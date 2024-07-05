إيقاف لاعب تركيا ديميرال بسبب تحية "الذئاب الرمادية"

أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مدافع منتخب تركيا ديميرال لمباراتين بسبب تحية "الذئاب الرمادية" التي احتفل بأحد هدفيه بها أمام النمسا، ما يعني غيابه في مباراة ربع النهائي وكذلك في نصف النهائي في حال تأهل منتخب بلاده.

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم (الجمعة الخامس من يوليو / تموز 2024) مدافع منتخب تركيا مِريح (ميريه) ديميرال بإيقافه لمباراتين بعد إشارة اليد المثيرة للجدل التي احتفل بها بأحد هدفيه أمام النمسا (2-1) في مدينة لايبتسيغ الألمانية في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا المقامة في ألمانيا.

وقال (ويفا) في بيان إنه أوقف ديميرال "لانتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق، واستخدام الأحداث الرياضية لمظاهر غير رياضية والإساءة إلى سمعة كرة القدم".

وأنتقدت تركيا قرار التوقيف وقال جودت يلماز نائب الرئيس التركي اليوم الجمعة إنقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بإيقاف ديميرال هو أمر غير مقبول وينبغي العدول عنه. وكتب يلماز عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "لا ينبغي أن تطغى القرارات السياسية على جمال وإثارة كرة القدم".

وسجل ديميرال هدفي الفوز للمنتخب التركي واحتفل بالهدف الثاني بحركة اليد القومية في إشارة إلى "الذئاب الرمادية" الخاصة بمجموعة اليمين المتطرف في تركيا. وترتبط هذه الإشارة بتنظيم "الذئاب الرمادية"، وهو الذراع الشبابي القومي المتطرف لحزب الحركة القومية التركي.

وبموجب العقوبة، يواجه المدافع الغياب عنمواجهة إنكلترا أو سويسرا في نصف النهائي، في حال تأهّل منتخب بلاده على حساب هولندا في ربع النهائي في برلين.

و كانت تركيا قد استدعت سفير ألمانيا الأربعاء بعد ردود أفعال سياسيين على احتفال ديميرال، ما دفع ألمانيا إلى استدعاء السفير التركي.

من جانبه كان ديميرال -وهو أيضا مدافع الأهلي السعودي- دافع عن تصرفه قائلاً إنه يعبر عن هويته التركية وإنه لا يحمل أي رسالة خفية. وأضاف أنه يأمل في تكرار هذه الإشارة في المستقبل، مما زاد من حدة الجدل. وقال مدافع الأهلي السعودي، ديميرال، إنه رأى مشجعين أتراكاً في المدرجات وهم يقومون بالحركة. وأوضح ديميرال "أردت فقط أن أظهر مدى سعادتي ومدى فخري"، مضيفاً أنه يأمل أن يكون هناك "المزيد من الفرص لإظهار هذه اللفتة". وأضاف: "نحن جميعاً أتراك، وأنا فخور جداً بكوني من تركيا، وهذا هو معنى هذه اللفتة".

ع.م/ (د ب أ / أ ف ب / رويترز)