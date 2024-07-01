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DW Fact Checking-Team | Ines Eisele
صورة من: Kenneth C. Mcginley

إينس أيزيله

عضو في فريق التحقق من صحة الأخبار في DW، تكتب نصوصا وتنتج فيديوهات، وهي مديرة قناة في موقع DW باللغة الألمانية.

تعمل إينس مع فريق تدقيق الحقائق التابع لـ DW لمكافحة الأخبار المزيفة ولزيادة الثقافة الإعلامية على الإنترنت. ينصب تركيز إيناس على القضايا الاجتماعية مثل الهجرة وحقوق الإنجاب وعلى المستوى الإقليمي تهتم بقضايا البرازيل.

تعمل إينس في مؤسسة DW منذ عام 2017 وأكملت تدريبها سابقًا في المؤسسة الإعلامية الألمانية. درست اللغات الألمانية والرومانية في كولونيا والصحافة في لايبزيغ. وعملت في موقع أخبار يتناول قضايا المهاجرين/ مهاجر نيوز وفي محطة في دي أر WDR. كما عملت داخل DW في مجال أخبار الأونلاين ومع فريق التحرير في وسائل التواصل الاجتماعي.

بالنسبة لفريق تدقيق الحقائق، تقوم إينس بتتبع المعلومات المضللة والأخبار المزيفة والتحقق منها، سواء كانت تصريحات مشكوك فيها من السياسيين أو الصور التي تم التلاعب بها أو أساطير المؤامرة.

بصفتها كاتبة في DW تنتج إينس أيضًا نصوصًا ومقاطع فيديو حول مواضيع أخرى. وينصب تركيزها بشكل خاص في عملها على البرازيل، حيث أمضت بعض الوقت هناك. 

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