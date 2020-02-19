إيقاف لاعب فرنسي مدة خمس سنوات بسبب عض خصمه في مكان حساس

في مباراة جمعت بين فريقي تيرفيل وسوتريش في إحدى دوريات الهواة في فرنسا، نشب شجار بين لاعبين من الفريقين، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
وسعى لاعب من فريق تيرفيل إلى محاولة تهدئة اللاعبين المتشاجرين ليجد نفسه ضحية اعتداء من طرف لاعب سوتريش الذي قام بعضه على مستوى عضوه الذكري.
وتم نقل اللاعب المعتدى عليه على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث استدعت إصابته تركيب 10 غرز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن وسائل إعلام محلية. وقد وقع هذا الحادث في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن الاتحاد الجهوي لكرة القدم أخذ وقتا طويلا حتى يبث في هذا الحادث الاستثنائي.
وعوقب المعتدي بالإيقاف لمدة خمس سنوات، فيما شملت عقوبة الإيقاف ضحية الاعتداء، ولكن لمدة 6 أشهر فقط.
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اليوم العالمي للسراويل الرياضية: مشاهير يخطفون الأنظار
ملكة البوب
تشتهر مادونا أو "ملكة البوب" بحرصها على متابعة أحدث صيحات الموضة خاصة الغريبة وغير الاعتيادية، سواء في حياتها الخاصة أو على خشبة المسرح. ولم يكن غريبا أن تظهر بتلك السراويل الرياضية في بعض حفلاتها.
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اليوم العالمي للسراويل الرياضية: مشاهير يخطفون الأنظار
الأب الروحي للسراويل الفضفاضة
كانت مجموعة الهيب هوب الأمريكية الشهيرة Run DMC في الثمانينات أكثر من تألق في ارتداء الملابس الرياضية. الفرقة التي ذاع صيتها في الثمانينات، اعتادت ارتداء السراويل الفضفاضة. وفي وقت لاحق، قررت المجموعة الاتفاق مع شركة الملابس الرياضية الشهيرة، أديداس، لإنتاج سراويل رياضية فضفاضة خاصة بهم.
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اليوم العالمي للسراويل الرياضية: مشاهير يخطفون الأنظار
مغني الراب كاين
قد يتخذ مغني الراب الأمريكي الشهير كاين، فريق Run DMC نموذجاً يحتذى به في أعماله الفنية. لكن الفريق لم يترك بصمته الفنية فقط وإنما أثر على أسلوبه في الموضة أيضاً. ظهر كاين في العديد من الحفلات مرتديا السروال الرياضي ذو الثلاثة خطوط على الجانبين. و منذ عام 2015، بدأ بتصميم مجموعته الخاصة من الأحذية الرياضية والسترات وسراويل الجري لأحد مصانع الملابس الرياضية في ألمانيا.
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اليوم العالمي للسراويل الرياضية: مشاهير يخطفون الأنظار
أزياؤهم تفسر اسمهم!
الفرقة الأمريكية The Backstreet Boys كانت تعد من أشهر الفرق الغنائية في فترة التسعينات. دعموا اختيار اسمهم "فريق الشوارع الخلفية"، باختيارهم هذا النوع الفضفاض والمريح من السراويل. أعضاء هذه المجموعة الغنائية كانوا مثالا لأحدث صيحات الموضة في الأزياء.
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اليوم العالمي للسراويل الرياضية: مشاهير يخطفون الأنظار
فريق الحرير الفضفاض
فرقة NSYNC هى الأخرى، إحدى الفرق الغنائية التي كان لها أثر كبير على الموسيقى والأزياء. هذه المجموعة الشهيرة والتي يمثلها جاستين تيمبرليك، كانت تهوى رياضة الركض. وكانت ترتدى الملابس الرياضية المصنوعة من الحرير الفضفاض، في الحفلات أيصاً. اشتهرت هذه المجموعة من الشباب المراهقين في التسعينات وأوائل عام 2000.
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اليوم العالمي للسراويل الرياضية: مشاهير يخطفون الأنظار
ايمنيم يغني بملابس الرياضة
يفضل أيضا مغني الراب "سليم شادي" الشهير بإيمنيم، أيضا السراويل الرياضية الفضفاضة. ففي أواخر التسعينات، كان مغنو الراب غالبا ما يرتدون السلاسل الذهبية والسروال الرمادي على خشبة المسرح. ومثل العديد من نجوم موسيقى الهيب هوب الآخرىن، كان إيمنيم لديه أيضاً شركة خاصة لانتاج الملابس خاصة سترات الـ hoodies وسراويل الركض.
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اليوم العالمي للسراويل الرياضية: مشاهير يخطفون الأنظار
أوباما الرياضي
حتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان يرتدي ملابس رياضية كثيرا خلال فترة ولايته. لم يشعر أوباما بالحرج من إظهار نفسه مرتديا السراويل الرياضية الفضفاضة علانية - ربما كان تعبيراً عن البساطة التي اشتهر بها خلال فترة رئاسته.
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اليوم العالمي للسراويل الرياضية: مشاهير يخطفون الأنظار
بطل عروض الأزياء
منذ عام 2008 ، أصبحت السراويل الفضفاضة sweatpants حاضرة بقوة في عروض الأزياء بعواصم الموضة، في جميع أنحاء العالم. ففي أسبوع الموضة في نيويورك، قدم المصمم الكسندر وانغ، وغيره، تصاميم متنوعة من السراويل الرياضية الفضفاضة رمادية اللون.
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اليوم العالمي للسراويل الرياضية: مشاهير يخطفون الأنظار
ليغرفيلد يناقض نفسه!
"أي شخص يرتدي هذا النوع من السراويل الرياضية فقد فقد السيطرة على حياته".. جملة قالها مصمم الأزياء والمخرج الألماني كارل ليغرفيلد قديما، لن يجرؤ أن يعيدها الآن.. ليغرفيلد قدم بنفسه مؤخرا، مجموعة من السراويل الرياضية في عرض أزياء لمجموعة خريف/ شتاء 2014/2015 لينا فريدريش/ س.إ
الكاتب: سارة إبراهيم