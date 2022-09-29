"ائتلاف إدارة الدولة" .. من دون الصدر!

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المحكمة الاتحادية ترد الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية، وترتيبات لظهور ائتلاف جديد : ائتلاف إدارة الدولة". على بعد خطوات من تشكيل حكومة جديدة؟ أم فوضى جديدة؟
ضيوف الحوار:
الكاتب ضياء الشكرجي المحلل السياسي نبيل العزاوي
المحكمة الاتحادية ترد الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية، وترتيبات لظهور ائتلاف جديد : ائتلاف إدارة الدولة". على بعد خطوات من تشكيل حكومة جديدة؟ أم فوضى جديدة؟
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