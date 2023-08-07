إيكواس" تخفف لهجتها ضد انقلابيي النيجر.. ما الدلالات؟

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قمة طارئة لمجموعة إيكواس حول الوضع في النيجر تختتم أعمالها بالإعلان عن الالتزام بالبحث عن حل دبلوماسي للأزمة وتفعل قوتها المتأهبة في الوقت نفسه.. أي رسائل للقمة؟ وكيف تلقفها الانقلابيون في النيجر؟
أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن دعمه جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بشأن النيجر، التي تأمل "في التوصل إلى حل سلمي"، لكنها لا تستبعد استخدام القوة "كملاذ أخير".
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش عن قلقه بشأن ظروف الاحتجاز "البائسة" لرئيس النيجر بازوم بعد الانقلاب عليه، داعيًا لإطلاق سراحه "فورًا ودون شروط". وحذر زعيم أفريقي أن انقلاب النيجر يشكل تهديدًا وجوديًا لإيكواس.
أعلن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في ختام قمة في نيجيريا، عن دعمهم الحازم لحل أزمة النيجر دبلوماسيا. بيد أنّ رئيس ساحل العاجل تحدث عن ضوء أخضر لعملية عسكرية قريبا لاستعادة النظام الدستوري.
رفض انقلابيو النيجر دخول وفد تفاوضي من إيكواس والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ما دفع إيكواس لفرض المزيد من العقوبات عليهم. من جهتها جددت واشنطن دعوتها للإفراج عن رئيس النيجر بازوم، بعد محادثات "صعبة" مع الانقلابيين.
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