 إيكواس" تخفف لهجتها ضد انقلابيي النيجر.. ما الدلالات؟ | مسائية DW | DW | 11.08.2023

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مسائية DW

إيكواس" تخفف لهجتها ضد انقلابيي النيجر.. ما الدلالات؟

قمة طارئة لمجموعة إيكواس حول الوضع في النيجر تختتم أعمالها بالإعلان عن الالتزام بالبحث عن حل دبلوماسي للأزمة وتفعل قوتها المتأهبة في الوقت نفسه.. أي رسائل للقمة؟ وكيف تلقفها الانقلابيون في النيجر؟

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NIAMEY, NIGER - AUGUST 06: General Mohamed Toumba(C) Commander of the Presidential Guard Regiment, who led the junta called the National Council for the Protection of the Homeland (CNSP) after the coup and headed the transitional government, attends the demonstration of coup supporters and greets them at a stadium in the capital city of Niger, Niamey on August 6, 2023. The 7-day deadline given by Economic Community of West African States (ECOWAS) to the military junta on July 30 for the release and reinstatement of President Mohamed Bazum will expire before midnight. Balima Boureima / Anadolu Agency

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10.08.2023 Nigeria's President, Bola Ahmed Tinubu, center first row, poses for a group photo with other West African leaders before an ECOWAS meeting in Abuja, Nigeria. Thursday, Aug. 10, 2023. West African heads of state began meeting Thursday on next steps after Niger's military junta defied their deadline to reinstate the nation's deposed president, but analysts say the bloc known as ECOWAS may be running out of options as support fades for a military intervention. (AP Photo/Gbemiga Olamikan)

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