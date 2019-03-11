إيمري جان: هكذا يتصرف رونالدو مع زملائه في الفريق

في حوار مع صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية، يفصح الدولي الألماني إيمري جان وزميل كريستيانو رونالدو في يوفنتوس عن طريقة تعامل النجم البرتغالي مع زملائه ومدربه وقال بهذا الخصوص "رونالدو لا يتصرف مع زملائه باعتباره نجما فوق العادة. فهو ملتزم كغيره بالقواعد وتسمع منه باستمرار كلمة "صباح الخير" ويشكرك على أي تصرف مهما كان صغيرا".

جان، أكد أيضا أن تصرف رونالدو اللطيف لا يقتصر على زملائه بالفريق بل يشمل أيضا جميع الأشخاص المحيطين به وموظفي الفنادق والطائرات وكذا المشرفين على النادي الذين يلتقي بهم رونالدو يوميا. ويضيف جان لشبورت بيلد "الكثير من الناس يتفاجئون من تواضع رونالدو".

إيمري جان شأنه شأن رونالدو انتقل إلى فريق "السيدة العجوز" الصيف الماضي لكن رغم قصر المدة أكد وجود علاقة طيبة تجمعه برونالدو، وقال بهذا الخصوص "أتفاهم مع كريستيانو بشكل جيد جدا. ولا يمكنني أن أقول عنه سوى كلاما جيّدا. إنه شخص لطيف جدا ومتواضع".

ويرجع الفضل لرونالدو في حجز فريقه يوفنتوس لبطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث نجح رونالدو في تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى أتليتيكو مدريد، ليعوض بذلك خسارة فريقه في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل.

وأثارت الحركة التي احتفل بها رونالدو الكثير من ردود الأفعال غير أن جان دافع عن طريقة احتفال زميله وقال "بالنظر إلى الطريقة التي احتفل بها مدرب أتيليتكو مدريد ديغو سيميوني في مباراة الذهاب، يمكن القول إن رونالدو كان من حقه الاحتفال بالطريقة التي يريد، بعد المستوى الكبير الذي قدمه والأهداف الثلاث التي سجلها".

هـ.د