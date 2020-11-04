إيقاف العشرات في نيويورك وأنصار ترامب يحتجون في أريزونا

اعتقلت الشرطة عشرة أشخاص في مدينة بورتلاند الأمريكية وصادرت مفرقعات وآلات حادة وبندقية بعد مظاهرات وقعت في ساعة متأخرة من الليل، في حين استعانت كيت براون حاكمة أوريغون بالحرس الوطني للتصدي "لعنف واسع النطاق" خلال ساعات الليل بعد عملية التصويت في انتخابات الرئاسة.

ونفذت شرطة بورتلاند عمليات الاعتقال بعد أن أعلنت عن حدوث أعمال شغب في وسط المدينة، في حين قالت شرطة نيويورك إنها ألقت القبض على نحو 50 شخصا في احتجاجات اندلعت بالمدينة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

وشوهدت مظاهرات مساء الأربعاء في عدد من المدن الأخرى منها أتلانتا وديترويت وأوكلاند، حيث طالب نشطاء بمواصلة فرز الأصوات دون عوائق.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، تجمع نحو 100 شخص لحضور فعالية عن العلاقات بين الأديان قبل مسيرة في وسط مدينة ديترويت بولاية ميشيغان التي شهدت معارك انتخابية حامية، مطالبين بإحصاء كامل للأصوات وما وصفوه بالانتقال السلمي للسلطة.

وكان تحالف (الشركاء المحليون لحماية النتائج)، والذي يضم أكثر من 165 مؤسسة وجماعة ونقابة، قد نظم ما يزيد عن 100 فعالية في أنحاء البلاد ما بين الأربعاء والسبت.

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في المقابل، تجمع حشد من أنصار ترامب، بعضهم مسلح ببنادق ومسدسات، خارج مركز اقتراع في أريزونا مساء أمس الأربعاء بعد تردد شائعات لا أساس لها عن عدم فرز أصوات للرئيس الجمهوري عن عمد.

وردد المحتجون هتافات تقول "أوقفوا السرقة!" و"احسبوا صوتي!" وتجمع المحتجون، وأغلبهم دون كمامات، خارج إدارة انتخابات مقاطعة ماريكوبا في فينكس في حين تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بفارق ضئيل في الولاية المحورية.

وأعلنت بعض وسائل الإعلام فوز بايدن في أريزونا لكن حملة ترامب تقول إن الأمر لم يحسم بعد. وفوز بايدن بأريزونا سيعطي الديمقراطيين 11 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي وهو ما يمثل دعما كبيرا لمسعاه لدخول البيت الأبيض في حين يقلل بشدة فرص ترامب للحصول على فترة ولاية ثانية.

ع.ش/ و.ب (رويترز)