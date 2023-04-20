إيلون ماسك يعثر على رئيسة تنفيذية جديدة لتويتر

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر اليوم الخميس (11 مايو/أيار 2023) إنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وإنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريبا.
وأعلن ماسك قرب استقالته من منصب المدير التنفيذي لشركة تويتر.
وأضاف في تغريدة "سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر". غير أنه لم يذكر اسم المرشحة.
ومن المرجح أن تهدئ هذه الخطوة مخاوف مستثمري تسلا، الذين كانوا قلقين بشكل متزايد من الوقت الذي يخصصه ماسك لإحداث تغييرات في موقع تويتر.
وقفزت أسهم تسلا 2.4 بالمئة على خلفية هذه الأخبار.
وكان ماسك قال في نوفمبر/تشرين الثاني إنه يتوقع تقليص وقته في تويتر والعثور في النهاية على رئيس تنفيذي جديد لإدارة شركة التواصل الاجتماعي.
وشهد الأسبوعان الأولان بعد شراء ماسك في أكتوبر/تشرين الأول تغيرات سريعة. فسرعان ما أقال باراج أجراوال، الرئيس التنفيذي السابق لتويتر، وغيره من كبار القادة قبل أن يسرح نصف موظفيه في نوفمبر/تشرين الثاني.
ع.ح./أ.ح. (رويترز)
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شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام
فيسبوك
تعد فيسبوك أكبر شبكة تواصل اجتماعي وأكثرها شهرة. عام 2012 وصل عدد مستخدميها الدائمين إلى أكثر من مليار مستخدم، ما جعلها في مقدمة شبكات التواصل الاجتماعي. وإلى جانب إمكانيات التواصل التي تتيحها، يوجد فيها أيضاً الكثير من التطبيقات، كالدردشة مع الأصدقاء والبحث عن الأصدقاء القدامى.
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شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام
انستغرام
يمكن من خلال شبكة انستغرام مشاركة الصور ذات جودة عالية كصور الكوداك او البلورايد، مع الأصدقاء. ويمكن للمستخدم أيضاً مشاركة هذه الصور من خلال شبكات أخرى مثل الفيسبوك وتويتر.
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شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام
سناب تشات
من الشبكات الحديثة والمشهورة شبكة السناب تشات، ويمكن من خلالها تبادل الصور مع الأصدقاء، وتتيح خاصية التحكم في وقت مشاهدة الصورة من قبل الآخرين من ثانية واحدة إلى عشر ثوان. ووصل عدد مستخدمي هذه الشبكة إلى 4.6 مليون مستخدم عام 2013.
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شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام
واتس آب
واتس آب من الشبكات ذات الشهرة الكبيرة، إذ يستطيع للمستخدم إمكانية إرسال رسائل نصية وفيديوهات ورسائل مسموعة إلى الأصدقاء. وصل عدد المستخدمين لهذه الشبكة إلى 400 مليون مستخدم شهرياً وفي عام 2013 وصل عدد الرسائل اليومية المرسلة من خلالها إلى 27 مليون رسالة.
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شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام
تويتر
شبكة تويتر تعد ثاني أكبر شبكة تواصل اجتماعي مستخدمة بعد الفيسبوك. تويتر هي شبكة التدوينات الصغيرة أو التغريدات القصيرة، التي يتمكن متابعوك من قراءتها. عام 2012 وصل عدد مستخدمي تويتر إلى 500 مليون. سر نجاحها بسيط للغاية: جميع الأشخاص يرسلون تغريدات مكتوبة تعبر عن آراءهم ويعلق عليها الآخرون. من هنا تبدأ المناقشات والآراء المختلفة.
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شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام
يوتيوب
يوتيوب أكبر شبكة لتحميل الفيديو ومشاركته ومشاهدته. وتنشر الكثير من المؤسسات الإعلامية برامجها على هذه الشبكة. وصل عدد المستخدمين لأكثر من مليار مستخدم. وبحسب إحصائية تُحمل على الموقع فيديوهات مجموع طولها 48 ساعة.
الكاتب: سابرينا دردور