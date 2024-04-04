إٍسرائيل تعزز دفاعاتها الجوية وتعلق إجازات الوحدات القتالية

أوقف الجيش الإسرائيلي منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية كما استدعى جنود احتياط لتعزيز الدفاعات الجوية، وسط تقارير إعلامية بأن ذلك يأتي تحسبا لرد فعل انتقامي من إيران على استهداف قنصليتها في دمشق واتهام إسرائيل بالهجوم.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الخميس (الرابع من أبريل/نيسان 2024) إنه أوقف منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية.

وذكر الجيش "وفقاً لتقييم الوضع، تقرر إيقاف الإجازات مؤقتاً لجميع الوحدات القتالية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي". وأضاف الجيش في البيان أنه "في حالة حرب وأن نشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقاً للاحتياجات".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء اعتزامه تعزيز منظومة الدفاع الجوي من خلال استدعاء الاحتياط.

ولم يوضح الجيش أسباب ذلك، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الخطوة جاءت ردا على تهديدات من طهران. وذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست" أن القرار يأتي وسط تهديدات متزايدة لإسرائيل من جانب إيران عقب هجوم على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية، دمشق، أسفر عن مقتل قائدين بالحرس الثوري الإيراني وخمسة آخرين.

ويُعتقد على نطاق واسع أنه هجوم إسرائيلي، فيما يمثل أبرز استهداف حتى الآن لمصالح إيرانية في سوريا، بيد أن إسرائيل لم تؤكد أو تنف مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الثلاثاء (الثاني من نيسان/أبريل 2024) أنّ الضربات التي استهدفت مقرّ القنصلية الإيرانية في دمشق الإثنين "لن تمر من دون رد" ، متوعدا إسرائيل، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني التابع لمكتب رئيسي باللغة العربية.

ع.ح/ع.ج.م (رويترز ، د ب أ)