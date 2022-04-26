إيلون ماسك يعد يتعزيز "الحرية والشفافية" في تويتر لكن رؤيته تثير قلقاً

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يحتفل ماسك، أغنى رجل في العالم مجددا بعدما توصل لصفقة قيمتها 44 مليار دولار لشراء منصة تويتر والاستحواذ عليها شخصيا.
فاز إيلون ماسك باتفاق لشراء تويتر في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في العالم. البيت الأبيض رفض التعليق على الصفقة وهذا موقف ترامب من العودة إلى تويتر.
اصطدم عرض أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، لشراء موقع تويتر برفض أحد كبار المساهمين في الموقع وهو الوليد بن طلال. علما أن ماسك قدم عرضا بما مجموعه 43 مليار دولار لشراء بقية الأسهم التي لا يملكها في تويتر.
بعد انتقادات طالت المنصة العملاقة، اتخذت تويتر قراراً بحظر الإعلانات المضللة المتعلقة بالتغير المناخي. في خطوة من شأنها "حماية" الجهود المبذولة في الحفاظ على البيئة. فماذا عن باقي المنصات الرقمية؟
في نفس اليوم الذي انضم فيه رئيس تسلا إيلون ماسك إلى مجلس إدارة تويتر وأطلق استطلاعاً حول تعديل المنشورات، أعلنت تويتر عن اختبار خاصية مستحدثة تتيح ذلك. فهل لماسك علاقة بالخطوة التي طال انتظارها؟
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