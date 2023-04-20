إيلون ماسك يعثر على رئيسة تنفيذية جديدة لتويتر

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر اليوم الخميس (11 مايو/أيار 2023) إنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وإنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريبا.

وأعلن ماسك قرب استقالته من منصب المدير التنفيذي لشركة تويتر.

وأضاف في تغريدة "سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر". غير أنه لم يذكر اسم المرشحة.

ومن المرجح أن تهدئ هذه الخطوة مخاوف مستثمري تسلا، الذين كانوا قلقين بشكل متزايد من الوقت الذي يخصصه ماسك لإحداث تغييرات في موقع تويتر.

وقفزت أسهم تسلا 2.4 بالمئة على خلفية هذه الأخبار.

وكان ماسك قال في نوفمبر/تشرين الثاني إنه يتوقع تقليص وقته في تويتر والعثور في النهاية على رئيس تنفيذي جديد لإدارة شركة التواصل الاجتماعي.

وشهد الأسبوعان الأولان بعد شراء ماسك في أكتوبر/تشرين الأول تغيرات سريعة. فسرعان ما أقال باراج أجراوال، الرئيس التنفيذي السابق لتويتر، وغيره من كبار القادة قبل أن يسرح نصف موظفيه في نوفمبر/تشرين الثاني.

ع.ح./أ.ح. (رويترز)