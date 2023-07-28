 إيكواس تضع خطة لتدخل عسكري في النيجر | DW الأخبار | DW | 05.08.2023

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DW الأخبار

إيكواس تضع خطة لتدخل عسكري في النيجر

إيكواس تضع خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر مع اقتراب مهلة يوم الأحد من النهاية.المخاوف تزداد من مواجهات عسكرية في ظل اصرار قادة الإنقلاب على عدم التنازل.

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TOPSHOT - Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) party activists and supporters of Pakistan's former Prime Minister Imran Khan celebrate after Supreme Court declared Khan's arrest invalid, in Lahore on May 11, 2023. (Photo by Arif ALI / AFP) (Photo by ARIF ALI/AFP via Getty Images)

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In this grab taken from video released on Friday, Aug. 4, 2023, a drone manoeuvers as it approaches the vessel claimed to be a Russian large landing ship, the Olenegorsky Gonyak, close to the Black Sea port of Novorossiysk. Russia had accused Ukraine of attacking its Black Sea navy base in the port of Novorossiysk with sea drones. (via AP)

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Some of the 24 armoured vehicles donated by the United States to the Nigerian military at the Nigerian Army 9th Brigade Parade Ground in Lagos, on January 7, 2016. - The U.S. government donated the vehicles to help fight Boko Haram, an extremist group whose six-year insurgency has killed over 17,000 people. (Photo by STEFAN HEUNIS / AFP) (Photo by STEFAN HEUNIS/AFP via Getty Images)

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اعتبرت باريس أنه لا يحق للمجلس العسكري بالنيجر إلغاء اتفاقيات عسكرية معها، معتبرة ذلك "أمراً قانونياً لا يحق إلا للسلطات الشرعية المنتخبة". وغادر وفد مجموعة إيكواس دون مقابلة الحاكم الفعلي الجنرال عبد الرحمن تشياني.

NIAMEY, NIGER - JULY 28: Abdourahmane Tchiani and other army commanders held a meeting in the capital, Niamey, Niger on July 28, 2023. Gen. Abdourahmane Tchiani, the head of NigerÄôs presidential guard, appeared on national television on Friday and declared himself the new leader of the country after a coup. Balima Boureima / Anadolu Agency

انقلابيو النيجر يستبقون اجتماع إيكواس بتحذير من "أي تدخل مسلح" 30.07.2023

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