إيكواس" تخفف لهجتها ضد انقلابيي النيجر.. ما الدلالات؟

غوتيريش "قلق جدًا" بشأن ظروف احتجاز رئيس النيجر ويدعو لإطلاق سراحه

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش عن قلقه بشأن ظروف الاحتجاز "البائسة" لرئيس النيجر بازوم بعد الانقلاب عليه، داعيًا لإطلاق سراحه "فورًا ودون شروط". وحذر زعيم أفريقي أن انقلاب النيجر يشكل تهديدًا وجوديًا لإيكواس.