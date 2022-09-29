 ″ائتلاف إدارة الدولة″ .. من دون الصدر! | العراق اليوم | DW | 29.09.2022

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العراق اليوم

"ائتلاف إدارة الدولة" .. من دون الصدر!

المحكمة الاتحادية ترد الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية، وترتيبات لظهور ائتلاف جديد : ائتلاف إدارة الدولة". على بعد خطوات من تشكيل حكومة جديدة؟ أم فوضى جديدة؟

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ضيوف الحوار: 

الكاتب ضياء الشكرجي 
المحلل السياسي نبيل العزاوي
 

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العراق اليوم: "ائتلاف إدارة الدولة" .. من دون الصدر! 29.09.2022

المحكمة الاتحادية ترد الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية، وترتيبات لظهور ائتلاف جديد : ائتلاف إدارة الدولة". على بعد خطوات من تشكيل حكومة جديدة؟ أم فوضى جديدة؟