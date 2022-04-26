إيلون ماسك يعد يتعزيز "الحرية والشفافية" في تويتر لكن رؤيته تثير قلقاً

الوليد بن طلال يرفض عرض ماسك لشراء كل أسهم تويتر

اصطدم عرض أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، لشراء موقع تويتر برفض أحد كبار المساهمين في الموقع وهو الوليد بن طلال. علما أن ماسك قدم عرضا بما مجموعه 43 مليار دولار لشراء بقية الأسهم التي لا يملكها في تويتر.