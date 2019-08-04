 إيقاف لاعب كرة سلة محترف ″حامل″ لمدة عامين | عالم المنوعات | DW | 05.08.2019

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منوعات

إيقاف لاعب كرة سلة محترف "حامل" لمدة عامين

أحدث لاعب السلة الأميركي المحترف دي جي كوبر مفاجأة كبرى مؤخراً بعد أن ظهر في التحليلات الطبية أنه "حامل"، لكن تبين فيما بعد أن "حيلة ماكرة" هي التي تسببت في هذه الضجة.

D.J. Cooper US-Basketballspieler (Getty Images/AFP/D. Charlet)

أراد لاعب كرة السلة الأمريكي المحترف دونيل ديجي كوبر (28 عاماً) أن يتذاكى في فحص للمنشطات الطبية، لكن السحر انقلب على الساحر، وخرجت نتائج تحليل عينة البول: لا توجد منشطات أو مخدرات، لكنه حامل.

وبحسب تقرير لمحطة "أر تي أل" الألمانية فإن القصة الغريبة والمثيرة للتساؤلات حدثت في العام الماضي ولم يُكشف عنها إلا الآن فقط. فقد خضع اللاعب لاختبار المنشطات بهدف الانضمام إلى منتخب البوسنة.

بيد أنه تعمد التحايل على اللجنة ولم يقدم عينة من بوله خوفاً من السقوط في الكشف بسبب المخدرات أو المنشطات. فأعطى اللاعب العملاق الذي يبلغ طوله 1.83 م عينة بول من صديقته، ويبدو أن الاثنين لم يعرفا حينها أنها حامل في أيامها الأولى، حيث تفاجئ بالنتيجة التي كشفت عن وجود هرمون في العينة ينتجه جسم المرأة الحامل.

وبحسب ما نقل تقرير المحطة الألمانية فإن الاتحاد الدولي لكرة السلة وجه للاعب عقوبة بتهمة الاحتيال، حيث مُنع من اللعب بموجب قرار دولي لمدة عامين، ومن المنتظر أن تنتهي عقوبة الإيقاف في 20 يونيو/ حزيران 2020.

وكان لاعب السلة الأمريكي قد لعب في اليونان وفرنسا وذلك بعد أن تم استبعاده من قائمة الدوري الأميركي لكرة السلة. وكان اللاعب قد ترك في 2018 فريق "إي سي موناكو" الفرنسي لأسباب قال إنها "عائلية".

ع.غ/ ا.ف

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    الكاتب: هانا فوكس / زمن البدري


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