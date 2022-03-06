 إي-نيرة: عملة نيجيريا الرقمية | كليك | DW | 14.03.2022

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كليك

إي-نيرة: عملة نيجيريا الرقمية

تم حظر العملات المشفرة رسميًا في نيجيريا منذ عام 2021. ولكن بدلا من ذلك أعلنت حكومة البلاد بدء التداول بعملة "إي-نيرة" الرقمية كعملة رسمية. والتي يفترض أن يستفيد منها أيضًا السكان الذين لا يملكون حسابات مصرفية خاصة.

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