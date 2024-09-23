إيلون ماسك يخطط لإطلاق رحلات إلى المريخ خلال عامين

يبدو أن طموح رجل الأعمال إيلون ماسك في استكشاف الفضاء لا يتوقف، حيث أعلن عن تبكير خطط إطلاق رحلات لكوكب المريخ. فما الجدول الزمني الذي أعلن عنه ماسك لرحلات المريخ ولهبوط أول إنسان على سطح الكوكب الأحمر؟

أعلن رجل الأعمال إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس Space X، إن الشركة تخطط لإطلاق حوالي خمس رحلات غير مأهولة إلى المريخ في غضون عامين.

ففي منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا)، قال ماسك إن أولى رحلات الصاروخ ستارشيب إلى المريخستنطلق في غضون عامين ”لدى فتح نافذة الانتقال التالية بين الأرض والمريخ". وتشير ”نافذة الانتقال" إلى فترة زمنية تتكرر كل 26 شهر تقريبا عند حدوث تقارب بين الأرض والمريخ في مدارهما بحيث تكون المسافة بين الكوكبين أقل مما هي عليه أغلب الوقت.

ويشرح ماسك أن الجدول الزمني لأول رحلة مأهولة بالبشر للمريخسيعتمد على نجاح الرحلات غير المأهولة أولًا. فإذا هبطت الرحلات غير المأهولة بالبشر بأمان، سيتم لاحقًا إطلاق الرحلات المأهولة بالبشر في غضون أربع سنوات. وأوضح ماسك إنه في حالة وجود تحديات، سيتم تأجيل الرحلات المأهولة لمدة عامين آخرين.

وقال ماسك: ”بغض النظر عن مدى نجاح عمليات الهبوط، فإن سبيس إكس ستزيد عدد المركبات الفضائية التي تنطلق إلى المريخ بصورة كبيرة مع كل فرصة تلوح".

وفي وقت سابق من هذا العام، كان ماسك قد أعلن جدول زمني مختلف حيث قال أن أول رحلة غير مأهولة إلى المريخ ستكون في غضون خمس سنوات، بينما سيتم هبوط أول إنسان على المريخ في غضون سبع سنوات.

ونجا صاروخ ستارشيب في شهر يونيو من عودة خطيرة من الفضاء للأرض بسرعة تفوق سرعة الصوت، محققًا هبوطًا رائعًا في المحيط الهندي. ويعتمد ماسك على ستارشيب لتحقيق هدفه المتمثل في إنتاج مركبة فضائية كبيرة ومتعددة الأغراض من الجيل التالي قادرة على إرسال الأشخاص والبضائع إلى القمر في وقت لاحق من هذا العقد، أملًا في الوصول إلى المريخ في المرحلة التالية.

وفي وقت سابق من هذا العام، قررت وكالة ناسا للفضاء تأجيل مهمة ”أرتميس 3" لأول هبوط مأهول بالبشر على سطح القمر منذ نصف قرنباستخدام صاروخ ستارشيب من أواخر عام 2025 إلى سبتمبر 2026. كما ألغى الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا مهمة خاصة حول القمر دفع ثمنها، والتي كانت ستستخدم صاروخ ستارشيب أيضًا، مشيرًا إلى عدم اليقين في الجدول الزمني لتطوير الصاروخ.

د.ب. (رويترز)