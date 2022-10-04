إيلون ماسك يعود لصفقة شراء تويتر مجبرا

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إيلون ماسك يبدي استعداده لإتمام صفقة شراء موقف تويتر بالسعر الأصلي المتّفق عليه، وذلك قبل أسابيع فقط من افتتاح جلسات المحاكمة في دعوى تويتر ضدّه لمحاولته الانسحاب من الصفقة.
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إنهاء عرضه لشراء موقع تويتر. يقول محاموه إن الشركة فشلت في تقديم المعلومات الكافية عن عدد الحسابات المزيفة لكن الشركة هددت بمقاضاة ماسك لإلزامه بالشراء.
بعد انسحاب إيلون ماسك من صفقة شراء تويتر وإعلان مدير المنصبة اللجوء إلى القضاء، يتوقع خبراء أن تكون المعركة القانونية طويلة الأمد وستكون نتيجتها خاسرة للطرفين ويرسمون مستقبلاً مظلماً للمنصة ومصيراً مؤلماً للطائر الأزرق.
بعد ساعات من احتفالها بعيد ميلادها الـ 18، تقدمت ابنة الملياردير الشهير إيلون ماسك بطلب للمحكمة للقيام بخطوات تهدف من خلالها إلى قطع أي رابط يجمعها مع والدها رئيس شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس".
بعد أن أثار الجدل بسبب تغريدة قال فيها إنه يعتزم شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لينفي الأمر من خلال رده على سؤال من أحد المغردين.
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