إيلون ماسك يستعد لـ"السيطرة" على تويتر...منصة "جديدة"؟

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إيلون ماسك يستعد للاستحواذ على تويتر رسميا قبل أيام من المهلة النهائية لإتمام الصفقة. هل يحول ماسك تويتر إلى منصة "جديدة" وبأبعاد وأهداف أخرى؟
بمبلغ قيمته 44 مليار دولار قدم إيلون ماسك عرضا لشراء شركة تويتر. لكن أغنى رجل في العالم علّق عرضه مؤقتا بانتظار تفاصيل لم يتم حسمها بشأن نسبة الحسابات الوهمية والمزيفة على الموقع، ليتراجع سهم تويتر بنسبة بلغت خمس قيمته.
فقد رياض محرز نجم مانشستر سيتي علامة التوثيق الزرقاء لحسابه على موقع تويتر للتدوينات القصيرة. ولم يعرف حتى الآن سبب هذه الواقعة لكن محرز وجه رسالة عبر حسابه إلى مالك تويتر الجديد ايلون ماسك، فماذا قال له؟
قالت إدارة تويتر إنها تحذف أكثر من مليون حساب وهمي كل يوم، بعد تهديدات إيلون ماسك بوقف صفقة الاستحواذ على المنصة بسبب انتقادات توجه لها بالعجز عن مواجهة الحسابات الوهمية.
نفى الملياردير الأمريكي ايلون ماسك اتهامه بالتحرش بمضيفة جوية خلال جلسة تدليك على متن طائرته. أكد ماسك أن الواقعة لم تحدث من الأصل وشدد على أن الأمر لا يخرج عن كونه حرب سياسية يشنها عليه الديمقراطيون.
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