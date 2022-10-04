إيلون ماسك يعود لصفقة شراء تويتر مجبرا

ماسك: كنت أمزح بشأن شراء مانشستر يونايتد

بعد أن أثار الجدل بسبب تغريدة قال فيها إنه يعتزم شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لينفي الأمر من خلال رده على سؤال من أحد المغردين.