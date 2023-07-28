إيكواس تضع خطة لتدخل عسكري في النيجر

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إيكواس تضع خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر مع اقتراب مهلة يوم الأحد من النهاية.المخاوف تزداد من مواجهات عسكرية في ظل اصرار قادة الإنقلاب على عدم التنازل.
قوات فرنسية وأوروبية وقوات فاغنر الروسية وجماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة كلها في النيجر الغنية باليورانيوم. وفرنسا تقرر دعم جهود إيكواس لإحباط الانقلاب العسكري والمجلس العسكري يشكل قيادة جديدة.
هدد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، باستخدام القوة ضد المجلس العسكري في النيجر لاستعادة الديمقراطية، فهل يمكن أن تنفذ إيكواس تهديدها بالتدخل عسكريا؟ وما هي فرص نجاح ذلك في حال تم فعلا؟
اعتبرت باريس أنه لا يحق للمجلس العسكري بالنيجر إلغاء اتفاقيات عسكرية معها، معتبرة ذلك "أمراً قانونياً لا يحق إلا للسلطات الشرعية المنتخبة". وغادر وفد مجموعة إيكواس دون مقابلة الحاكم الفعلي الجنرال عبد الرحمن تشياني.
نددت المجموعة العسكرية المنبثقة عن انقلاب النيجر بوجود تهديد "بحصول تدخل عسكري وشيك في نيامي" من جانب الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، قبل قمة للمجموعة الإقليمية تعقد في نيجيريا لتقييم الوضع في هذا البلد.
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