You need to enable JavaScript to run this app.
تخطي إلى المحتوى
تخطي إلى القائمة الرئيسية
تخطي إلى المزيد من صفحات DW
أحدث الفيديوهات
ملفات صوتية
مناطق
الشرق الأوسط
شمال إفريقيا
ألمانيا
أوروبا
محاور
بيئة ومناخ
صحة
هجرة ولجوء
حقوق الإنسان
أبواب
سياسة واقتصاد
علوم وتكنولوجيا
رياضة
ثقافة ومجتمع
منوعات
قضايا راهنة
أزمة الائتلاف الحاكم في ألمانيا
الهجرة واللجوء إلى أوروبا
حرب غزة وارتداداتها
ملفات صوتية
أحدث الفيديوهات
بث مباشر
إيمان المخلافي
مراسلة للقسم العربي في مؤسسة DW من مدينة تعز اليمنية
تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من إيمان المخلافي
موضوعات من إيمان المخلافي
انتشار "مخيف" لمضغ القات بين النساء اليمنيات فاقمته الحرب
انتشار "مخيف" لمضغ القات بين النساء اليمنيات فاقمته الحرب
رُصد في السنوات الأخيرة تزايد لـ "تخزين" النساء في اليمن للقات. مبادرة "يمن بلا قات" وأصوات أخيرة كثيرة تدق جرس الإنذار.
مجتمع
2024/10/27
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤
الانتقال إلى الصفحة الرئيسية