 ائتلاف حقوقي بالمغرب ″قلق″ على حياة الناشط المسجون الأبلق | أخبار | DW | 22.10.2019

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أخبار

ائتلاف حقوقي بالمغرب "قلق" على حياة الناشط المسجون الأبلق

جمعيات حقوقية مغربية تطالب بإنقاذ حياة الناشط والصحفي المسجون ربيع الأبلق، أحد المشاركين في حراك الريف، لإضرابه عن الطعام منذ 45 يوماً، فيما تدعي إدارة سجنه أن "حالته الصحية عادية".

Marokko: Proteste gegen Hirak-Aktivisten-Urteile (picture-alliance/AP/M. Elshamy)

صورة أرشيفية لمظاهرات بالعاصمة الرباط تنديدا بالأحكام الصادرة بحق نشطاء "حراك الريف" (21 أبريل 2019).

أبدى ائتلاف يضمّ حوالي 30 جمعية حقوقية مغربية قلقه على صحّة معتقل من حراك الريف مضرب عن الطعام منذ 45 يوماً، مطالباً السلطات بـ"تدخل عاجل" لإنقاذ حياته. وشارك عشرات من أعضاء "الائتلاف الديموقراطي من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفكّ الحصار عن الريف" وقفة أمام مبنى البرلمان في الرباط يوم أمس الاثنين تضامناً مع ربيع الأبلق، الناشط والصحافي المسجون منذ حزيران/ يونيو 2018.

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بعد أن اتهم والده السلطات بحرمانه من الاطلاع على حقيقة الوضع الصحي لابنه، قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إن حالة الناشط ناصر الزفزافي لا تثير القلق. المجلس استند في خلاصته هذه على تقرير أعده فريق من ثلاثة أطباء. (31.01.2019)

اتهم متظاهرون في الرباط القضاء بعدم الاستقلالية بسبب تأكيد أحكام بالسجن لمدد طويلة على معتقلي حراك الريف. ونقلت بعض المواقع أن ناصر الزفزافي قائد الحراك ومرافقوه، دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام تحت شعار "اللاعودة". (11.04.2019)

والأبلق الذي حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات لمشاركته في الحركة الاحتجاجية التي هزّت شمال المغرب خلال العامين 2016 و2017، بدأ إضراباً عن الطعام قبل 45 يوماً للتنديد بظروف احتجازه ومحاكمته "الجائرة".

وخلال الوقفة ردّد المتضامنون مع الأبلق هتافات تدعو لإطلاق سراحه وإنقاذ حياته، علماً بأنّ هذه ليست أول مرة يضرب فيها عن الطعام. وهتف الناشطون "الحرية للمعتقل" و"ربيع في خطر".

في المقابل ردّت إدارة السجن في بيان إنّ الأبلق "لم يسبق له أن تقدم لها بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام والنشاط اليومي للسجين المذكور يؤكّد أنّ حالته الصحية عادية". كما اتّهمت الإدارة "جهات خارج السجن" بترويج "مجموعة من الأكاذيب من أجل تضليل الرأي العام" وذلك "خدمة لأجندات خاصة لا علاقة لها بظروف" اعتقال الأبلق. ويطالب الائتلاف بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك المحكوم على بعضهم بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.

ويقدّر عدد سجناء الحراك بالمئات، علماً بأنّ عددهم الدقيق غير معروف، فهناك جزء منهم قضى فترة عقوبته وخرج من السجن وآخرون حصلوا على عفو ملكي في حين لا يزال هناك حوالي 60 ناشطاً في السجن، وفقاً لجمعية عائلات معتقلي الحراك.

وحمل "حراك الريف" مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، بينما اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري. وكانت الحكومة المغربية أعلنت في خضمّ الحراك إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوباً مع مطالب المحتجين. كما أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس في غضون ذلك وزراء ومسؤولين كباراً اعتُبروا مقصّرين في تنفيذ تلك المشاريع.

ع.خ/ و.ب (أ ف ب)

  • Screenshot Facebook Aktivistin Nawel Benissa (facdebook/NawelBenissa)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    بعد اعتقال متزعم "حراك الريف" ناصر الزفزافي وأغلب النشطاء ظهرت قيادية جديدة، إنها نوال بنعيسى التي تعد من أبرز الوجوه النسائية في الحركة الاحتجاجية. بنعيسى تطالب بمواصلة الحراك والالتزام بالسلمية وعدم الاستسلام إلى حين تحقيق المطالب وإطلاق سراح المعتقلين.

