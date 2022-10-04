 إيلون ماسك يعود لصفقة شراء تويتر مجبرا | DW الأخبار | DW | 05.10.2022

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DW الأخبار

إيلون ماسك يعود لصفقة شراء تويتر مجبرا

إيلون ماسك يبدي استعداده لإتمام صفقة شراء موقف تويتر بالسعر الأصلي المتّفق عليه، وذلك قبل أسابيع فقط من افتتاح جلسات المحاكمة في دعوى تويتر ضدّه لمحاولته الانسحاب من الصفقة.

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