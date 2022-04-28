إينياك كوبيه: السيارة الأسرع من سكودا

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طرحت سكودا سيارة إس يو في كهربائية جديدة، وقد اختبرناها في حلقة هذا الأسبوع من " عالم السرعة".
بحضور المستشار الألماني ونائبه الذي يشغل أيضا حقيبة الاقتصاد، شركة تيسلا للسيارات الكهربائية تفتتح مصنعها على أطراف العاصمة برلين، والذي ينتظر منه توفير نحو 12 ألف وظيفة وطاقة انتاجية تصل إلى 500 ألف سيارة سنويا.
لأول مرة منذ 17 عاماً يطل مستشار رجل على الألمان في خطاب السنة الجديدة. سيطرت جائحة كورونا على جزء كبير من خطاب أولاف شولتس. بيد أن هناك مواضيع أخرى مهمة أيضا تناولها شولتس في أول خطاب عام جديد له كمستشار لألمانيا.
على نحو مفاجئ أكد اتفاق الائتلاف الحكومي القادم في ألمانيا بزعامة أولاف شولتس على فتح الباب واسعا أمام المهاجرين إلى ألمانيا عبر الطرق الشرعية. ما خلفيات ذلك، وهل يتم تجاوز مشكلة النقص في العمالة المتخصصة عبر ذلك؟
رغم مرور 30 سنة على إعادة توحيد ألمانيا فإن الفروق ومستويات الدخل ما تزال قائمة بين الشرق والغرب. ورغم التباين فإن مستوى المعيشة في الشرق تضاعف أكثر من مرة. ما خلفية الفروق من خلال معايشة شخصية للوحدة منذ أيامها الأولى؟
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