  • Marokko | Proteste in Rabat (Getty Images/AFP/F. Senna)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    موازاة مع المسيرات التي شهدتها منطقة الريف بشمال البلاد، منذ سبعة أشهر احتجاجا على التهميش والفقر والفساد، نُظمت احتجاجات في عدة مدن مغربية للتضامن مع مطالب المحتجين وإطلاق سراح الزفزافي.

  • Marokko | Proteste in Rabat (Getty Images/AFP/F. Senna)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    مع تصاعد حدة الاحتجاجات زار وفد وزاري كبير الحسيمة. وأكد الوفد للمحتجين أن الحكومة بصدد إنجاز مشاريع هامة للتنمية والبنية التحتية استجابة لمطالبهم التي يتصدرها محاربة "العزلة والتهميش".

  • Marokko Rabat Demonstrationen (picture-alliance/AA/J. Morchidi)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    "حراك الريف" بين حرب الرموز والرايات: لم ينج الحراك من الاتهامات وخصوصا تهمة السعي للانفصال عن المغرب. فقد استُغلت مشاهد للمتظاهرين وهم يرفعون علم الأمازيغ وراية "جمهورية الريف" لإعطاء الحراك صبغة سياسية وليست اجتماعية ومطلبية.

  • Marokko Proteste (picture-alliance/AP Photo/A. Mohamed)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    تحوُّل ناصر الزفزافي إلى رمز للاحتجاجات الشعبية في منطقة الريف ولمع نجمه بعد تزعم الحراك حين طالب بمشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية لمدينة الحسيمة وشن حملة منتقدا فيها بشدة الحكومة والسلطات العمومية.

  • Marokko Demonstration gegen Behördenwillkür (Reuters)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    المظاهرات في الريف اتخذت منعطفا آخر، وتحولت من الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن مقتل بائع السمك فكري محسن بمدينة الحسيمة إلى المطالبة بتحقيق العدالة وتحسين الظروف المعيشية ومحاربة العزلة والتهميش.

  • Marokko Proteste in Al-Hoceima (picture-alliance/dpa/A. Senna)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    تظاهر آلاف المغاربة في عدة مدن مغربية منددين بقتل بائع السمك محسن فكري سحقا في شاحنة نفايات ومطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مقتله.

  • Marokko Proteste in Al-Hoceima (picture-alliance/dpa/A. Senna)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    تسبب مقتل فكري بموجة من الغضب والحزن تحولت إلى احتجاجات ساكنة مدينة الحسيمة، الواقعة في منطقة الريف شمال المغرب. هذه الاحتجاجات باتت تعرف اليوم بحراك الحسيمة.

  • Marokko Beerdigung in Al-Hoceima (Reuters/Stringer)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    قتل بائع السمك محسن فكري يوم (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات حين كان يحاول الاعتراض على مصادرة بضاعته.


مختارات

احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

تعيش مدينة الحسيمة المغربية منذ أزيد من ستة أشهر على وقع احتجاجات متواصلة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل محسن فكري، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان المنطقة. فما هي المراحل التي مر بها "حراك الريف" حتى الآن؟. (01.06.2017)  

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تتويج أميناتو حيدر بجائزة نوبل البديلة قد يعيد النزاع في الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريوإلى دائرة الأضواء، ويسلط الضوء على فصول مسيرة الناشطة التي اشتهرت بإضرابٍ عن الطعام تدخلت باريس وواشطن ومدريد لإنهائه.

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رشا حلوة: الحرية لهاجر الريسوني… من ذكورية القانون والمجتمع 13.09.2019

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة قضية اعتقال الصحافية المغربية، هاجر الريسوني، وانتهاكات حقوق الإنسان الممارسة بحقّها. وتتساءل من يحمي النساء في ظل غياب قانون يحميهن؟

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مظاهرة في الدارالبيضاء تطالب بإطلاق معتقلي "حراك الريف" 08.07.2018

تظاهر آلاف الأشخاص في الدار البيضاء للتنديد بالأحكام التي صدرت بحق ناشطي "حراك الريف" الذي شهده شمال المغرب في 2016 و2017، ودعوا إلى الإفراج عنهم. وحمل المتظاهرون لافتات تندد بـ "المحاكمات السياسة".

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