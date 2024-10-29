ابنة المعارض الإيراني-الألماني شارمهد تطالب بمعاقبة إيران

طالبت غزال شارمهد ابنة المعارض الإيراني-الألماني جمشيد شارمهد بمعاقبة إيران على إعدام والدها. وكان المستشار الألماني شولتس قد أدان إعدام المعارض الإيراني ـ الألماني معتبرا ذلك فضيحة.

قالت ابنة المعارض الإيراني-الألماني جمشيد شارمهد الثلاثاء (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) إن إيران يجب أن "تُعاقَب" على إعدام والدها. وكتبت غزال شارمهد على منصة "إكس" أنها تنتظر التحدث إلى الحكومتين الألمانية والأميركية حول مصير والدها الذي كان مقيما في الولايات المتحدة.

وأضافت أنه إذا كانت لدى الحكومتين "أدلة" على إعدامه، كما زعم موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية الإيرانية، فإنها ستطالب بتسليم جثمانه إلى عائلته وإنزال "عقاب شديد" بـ"القتلة في النظام الإسلامي".

شولتس يدين إعدام جمشيد شرمهد

ودان المستشار الألماني أولاف شولتس مساء الاثنين إعدام المعارض الإيراني-الألماني جمشيد شارمهد البالغ 69 عاما في إيران، واصفا ذلك بأنه "فضيحة". وقد نفذت السلطات الإيرانية الاثنين حكم الإعدام بحق المعارض الإيراني الألماني الذي أوقِف في 2020، وفق ما أعلنت السلطة القضائية.

وقال شولتس على منصة إكس إن "إعدام جمشيد شارمهد من جانب النظام الإيراني هو فضيحة أدينها بأشد العبارات". وأضاف أن "شارمهد لم يحصل على فرصة الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه خلال المحاكمة".

من جهتها دانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشدة الإثنين "النظام اللاإنساني" في إيران بعد إعدام شارمهد. وقالت بيربوك إن "قتل جمشيد شارمهد يظهر مرة جديدة طبيعة النظام اللاإنساني الذي يحكم طهران: نظام يستخدم الموت ضد شبابه وسكانه ورعايا أجانب".

وأضافت أن برلين أوضحت مرارا "أن إعدام مواطن ألماني ستكون له عواقب وخيمة". وتابعت في إشارة إلى إدارة الرئيس مسعود بزشكيان الذي تولى منصبه في تموز/يوليو، "هذا يؤكد حقيقة مفادها أن لا أحد في مأمن في ظل الحكومة الجديدة أيضا".

وعبرت وزيرة الخارجية الألمانية عن "تعاطفها الصادق" مع عائلة شارمهد "التي كنا على اتصال وثيق بها دائما". وقالت إن الحكومة الألمانية قدمت احتجاجات في قضية شارمهد، إذ عملت السفارة الألمانية في طهران "بلا كلل" من أجل قضيته وأرسلت فرقا رفيعة المستوى من برلين في مناسبات عدة.

ع.ش/ح.ز (أ ف ب)