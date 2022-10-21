 إيلون ماسك يستعد لـ″السيطرة″ على تويتر...منصة ″جديدة″؟ | مسائية DW | DW | 27.10.2022

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مسائية DW

إيلون ماسك يستعد لـ"السيطرة" على تويتر...منصة "جديدة"؟

إيلون ماسك يستعد للاستحواذ على تويتر رسميا قبل أيام من المهلة النهائية لإتمام الصفقة. هل يحول ماسك تويتر إلى منصة "جديدة" وبأبعاد وأهداف أخرى؟

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Algeria's forward Riyad Mahrez reacts after missing a free kick during the Group E Africa Cup of Nations (CAN) 2021 football match between Algeria and Equatorial Guinea at Stade de Japoma in Douala on January 16, 2022. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (Photo by CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images)

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FILE PHOTO: An image of Elon Musk is seen on smartphone placed on printed Twitter logos in this picture illustration taken April 28, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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