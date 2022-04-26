 إيلون ماسك يعد يتعزيز ″الحرية والشفافية″ في تويتر لكن رؤيته تثير قلقاً | DW الأخبار | DW | 26.04.2022

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إيلون ماسك يعد يتعزيز "الحرية والشفافية" في تويتر لكن رؤيته تثير قلقاً

يحتفل ماسك، أغنى رجل في العالم مجددا بعدما توصل لصفقة قيمتها 44 مليار دولار لشراء منصة تويتر والاستحواذ عليها شخصيا.

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