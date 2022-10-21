إيلون ماسك يستعد لـ"السيطرة" على تويتر...منصة "جديدة"؟

محرز لمالك تويتر: "أخي أيلون ماسك.. أعد حالة التوثيق إلى حسابي"

فقد رياض محرز نجم مانشستر سيتي علامة التوثيق الزرقاء لحسابه على موقع تويتر للتدوينات القصيرة. ولم يعرف حتى الآن سبب هذه الواقعة لكن محرز وجه رسالة عبر حسابه إلى مالك تويتر الجديد ايلون ماسك، فماذا قال له؟