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إيمان المخلافي

مراسلة للقسم العربي في مؤسسة DW من مدينة تعز اليمنية

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موضوعات من إيمان المخلافي

"مجالس القات" ظاهرة اجتماعية منتشرة في اليمن حتى في أوساط النساء

انتشار "مخيف" لمضغ القات بين النساء اليمنيات فاقمته الحرب

انتشار "مخيف" لمضغ القات بين النساء اليمنيات فاقمته الحرب

رُصد في السنوات الأخيرة تزايد لـ "تخزين" النساء في اليمن للقات. مبادرة "يمن بلا قات" وأصوات أخيرة كثيرة تدق جرس الإنذار.
مجتمع٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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