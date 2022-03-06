إي-نيرة: عملة نيجيريا الرقمية

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تم حظر العملات المشفرة رسميًا في نيجيريا منذ عام 2021. ولكن بدلا من ذلك أعلنت حكومة البلاد بدء التداول بعملة "إي-نيرة" الرقمية كعملة رسمية. والتي يفترض أن يستفيد منها أيضًا السكان الذين لا يملكون حسابات مصرفية خاصة.
من خلال مزادها الأخير عبر تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال/ NFT، تقتحم DW مجالا يُعتقد أنه بوابة الدخول إلى عالم المستقبل في مجال التمويل. ما الذي دفعنا إلى الاهتمام بهذه التقنية الحديثة التي حظيت على الكثير من المديح؟
تشتهر بلدان شمال أوروبا بـ "التعدين المستدام"، حيث تنخفض بشدة تكلفة إنتاج الكهرباء وبالتالي ينخفض سعرها، فإنتاجها يتم بشكل أساسي من مصادر متجددة. لكن هناك صناعات أخرى تريد أيضاً الاستفادة من هذه الطاقة الخضراء.
استطاع الإسبان أن يتصدروا استخدام العملات الرقمية المشفرة لتتحول إسبانيا إلى مركز لما يُعرف بـ (blockchain) أو "سلسلة الكتل"وهي تكنولوجيا خاصة بتطوير معظم العملات المشفرة والافتراضية. والآن اقتحمت سلسلة متاجر شهيرة.
دعا وزير المالية الألماني أولاف شولتز لإطلاق عملة رقمية أوروبية مشتركة، مشيراً إلى أن ألمانيا ستدعم بشكل بناء العمل الذي يقوم به البنك المركزي الأوروبي بهدف إنشاء عملة يورو رقمية.
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