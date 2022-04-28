 إينياك كوبيه: السيارة الأسرع من سكودا | عالم السرعة | DW | 06.05.2022

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عالم السرعة

إينياك كوبيه: السيارة الأسرع من سكودا

طرحت سكودا سيارة إس يو في كهربائية جديدة، وقد اختبرناها في حلقة هذا الأسبوع من " عالم السرعة".

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