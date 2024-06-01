إيلا جوينر

ولدت إيلا ونشأت في المملكة المتحدة، ودرست السياسة في جامعة إدنبرة، ووقعت في حب ألمانيا خلال عام تبادل في الجامعة الحرة في برلين. بدأت حياتها المهنية في مجال التقارير بوكالة الأنباء الألمانية في برلين ثم بروكسل، قبل أن تصبح صحفية مستقلة في عام 2022.

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تجد إيلا طريقها إلى DW، حيث تكتب تقارير ومقالات توضيحية وتحليلات في عاصمة الاتحاد الأوروبي وخارجها منذ ذلك الحين. تتعمق في القصص العاجلة الرئيسية، وتتعمق إيلا في مواضيع تتراوح من الحرب في أوكرانيا، إلى أزمة المناخ إلى الانتخابات الوطنية.

حتى الآن، قدمت إيلا تقارير لـDW من بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا. كما ظهرت على الشاشة، حيث أنتجت وقدمت من شوارع أمستردام ومدريد.