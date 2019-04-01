ابتكار أجنحة للطائرات تغير شكلها أثناء الطيران

طور فريق من المهندسين في الولايات المتحدة نوعا جديدا من أجنحة الطائرات مصنوعة من مئات القطع الصغيرة المتطابقة التي تتيح إمكانية تغيير شكل الجناح أثناء الطيران.

ويقول الباحثون إن هذه الفكرة يمكن أن تمثل قفزة كبيرة في مجال إنتاج الطائرات والرحلات الجوية وفعالية إجراءات صيانة الطائرات. وتتيح التقنية الجديدة التي توصل إليها باحثون من معهد "ماساشوسيتس" للتكنولوجيا ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مرونة أكبر في تصميم وتصنيع أجنحة الطائرات في المستقبل، وتم بالفعل اختبار هذه التقنية في نفق الرياح الخاص بوكالة "ناسا".

وأفاد الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورغ" المتخصص في مجال التكنولوجيا، أن الأجنحة التقليدية يتم فيها استخدام أسطح متحركة منفصلة، مثل الجنيحات، للتحكم في ارتفاع واتجاه الطائرة. لكن المنظومة الجديدة تتيح إمكانية تغيير شكل الجناح بالكامل أو أجزاء منه أثناء الطيران، عن طريق استخدام مجموعة من الوحدات الصلبة والمرنة في صناعة هيكل الجناح.

ويؤكد فريق الدراسة أن هذه الجديدة تسمح بصناعة أجنحة أخف وزنا وأكثر ترشيدا في استهلاك الطاقة، مقارنة بالتصميمات التقليدية للأجنحة سواء المصنوعة من خامات معدنية أو مركبة. ويتم تصنيع الهيكل الجديد للجناح من آلاف المثلثات الصغيرة كما لو كان هيكلا من أعواد الثقاب، ولكن الجزء الأكبر منه يكون مفرغا من الداخل.

س.إ/ع.ش (د ب أ)