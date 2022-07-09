إيلينا ريباكينا تهزم أنس جابر في نهائي ويمبلدون

حرمت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا التونسية أنس جابر، المصنفة ثانية عالمياً، من أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تحرز لقب بطولة كبرى في كرة المضرب، بعدما هزمتها السبت (التاسع من تموز/يوليو 2022) في نهائي ويمبلدون الإنجليزية على أرض عشبية 3-6 و6-2 و6-2.



وهذا اللقب الأول الكبير لريباكينا (23 عاماً ومصنفة 23 عالمياً)، المولودة في روسيا والتي اختارت حمل ألوان كازاخستان عام 2018 بدلًا من روسيا التي فُرض حظر على لاعبيها بالمشاركة في النسخة الحالية بسبب غزو أوكرانيا.

ونجحت ريباكينا في تحويل تأخرها في المجموعة الأولى إلى فوز مثير، وأصبحت أول لاعبة من كازاخستان تتوج بلقب إحدى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.

وبلغت جابر المباراة النهائية بعد الفوز على الألمانية تاتاينا ماريا في مباراة الدور قبل النهائي، في الوقت الذي تغلبت فيه ريباكينا في المربع الذهبي على الرومانية سيمونا هاليب.

وقدمت النجمة التونسية مسيرة قوية هذا الموسم حيث فازت ببطولتي مدريد وبرلين هذا العام، ولقب دورة بيرمنغهام في 2021، لكنها ستضطر للانتظار للمزيد من الوقت قبل حصد لقبها الأول في البطولات الكبرى.

وكانت جابر على موعد مع التاريخ في ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وبدأت المواجهة بشكل رائع محرزة المجموعة الأولى 6-3، لكنها اكتفت بأربعة أشواط في المجموعتين الثانية والثالثة، حيث بسطت ريباكينا هيمنتها، علما بأن أفضل نتيجة سابقة للمتوجة في البطولات الكبرى كانت ربع نهائي رولان غاروس 2021.

قالت جابر (27 عاماً) مبتسمة "أتمنى العودة إلى هنا، لكن دون مواجهة إيلينا. أشكر الجميع على دعمي خلال هذه البطولة. اتمنى عيداً مباركاً بحلول عيد الأضحى".

أما ريباكينا، فقالت "كنت متوترة، وأنا سعيدة لانتهاء المباراة. لم أشعر بهذا الاحساس من قبل. أشكر الجمهور للدعم الكبير. لم أكن أتوقع الوصول إلى هنا لولا مساعدة فريقي".

م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)