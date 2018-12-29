ابنة بيل غيتس تزور مصر .. أرض أجداد فارس أحلامها

نشرت جنيفر غيتس، ابنة الملياردير بيل غيتس، وصديقها نائل نصار، صورا لهما خلال زيارة قاما بها لمصر خلال الأيام القليلة الماضية.

ويبدو أن هذه هي المرة الأولى التي تقضي فيها جنيفر عطلتها في مصر التي أسرتها فيها مناظر النيل والأهرامات كما شاركت على حسابها الخاص بـ"انستغرام".

صور الحبيبين حظيت بمتابعة كثيرين، رحبوا بابنة صاحب شركة مايكروسوفت العالمية وصديقها في مصر.

وقد تقاسم نائل صورته وحبيبته مع متابعيه على انستغرام، والواضح أن الصورة في مطعم في المعادي، بالقاهرة، بحسب مواقع مصرية.

وحسب ما ذكرا، فإنهما في مصر لقضاء عطلة عيد الميلاد مع بعض الأصدقاء، وهو ما أعتبره كثير من المصريين تشجيعا للسياحة بالبلد.

يُشار إلى أن قصة حب جنيفر وحبيبها اهتماما واسعا بعد أن نشرتها صحف عالمية. ابنة بيل غيتس البالغة من العمر 21 عاما، دفعها حبها لركوب الخيل والفروسية إلى التعرف على نائل الذي يشاركها نفس الهواية.

وقد انتقل نائل نصار إلى العيش في كاليفورنيا منذ 2009، وهو ابن لأبوين مصريين، وظفر بلقب بطل كأس العالم للفروسية لهذا العام.

م.م