات الاتصالات والفنادق و التنقيب عن النفط. يملك كارلوس سليم ثروة يصل إجمالها إلى 26 مليار دولار. إعداد: رضوان مهدوي


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